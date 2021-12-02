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ВР (11730) Кабмін (6260) Денис Шмигаль (2697)

Держбюджет-2022 - це бюджет модернізації країни, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Держбюджет-2022 - це бюджет модернізації країни, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував народним депутатам за голосування за Держбюджет на 2022 рік.

Про це він написав на свої сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Державний бюджет на 2022 рік прийнято! Дякую народним депутатам за це голосування та свідому позицію.

Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни", - написав він.

Шмигаль підкреслив, що пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила Держбюджет-2022. ВIДЕО

"Як уже анонсував Президент, один із головних акцентів цього бюджету — це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч грн буде мінімальною зарплатою для лікарів.

Вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону "Про освіту". Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 % ВВП",  - зазначив прем'єр.

Також він зауважив, що за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як буде у 2022 році: "140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків — це саме інвестиції в розвиток економіки. Передбачено кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців"

"У бюджеті закладено десятки нових програм і практично по всіх статтях основних видатків ми значно підвищуємо фінансування. Це бюджет для розвитку та модернізації нашої країни", - додав Шмигаль.

Держбюджет-2022 - це бюджет модернізації країни, - Шмигаль 01
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Топ коментарі
+6
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02.12.2021 13:31
+5
Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Чергова порція локшини !!!))
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02.12.2021 13:11
+2
Слуга Аристов, глава бюджетного комитета говорит, денег у них нет на все обещалки Зели. Дополнительные доходы получат с детенизации экономики. Конечно. Сами у себя начнут экспроприировать. С офшоров Шефира и Зели или квартир мамы Гетьманцева.
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02.12.2021 13:57
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Чергова порція локшини !!!))
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02.12.2021 13:11 Відповісти
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02.12.2021 13:31 Відповісти
Грабунок народа не припинявся ніколи ,лише рівень грабунку прогресує !!!)))
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02.12.2021 13:34 Відповісти
знову гадзелі модернізують свої машини?
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02.12.2021 13:11 Відповісти
Звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
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02.12.2021 13:12 Відповісти
какой? Мальдивы, Канары, офшоры?
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02.12.2021 13:15 Відповісти
Ой, що-що, але брехати коло клоунів та їх продюсерів в Кабміні навчились...
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02.12.2021 13:17 Відповісти
По ходу, из лаптей будут пытаться сделай кроссовки "адидас".......
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02.12.2021 13:20 Відповісти
Ш игчлю пора вже переходити на міжгалактичний рівень. Земні про.леми він вже переріс. Тепер це не його рівень. О! 😊
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02.12.2021 13:39 Відповісти
Вчера прездидент с трибуны ВР обещал всем рост благосостояния, сегодня Кабмин и нардепы приняли бюджет, в котором минимальная зарплата в 2022 году вырастет аж на 200 гривен..... ....Слова и реальность...
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02.12.2021 13:41 Відповісти
Чек в АТБ за этот год увеличился минимум в двое...в следующем похоже увеличится еще в трое..
Уже купюра в 50 грн редкость....банкоматы ею даже не заряжают...в следующем наверное уже и соток не будет...
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02.12.2021 13:42 Відповісти
подтверждаю, во времена пороха я шиковал на 300 грн, а щас 600 и больше это обычное дело. причем во времена барыги мне зарплату повышали регулярно, а щас дуля
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02.12.2021 21:20 Відповісти
І який дефіцит бюджету буде при будівництві Нью- Васюків?
А ще Покажіть статистику виконання "великої приватизації", яка була анонсована на цей рік... Ваша брехня зелених клоунів вже всіх дістала....

"Фонд держмайна зірвав план надходжень від приватизації - Шмигаль

За його словами, замість запланованих 12 млрд грн надходження від приватизації, імовірно, становитимуть лише 3 млрд грн...."
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02.12.2021 13:44 Відповісти
Что б они не делали, не идут дела, видно мама Рима их всех родила...
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02.12.2021 13:46 Відповісти
УСІ У ВЛАДІ ПРОЙШЛИ ТРЕНІНГ ПСИХІАТРА ЯК ЩЕ МОЖНА ВРЯТУВАТИ МІЗКИ ВОВИ від повної сраки - виконують . Хто аплодисментами хто оцими прмовами від Шмигаля
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02.12.2021 13:48 Відповісти
Слуга Аристов, глава бюджетного комитета говорит, денег у них нет на все обещалки Зели. Дополнительные доходы получат с детенизации экономики. Конечно. Сами у себя начнут экспроприировать. С офшоров Шефира и Зели или квартир мамы Гетьманцева.
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02.12.2021 13:57 Відповісти
Чтобы попасть семейному врачу надо прийти в регистратуру, отстоять очередь взять талончик с датой через 10-14 дней.
В указанное время явиться к врачу, получить на телефон электронное направление к профильному доктору. Спуститься в регистратуру, отстоять очередь, показать направление из циферок, получить талончик к профильному врачу с датой через 10-14 дней.
В указанное время явитьсч к врачу, получить направления на анализы и новый набор чисел на телефон.
Сдать анализы, значительная часть из которых в платных лабораториях.
Чтобы съэкономить неделю лучше сразу отстоять очередь в регистратуру и получить по набору чисел новый талончик к прлфильному врачу с датой через 10-14 дней.
Собрав анализы и явившись по талончику вас начнут лечить.
В стране дураков прошло от 30 до 40 дней...
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02.12.2021 15:04 Відповісти
В наше время экономика развивается только благодаря прямым инвестициям в основном иностранным. По факту инвестиций таких в Украину мизерное количество и никаких серьезных условий для их привлечения в страну зеленая банда так и не создала. Те "инвестиции", о которых трубит Шмыгаль и Зеленский - это перекладывание денег из одного кармана в другой и ничего более.
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02.12.2021 17:30 Відповісти
как громко это все грохнется... как бы не погребло нас под собой
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02.12.2021 21:17 Відповісти
 
 