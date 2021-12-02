Говорити про зустріч Байдена та Путіна ще зарано, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Адміністрація США виступає за діалог із спірних питань з Росією, і такі контакти підтримуються на високому рівні. Але можливі контакти Путіна та Байдена оголошувати ще рано.
Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Важко нас звинуватити в тому, що ми не ведемо дискусій з Росією з огляду на те, що якраз сьогодні наш держсекретар і міністр закордонних справ Росії змогли поспілкуватися", - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про прагнення Росії отримати від США та їх союзників гарантії безпеки.
"Ми регулярно підтримуємо контакти на високому рівні", - наголосила Псакі.
При цьому вона зазначила, що "поки що нема чого сказати про можливу телефонну розмову чи інші контакти між президентами Байдена та Путіним".
Псаки, відповідаючи на запитання, не стала коментувати заяви російської сторони щодо необхідних від Заходу гарантій безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
"- В каком месте с Россией можно разговаривать конструктивно?
- На церковной паперти - когда она будет милостыню просить на пропитание!"
"Лазить" там и у законтаченых - только время терять.
Тобто заблокували в 2014,а до цього лазив вільно - я так зрозумів!
І запитав,а навіщо ДО 2014 ти потим помійкам шарився?
Чи в тебе тільки у 2014 "очі відкрилися"?
В тебе,чк в одного мого знайомого,з яким обмінялися враженями у 2010 від Заборська 1989 року.
Відповім:
"Займався "контрпропагандою" - я і тут зараз! "Козлив" кацапню і висміював їх "вяликарусскую спесь" Крім того - пробував "відкрить очі" своїм знайомим (однокурсникам-росіянам) про те що насправді творилося в Україні в 2013-2014 роках! І заблокували мене після анекдотів що висміювали Путіна з його "русским миром" і "защитой русскаязичних"!!!
Тільки маю сумнів у реальному підсумку більш 0.
Після 10 років безперервних відряджень по европейский частині срср в мене склалося своє баченя населеня,і витрачати час .....
Спілкуваня від кваліфікованих робітників до гол.інж/ директори,нач.цеху майже всіх п/с (п/я впк).
Викнаня запуску імпортного устаткуваня спецом з України (не з москви!) деякими сприймалося .... ну це треба відчувати!
Особливо з 91 по 12! Це було як наростаюча навала мари.
Останя у 2012,Ступіно. Не впорались з приладами чеського О/Ц,а я його вилізував у 90. Запросили по контракту. Все обійшлося відносно спокійно.
От якось так,і доречі,ментальність мешканців Кеніга і Саратова геть різна!
Міста з підприємствами яки отримували імпортне обладнаня.
За "мізки" всеж поважають.
Все інше - як ти написав. Я так не вмію. Технарь.
(У 91-му у Саратові (я там тоді жив) відкрили приватне кафе-кондитерську Закупили польський автомат для виготовлення пиріжків Щоб зекономить гроші викликали наладчика з Львова Приїхав установив Перевірили - працює! Поїхав Через місяць тефонують з претензією - не працює! Приїхав Зробили закладку всіх інгредієнтів Працює! Поїхав Через деякий час знову та сама проблема! На третій раз майстер став вияснять детальніше - виявляється вони самовільно рецептуру міняли і клали туди "что Бог на душу пошлёт"!
А в поїзді якось говорив з дідком - фронтовиком Той всю війну на Північному флоті був механікм на англійських літаках "Кітті Хаук" Так дуже хвалив мотори Казав що відпрацьовували по два-три "ресурси" без ремонту! І на кожному моторі "шильдик" алюмінієвий А на ньому напис літературною російською мовою: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
Що трапилось? В шведському ящику спрацював запобіжник. Тицьнув - запрацювало.
А от з Кеніга до дому 4 літаки через Вільнюс - Могілев - Львів - Запор летів.
За 2 години до НР встиг. Тому й запам'яталося.
А от в тебе було,щоб час сплутав?
Приїхав на летовище,до каси " один на москву!"
" билетов НЕТ!"
" по 53!"
"Ну,если догоните!"
Дивлюсь,а літак вже на зльот вирулив.
" по москве!"
Посміхається "Даа!"
Летовище за 35+ км від міста,всі папери закриті,повертатись?
От так 24 години в невеликому порту і провів. Більш не плутав.
Еще не заслужил!
Теперь очко }{уйла для зебилов может покрыться январским льдом.
И говорить с }{уйлом будут совсем другие дяди и на другом уровне.
Очередная перемога наивеличайшего рояльного писюниста опять не состоялась.