Вбивство Вороненкова: Тарасенка засудили до 12 років ув'язнення, Лося - виправдали

Шевченківський районний суд ухвалив вирок у справі про вбивство ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ґрати".

Суд визнав винним у співучасті у вбивстві колишнього голову "Правого сектору" Павлограда Ярослава Тарасенка, який, за версією слідства, був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета, знайденого під час обшуку. Тарасенка засудили до 12 років позбавлення волі.

Водночас колегія виправдала другого підсудного - харків'янина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій. За версією прокуратури він стежив за ексдепутатом напередодні вбивства. Колегія вирішила, що його провину не доведено.

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Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

У травні 2018 року слідство у цій справі було завершено. Повідомлено про підозру організатору і п'ятьом учасникам. Їхні дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі учасники злочинної групи, залежно від відведеної ролі, здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка передбачала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Олександру Лосю - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора вбивства - громадянина РФ Володимира Тюріна і двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна.

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