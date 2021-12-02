Госбюджет-2022 - это бюджет модернизации страны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за голосование за Госбюджет на 2022 год.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет на 2022 год принят! Спасибо народным депутатам за это голосование и сознательную позицию.

Госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно бюджет модернизации страны", - написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, оборона и безопасность, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.

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"Как уже анонсировал Президент, один из главных акцентов этого бюджета – это повышение зарплаты нашим медикам. 20 тысяч грн будет минимальной зарплатой для врачей.

Впервые в государственном бюджете исполнено требование закона "Об образовании". Прогнозный объем расходов сводного бюджета на образование на 2022 год планируется на уровне 7,3% ВВП", – отметил премьер.

Также он отметил, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как будет в 2022 году: "140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов - это именно инвестиции в развитие экономики. Предусмотрены средства и на программы льготного кредитования; и на доступную ипотеку для всех украинцев"

"В бюджете заложены десятки новых программ и практически по всем статьям основных расходов мы значительно повышаем финансирование. Это бюджет для развития и модернизации нашей страны", – добавил Шмыгаль.