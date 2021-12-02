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Новини За кордоном
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Байден (2320) Путін (21438) Росія (47179) США (14460) Псакі (148)

Говорити про зустріч Байдена та Путіна ще зарано, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Говорити про зустріч Байдена та Путіна ще зарано, - Білий дім

Адміністрація США виступає за діалог із спірних питань з Росією, і такі контакти підтримуються на високому рівні. Але можливі контакти Путіна та Байдена оголошувати ще рано.

Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важко нас звинуватити в тому, що ми не ведемо дискусій з Росією з огляду на те, що якраз сьогодні наш держсекретар і міністр закордонних справ Росії змогли поспілкуватися", - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про прагнення Росії отримати від США та їх союзників гарантії безпеки.

"Ми регулярно підтримуємо контакти на високому рівні", - наголосила Псакі.

При цьому вона зазначила, що "поки що нема чого сказати про можливу ​​телефонну розмову чи інші контакти між президентами Байдена та Путіним".

Також читайте: Блінкен - Лаврову: Закликаємо РФ відвести війська від України та виконувати Мінські угоди

Псаки, відповідаючи на запитання, не стала коментувати заяви російської сторони щодо необхідних від Заходу гарантій безпеки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Не "дозрів"!
"- В каком месте с Россией можно разговаривать конструктивно?
- На церковной паперти - когда она будет милостыню просить на пропитание!"
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02.12.2021 20:03
+11
Московський цар вирішив що поділить з Байденом "сфери впливу", але Столтенберг ***** вже послав, і цього достатньо: - "Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
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02.12.2021 20:20
+5
Клієнт не дійшов до кондиції?
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02.12.2021 19:53
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Клієнт не дійшов до кондиції?
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02.12.2021 19:53 Відповісти
Не "дозрів"!
"- В каком месте с Россией можно разговаривать конструктивно?
- На церковной паперти - когда она будет милостыню просить на пропитание!"
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02.12.2021 20:03 Відповісти
ЯО в обмен на еду! И только бартер.
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02.12.2021 20:47 Відповісти
Я про це написав у "Однокласниках" (поки не заблокували мою сторінку у червні 2014 року) Написав що прийде час коли вони в обмін на "жрачку" попросять щоб їх напівзгнилі ракети у них забрали!
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02.12.2021 20:52 Відповісти
В одноглазиках?!
"Лазить" там и у законтаченых - только время терять.
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03.12.2021 20:38 Відповісти
Тобі "повилазило"? Чи української мови не розумієш? Перекладаю для "недоганяючих" : "Заблокировали в июне 2014 года"!!!
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03.12.2021 20:42 Відповісти
А ти розумієш?!
Тобто заблокували в 2014,а до цього лазив вільно - я так зрозумів!
І запитав,а навіщо ДО 2014 ти потим помійкам шарився?
Чи в тебе тільки у 2014 "очі відкрилися"?
В тебе,чк в одного мого знайомого,з яким обмінялися враженями у 2010 від Заборська 1989 року.
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04.12.2021 10:34 Відповісти
А ти не ставив собі питання:"А навіщо він там "шарився"?
Відповім:
"Займався "контрпропагандою" - я і тут зараз! "Козлив" кацапню і висміював їх "вяликарусскую спесь" Крім того - пробував "відкрить очі" своїм знайомим (однокурсникам-росіянам) про те що насправді творилося в Україні в 2013-2014 роках! І заблокували мене після анекдотів що висміювали Путіна з його "русским миром" і "защитой русскаязичних"!!!
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04.12.2021 11:18 Відповісти
