Держбюджет-2022 - це бюджет модернізації країни, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував народним депутатам за голосування за Держбюджет на 2022 рік.
Про це він написав на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Державний бюджет на 2022 рік прийнято! Дякую народним депутатам за це голосування та свідому позицію.
Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни", - написав він.
Шмигаль підкреслив, що пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.
"Як уже анонсував Президент, один із головних акцентів цього бюджету — це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч грн буде мінімальною зарплатою для лікарів.
Вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону "Про освіту". Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 % ВВП", - зазначив прем'єр.
Також він зауважив, що за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як буде у 2022 році: "140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків — це саме інвестиції в розвиток економіки. Передбачено кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців"
"У бюджеті закладено десятки нових програм і практично по всіх статтях основних видатків ми значно підвищуємо фінансування. Це бюджет для розвитку та модернізації нашої країни", - додав Шмигаль.
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