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Вбивство Вороненкова: Тарасенка засудили до 12 років ув'язнення, Лося - виправдали

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вбивство Вороненкова: Тарасенка засудили до 12 років ув'язнення, Лося - виправдали

Шевченківський районний суд ухвалив вирок у справі про вбивство ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ґрати".

Суд визнав винним у співучасті у вбивстві колишнього голову "Правого сектору" Павлограда Ярослава Тарасенка, який, за версією слідства, був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепального пістолета, знайденого під час обшуку. Тарасенка засудили до 12 років позбавлення волі.

Водночас колегія виправдала другого підсудного - харків'янина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій. За версією прокуратури він стежив за ексдепутатом напередодні вбивства. Колегія вирішила, що його провину не доведено.

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Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

У травні 2018 року слідство у цій справі було завершено. Повідомлено про підозру організатору і п'ятьом учасникам. Їхні дії кваліфіковано за п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Всі учасники злочинної групи, залежно від відведеної ролі, здійснювали організацію та підготовку до злочину, яка передбачала оренду квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України та Олександру Лосю - за ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора вбивства - громадянина РФ Володимира Тюріна і двох інших співучасників злочину, які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.

За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
как это? у нас за убийство дают меньше или вообще условный срок..., а тут водитель... и что, как доказали, что он знал куда, знал зачем и кого везет..., я думаю главная его вина, что он из Правого сектора, пророссийские наши судьи, а они все почти такие, этого ужас как бояться... и готовы выслужиться перед будущими хозяевами...
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02.12.2021 16:47
+15
убивці, що добивав українських поранених полонених, на днях дали 6 років. За якогось расійського баригу - 12. Зєля - тварина
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02.12.2021 17:39
+4
Кто крайний в убийстве? Правильно, водила. Ни заказчиков вам, ни организаторов, ни других "помощников". Любое более-менее громкое уголовное дело у нас превращается в фарс и клоунаду, а вот денежки из бюджета "правоохранители" получают настоящие и вовремя, плюс ещё и подработки по профилю
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02.12.2021 18:00
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лосю просто рога нарастили...всё пересчитаем на оуновском калькуляторе у свий час...
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02.12.2021 16:45 Відповісти
как это? у нас за убийство дают меньше или вообще условный срок..., а тут водитель... и что, как доказали, что он знал куда, знал зачем и кого везет..., я думаю главная его вина, что он из Правого сектора, пророссийские наши судьи, а они все почти такие, этого ужас как бояться... и готовы выслужиться перед будущими хозяевами...
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02.12.2021 16:47 Відповісти
как для водителя - дали чрезмерно.
Видимо, запрос был из Москвы.
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02.12.2021 21:23 Відповісти
из маасквы его бы наградили. ты видимо вообще не вкурсе кто был убиенный
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03.12.2021 09:37 Відповісти
Убиенным был представитель одной из башен кремля, которого отослали под видом "бывшего" налаживать контакты. Другим башням это не понравилось. Фэсбэшники или грушники его завалили, нашли крайнего по заказу из мацквы. Чувака который был за рулем какой-то машины. Это если вкратце.
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03.12.2021 10:43 Відповісти
Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку
===
Тарасенко є ексдепутат Держдуми РФ?
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02.12.2021 16:47 Відповісти
Вочевидь, у сайта немає редактора - дуже багато як граматичних, так і стилістичних помилок.
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02.12.2021 19:36 Відповісти
Уже 5 сидит, по закону савченко через два года выйдет.
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02.12.2021 17:16 Відповісти
Закон савченко отменили вроде.
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02.12.2021 17:30 Відповісти
Відмінили на словах, а на ділі дальше випускають на волю проросійський кримінал і терористів
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02.12.2021 17:33 Відповісти
убивці, що добивав українських поранених полонених, на днях дали 6 років. За якогось расійського баригу - 12. Зєля - тварина
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02.12.2021 17:39 Відповісти
12 років за те, що знайшли пістолет? Тварюки. Просто саджають патріотів. А по всьому видно було, що це було фейкове вбивство, як і смерть молодшого сина януковича. Жінка на похоронах усміхалася й жартувала, а на місці трагедії навіть не підійшла до вбитого, і ніяких емоцій. А його потім бачили в ізраїлі, де найкращі пластичні хірурги. А вона відразу купила квартиру в Германії...
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03.12.2021 05:47 Відповісти
Куратори так розпорядились
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02.12.2021 17:50 Відповісти
Лося в клетку зоопарка на пожизненное !
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02.12.2021 17:53 Відповісти
Кто крайний в убийстве? Правильно, водила. Ни заказчиков вам, ни организаторов, ни других "помощников". Любое более-менее громкое уголовное дело у нас превращается в фарс и клоунаду, а вот денежки из бюджета "правоохранители" получают настоящие и вовремя, плюс ещё и подработки по профилю
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02.12.2021 18:00 Відповісти
Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві ексдепутату Держдуми РФ Ярославу Тарасенку

Часто помічаю помилки в текстах, я так можна косячити?
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02.12.2021 20:26 Відповісти
а самого кілера поймали ?
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03.12.2021 08:46 Відповісти
 
 