Дякую за поясненя.
Тільки маю сумнів у реальному підсумку більш 0.
Після 10 років безперервних відряджень по европейский частині срср в мене склалося своє баченя населеня,і витрачати час .....
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05.12.2021 21:22 Відповісти
Я теж не мав сумнівів - я читав "Палаючий острів" Стругацьких ще в кінці 90-х і ще тоді проводив паралелі Особливо після зустрічі в Москві з однокурсниками у 2008 році Однак я хоча-б сіяв сумніви! А ці сумніви - після "груза200" з Донбасу могли вплинуть на мізки декого!
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05.12.2021 21:59 Відповісти
Свої висновки зробив ДО 90,у 91 остані відрядженя (Самара, Н.Новгород,Кокчетав,Уральск + ще декілька). Останій раз на раші був у 2012.
Спілкуваня від кваліфікованих робітників до гол.інж/ директори,нач.цеху майже всіх п/с (п/я впк).
Викнаня запуску імпортного устаткуваня спецом з України (не з москви!) деякими сприймалося .... ну це треба відчувати!
Особливо з 91 по 12! Це було як наростаюча навала мари.
Останя у 2012,Ступіно. Не впорались з приладами чеського О/Ц,а я його вилізував у 90. Запросили по контракту. Все обійшлося відносно спокійно.
От якось так,і доречі,ментальність мешканців Кеніга і Саратова геть різна!
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06.12.2021 00:54 Відповісти
А наче я не знаю! Прослужив у Росії близько 15 років Об"їздив Союз від Бреста до Владивостока Тому мені розказувать не треба Всі прояви "неруськості" (мова , одяг , книжки , їжа) сприймаються як "падазрительно-враждебные" і "аскарбляющие русских" Розмова власною мовою двох представників "нерусскава" народу між собою у присутності "русскава" - пряма образа! "Гаварите па-русски!" Почему? Наш разговор только нас и касается - к тебе никакого отношения не имеет!" "А вдруг вы над нами насмехаетесь?"
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06.12.2021 05:57 Відповісти
Я тільки европейську частину. Один - два запуску на місяць, та на 10 років.
Міста з підприємствами яки отримували імпортне обладнаня.
За "мізки" всеж поважають.
Все інше - як ти написав. Я так не вмію. Технарь.
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06.12.2021 09:13 Відповісти
"Ура! "Хахлы" приехали! Наконец техника заработает!!!"
(У 91-му у Саратові (я там тоді жив) відкрили приватне кафе-кондитерську Закупили польський автомат для виготовлення пиріжків Щоб зекономить гроші викликали наладчика з Львова Приїхав установив Перевірили - працює! Поїхав Через місяць тефонують з претензією - не працює! Приїхав Зробили закладку всіх інгредієнтів Працює! Поїхав Через деякий час знову та сама проблема! На третій раз майстер став вияснять детальніше - виявляється вони самовільно рецептуру міняли і клали туди "что Бог на душу пошлёт"!
А в поїзді якось говорив з дідком - фронтовиком Той всю війну на Північному флоті був механікм на англійських літаках "Кітті Хаук" Так дуже хвалив мотори Казав що відпрацьовували по два-три "ресурси" без ремонту! І на кожному моторі "шильдик" алюмінієвий А на ньому напис літературною російською мовою: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
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06.12.2021 10:23 Відповісти
Десь так. Нагадав. У 1986 році 26 .12 замість вилітити додому довелось летіти з Тамбова до Калінінграду.
Що трапилось? В шведському ящику спрацював запобіжник. Тицьнув - запрацювало.
А от з Кеніга до дому 4 літаки через Вільнюс - Могілев - Львів - Запор летів.
За 2 години до НР встиг. Тому й запам'яталося.
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06.12.2021 14:03 Відповісти
Проти мене ти - "слабак"! Новорічна ніч (1992-1993) Виїжджаємо в 23 :00 з дому (назавжди - в Україну) Приїхали на вокзал Зустріли Новий рік у залі очікування В 3 години ночі сів на поїзд і я плюнув на саратовський перн і зарікся повертаться жить в Росію (правда двічі ненадовго приїжджав - здать сесію і забрать документи для переводу в український ВУЗ і в 2008-му - на зустріч випускників)
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06.12.2021 14:25 Відповісти
