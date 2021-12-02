Говорить о встрече Байдена и Путина еще рано, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Администрация США выступает за диалог по спорным вопросам с Россией и такие контакты поддерживаются на высоком уровне. Но возможные контакты Путина и Байдена объявлять еще рано.
Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Трудно нас обвинить в том, что мы не ведем дискуссий с Россией, учитывая, что как раз сегодня наш госсекретарь и министр иностранных дел России смогли пообщаться", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о стремлении России получить от США и их союзников гарантии безопасности.
"Мы регулярно поддерживаем контакты на высоком уровне", – подчеркнула Псаки.
При этом она отметила, что "пока нечего сказать о возможном телефонном разговоре или других контактах между президентами Байденом и Путиным".
Псаки, отвечая на вопросы, не стала комментировать заявления российской стороны относительно необходимых от Запада гарантий безопасности.
Пожалуйста, подождите...
"- В каком месте с Россией можно разговаривать конструктивно?
- На церковной паперти - когда она будет милостыню просить на пропитание!"
"Лазить" там и у законтаченых - только время терять.
Тобто заблокували в 2014,а до цього лазив вільно - я так зрозумів!
І запитав,а навіщо ДО 2014 ти потим помійкам шарився?
Чи в тебе тільки у 2014 "очі відкрилися"?
В тебе,чк в одного мого знайомого,з яким обмінялися враженями у 2010 від Заборська 1989 року.
Відповім:
"Займався "контрпропагандою" - я і тут зараз! "Козлив" кацапню і висміював їх "вяликарусскую спесь" Крім того - пробував "відкрить очі" своїм знайомим (однокурсникам-росіянам) про те що насправді творилося в Україні в 2013-2014 роках! І заблокували мене після анекдотів що висміювали Путіна з його "русским миром" і "защитой русскаязичних"!!!
Тільки маю сумнів у реальному підсумку більш 0.
Після 10 років безперервних відряджень по европейский частині срср в мене склалося своє баченя населеня,і витрачати час .....
Спілкуваня від кваліфікованих робітників до гол.інж/ директори,нач.цеху майже всіх п/с (п/я впк).
Викнаня запуску імпортного устаткуваня спецом з України (не з москви!) деякими сприймалося .... ну це треба відчувати!
Особливо з 91 по 12! Це було як наростаюча навала мари.
Останя у 2012,Ступіно. Не впорались з приладами чеського О/Ц,а я його вилізував у 90. Запросили по контракту. Все обійшлося відносно спокійно.
От якось так,і доречі,ментальність мешканців Кеніга і Саратова геть різна!
Міста з підприємствами яки отримували імпортне обладнаня.
За "мізки" всеж поважають.
Все інше - як ти написав. Я так не вмію. Технарь.
(У 91-му у Саратові (я там тоді жив) відкрили приватне кафе-кондитерську Закупили польський автомат для виготовлення пиріжків Щоб зекономить гроші викликали наладчика з Львова Приїхав установив Перевірили - працює! Поїхав Через місяць тефонують з претензією - не працює! Приїхав Зробили закладку всіх інгредієнтів Працює! Поїхав Через деякий час знову та сама проблема! На третій раз майстер став вияснять детальніше - виявляється вони самовільно рецептуру міняли і клали туди "что Бог на душу пошлёт"!
А в поїзді якось говорив з дідком - фронтовиком Той всю війну на Північному флоті був механікм на англійських літаках "Кітті Хаук" Так дуже хвалив мотори Казав що відпрацьовували по два-три "ресурси" без ремонту! І на кожному моторі "шильдик" алюмінієвий А на ньому напис літературною російською мовою: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
Що трапилось? В шведському ящику спрацював запобіжник. Тицьнув - запрацювало.
А от з Кеніга до дому 4 літаки через Вільнюс - Могілев - Львів - Запор летів.
За 2 години до НР встиг. Тому й запам'яталося.
А от в тебе було,щоб час сплутав?
Приїхав на летовище,до каси " один на москву!"
" билетов НЕТ!"
" по 53!"
"Ну,если догоните!"
Дивлюсь,а літак вже на зльот вирулив.
" по москве!"
Посміхається "Даа!"
Летовище за 35+ км від міста,всі папери закриті,повертатись?
От так 24 години в невеликому порту і провів. Більш не плутав.
Еще не заслужил!
Теперь очко }{уйла для зебилов может покрыться январским льдом.
И говорить с }{уйлом будут совсем другие дяди и на другом уровне.
Очередная перемога наивеличайшего рояльного писюниста опять не состоялась.