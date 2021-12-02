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Госбюджет-2022 - это бюджет модернизации страны, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Госбюджет-2022 - это бюджет модернизации страны, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за голосование за Госбюджет на 2022 год.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный бюджет на 2022 год принят! Спасибо народным депутатам за это голосование и сознательную позицию.

Госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно бюджет модернизации страны", - написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, оборона и безопасность, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.

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"Как уже анонсировал Президент, один из главных акцентов этого бюджета – это повышение зарплаты нашим медикам. 20 тысяч грн будет минимальной зарплатой для врачей.

Впервые в государственном бюджете исполнено требование закона "Об образовании". Прогнозный объем расходов сводного бюджета на образование на 2022 год планируется на уровне 7,3% ВВП", – отметил премьер.

Также он отметил, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как будет в 2022 году: "140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов - это именно инвестиции в развитие экономики. Предусмотрены средства и на программы льготного кредитования; и на доступную ипотеку для всех украинцев"

"В бюджете заложены десятки новых программ и практически по всем статьям основных расходов мы значительно повышаем финансирование. Это бюджет для развития и модернизации нашей страны", – добавил Шмыгаль.

Госбюджет-2022 - это бюджет модернизации страны, - Шмыгаль 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
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02.12.2021 13:31
+5
Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Чергова порція локшини !!!))
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02.12.2021 13:11
+2
Слуга Аристов, глава бюджетного комитета говорит, денег у них нет на все обещалки Зели. Дополнительные доходы получат с детенизации экономики. Конечно. Сами у себя начнут экспроприировать. С офшоров Шефира и Зели или квартир мамы Гетьманцева.
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02.12.2021 13:57
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !! Чергова порція локшини !!!))
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02.12.2021 13:11 Ответить
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02.12.2021 13:31 Ответить
Грабунок народа не припинявся ніколи ,лише рівень грабунку прогресує !!!)))
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02.12.2021 13:34 Ответить
знову гадзелі модернізують свої машини?
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02.12.2021 13:11 Ответить
Звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
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02.12.2021 13:12 Ответить
какой? Мальдивы, Канары, офшоры?
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02.12.2021 13:15 Ответить
Ой, що-що, але брехати коло клоунів та їх продюсерів в Кабміні навчились...
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02.12.2021 13:17 Ответить
По ходу, из лаптей будут пытаться сделай кроссовки "адидас".......
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02.12.2021 13:20 Ответить
Ш игчлю пора вже переходити на міжгалактичний рівень. Земні про.леми він вже переріс. Тепер це не його рівень. О! 😊
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02.12.2021 13:39 Ответить
Вчера прездидент с трибуны ВР обещал всем рост благосостояния, сегодня Кабмин и нардепы приняли бюджет, в котором минимальная зарплата в 2022 году вырастет аж на 200 гривен..... ....Слова и реальность...
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02.12.2021 13:41 Ответить
Чек в АТБ за этот год увеличился минимум в двое...в следующем похоже увеличится еще в трое..
Уже купюра в 50 грн редкость....банкоматы ею даже не заряжают...в следующем наверное уже и соток не будет...
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02.12.2021 13:42 Ответить
подтверждаю, во времена пороха я шиковал на 300 грн, а щас 600 и больше это обычное дело. причем во времена барыги мне зарплату повышали регулярно, а щас дуля
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02.12.2021 21:20 Ответить
І який дефіцит бюджету буде при будівництві Нью- Васюків?
А ще Покажіть статистику виконання "великої приватизації", яка була анонсована на цей рік... Ваша брехня зелених клоунів вже всіх дістала....

"Фонд держмайна зірвав план надходжень від приватизації - Шмигаль

За його словами, замість запланованих 12 млрд грн надходження від приватизації, імовірно, становитимуть лише 3 млрд грн...."
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02.12.2021 13:44 Ответить
Что б они не делали, не идут дела, видно мама Рима их всех родила...
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02.12.2021 13:46 Ответить
УСІ У ВЛАДІ ПРОЙШЛИ ТРЕНІНГ ПСИХІАТРА ЯК ЩЕ МОЖНА ВРЯТУВАТИ МІЗКИ ВОВИ від повної сраки - виконують . Хто аплодисментами хто оцими прмовами від Шмигаля
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02.12.2021 13:48 Ответить
Слуга Аристов, глава бюджетного комитета говорит, денег у них нет на все обещалки Зели. Дополнительные доходы получат с детенизации экономики. Конечно. Сами у себя начнут экспроприировать. С офшоров Шефира и Зели или квартир мамы Гетьманцева.
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02.12.2021 13:57 Ответить
Чтобы попасть семейному врачу надо прийти в регистратуру, отстоять очередь взять талончик с датой через 10-14 дней.
В указанное время явиться к врачу, получить на телефон электронное направление к профильному доктору. Спуститься в регистратуру, отстоять очередь, показать направление из циферок, получить талончик к профильному врачу с датой через 10-14 дней.
В указанное время явитьсч к врачу, получить направления на анализы и новый набор чисел на телефон.
Сдать анализы, значительная часть из которых в платных лабораториях.
Чтобы съэкономить неделю лучше сразу отстоять очередь в регистратуру и получить по набору чисел новый талончик к прлфильному врачу с датой через 10-14 дней.
Собрав анализы и явившись по талончику вас начнут лечить.
В стране дураков прошло от 30 до 40 дней...
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02.12.2021 15:04 Ответить
В наше время экономика развивается только благодаря прямым инвестициям в основном иностранным. По факту инвестиций таких в Украину мизерное количество и никаких серьезных условий для их привлечения в страну зеленая банда так и не создала. Те "инвестиции", о которых трубит Шмыгаль и Зеленский - это перекладывание денег из одного кармана в другой и ничего более.
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02.12.2021 17:30 Ответить
как громко это все грохнется... как бы не погребло нас под собой
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02.12.2021 21:17 Ответить
 
 