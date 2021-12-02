Держбюджет-2022 - це бюджет модернізації країни, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував народним депутатам за голосування за Держбюджет на 2022 рік.

Про це він написав на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Державний бюджет на 2022 рік прийнято! Дякую народним депутатам за це голосування та свідому позицію.

Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни", - написав він.

Шмигаль підкреслив, що пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

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"Як уже анонсував Президент, один із головних акцентів цього бюджету — це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч грн буде мінімальною зарплатою для лікарів.

Вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону "Про освіту". Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 % ВВП", - зазначив прем'єр.

Також він зауважив, що за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як буде у 2022 році: "140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків — це саме інвестиції в розвиток економіки. Передбачено кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців"

"У бюджеті закладено десятки нових програм і практично по всіх статтях основних видатків ми значно підвищуємо фінансування. Це бюджет для розвитку та модернізації нашої країни", - додав Шмигаль.