Зустрічати НР на вокзалі? Так!
А от в тебе було,щоб час сплутав?
Приїхав на летовище,до каси " один на москву!"
" билетов НЕТ!"
" по 53!"
"Ну,если догоните!"
Дивлюсь,а літак вже на зльот вирулив.
" по москве!"
Посміхається "Даа!"
Летовище за 35+ км від міста,всі папери закриті,повертатись?
От так 24 години в невеликому порту і провів. Більш не плутав.
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07.12.2021 17:31 Відповісти
Ну - такого у мене не було! А от у мого знайомого було подібне - і страшніше! У Афгані щось наплутали з часовими поясами Вони викликали підмогу коли їх "духи" в горах затисли Домовилися що прилетить авіапідтримка Вони просто повинні були лише відступить , щоб самим під удар не потрапить "Бомбери" вилетіли по своєму часу (з території СРСР) а хлопці по місцевому відхід призначили Тільки зібрався командир давать команду на відхід , а їм трохи не на голови бомби посипалися! Слава богу що гарно позиції облаштували і обійшлось без втрат (Правда, казав , що дехто після авіаудару штани прать пішов до річечки)
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07.12.2021 17:53 Відповісти
Московський цар вирішив що поділить з Байденом "сфери впливу", але Столтенберг ***** вже послав, і цього достатньо: - "Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
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02.12.2021 20:20 Відповісти
Байден наче дражнить кремлівського упиря. Правильно робить.
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02.12.2021 20:26 Відповісти
Ахахахаха...
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02.12.2021 20:28 Відповісти
Молодці, Білий дім. Тримають паузу. Нема чого миттєво реагувати на дурисвітські вибрики московського карлика. Най перебіснується. Він тільки і прагне, щоб вивищити своє мізерне его зустрічами з великими людьми.
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02.12.2021 20:30 Відповісти
Пукин клянчит хоть звонок?
Еще не заслужил!
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02.12.2021 20:45 Відповісти
Я конечно улыбаюсь с этой расиськой незатейливой тактики: нагнать войска, устроить информ-истерику и буквально подталкивать американцев к каким-то непонятным переговорам с неадекватными хотелками, с буквально установлением даты некой встречи
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02.12.2021 21:25 Відповісти
фуйло очень любит пожимать руки , стоя по горло в крови
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02.12.2021 21:26 Відповісти
Опять пукину дали під сраку
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02.12.2021 21:39 Відповісти
Пауза - как коньяк. Чем больше выдерживаешь, тем она ценней, а также становится более значимой, чем сам разговор
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02.12.2021 21:46 Відповісти
прежде надо Бидону серп и молот на спине вырезать и швабру в жопу засунуть
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02.12.2021 22:02 Відповісти
Судя по хору параши и зебилов, что Байден "перенёс онлайн-конференцию с }{уйлом с января на декабрь", они хотели посмотреть }{уйлу в очко ещё до Нового Года.
Теперь очко }{уйла для зебилов может покрыться январским льдом.
И говорить с }{уйлом будут совсем другие дяди и на другом уровне.
Очередная перемога наивеличайшего рояльного писюниста опять не состоялась.
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02.12.2021 22:21 Відповісти
Облом вышел, кацапня уже раструбила из всех утюгов о скорой встрече😁
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02.12.2021 22:35 Відповісти
Звичайно,кремлівські- гопники-фашисти хочуть зустрітись;треба залякати світ,оформить пакт (можете скрутити його в трубочку і засунути головному росмафіозі в сраку-будапештский уже був і молотова теж)показати людству,що з ворогами,шкідниками людства (замість витравити фумігаторами) спілкуються,слухають їх ..уйню,хоча в цивільному світі, якщо є брехня,то з таким не спілкуються ,ВЗАГАЛІ !
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03.12.2021 11:13 Відповісти
 
 