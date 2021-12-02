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Новости За рубежом
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Говорить о встрече Байдена и Путина еще рано, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Говорить о встрече Байдена и Путина еще рано, - Белый дом

Администрация США выступает за диалог по спорным вопросам с Россией и такие контакты поддерживаются на высоком уровне. Но возможные контакты Путина и Байдена объявлять еще рано.

Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Трудно нас обвинить в том, что мы не ведем дискуссий с Россией, учитывая, что как раз сегодня наш госсекретарь и министр иностранных дел России смогли пообщаться", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о стремлении России получить от США и их союзников гарантии безопасности.

"Мы регулярно поддерживаем контакты на высоком уровне", – подчеркнула Псаки.

Читайте также: Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"

При этом она отметила, что "пока нечего сказать о возможном телефонном разговоре или других контактах между президентами Байденом и Путиным".

Псаки, отвечая на вопросы, не стала комментировать заявления российской стороны относительно необходимых от Запада гарантий безопасности.

Также читайте: В Белом доме готовятся к встрече Байдена с Путиным в видеоформате в декабре, - The Washington Post
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Топ комментарии
+13
Не "дозрів"!
"- В каком месте с Россией можно разговаривать конструктивно?
- На церковной паперти - когда она будет милостыню просить на пропитание!"
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02.12.2021 20:03
+11
Московський цар вирішив що поділить з Байденом "сфери впливу", але Столтенберг ***** вже послав, і цього достатньо: - "Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
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02.12.2021 20:20
+5
Клієнт не дійшов до кондиції?
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02.12.2021 19:53
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Клієнт не дійшов до кондиції?
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02.12.2021 19:53 Ответить
Не "дозрів"!
"- В каком месте с Россией можно разговаривать конструктивно?
- На церковной паперти - когда она будет милостыню просить на пропитание!"
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02.12.2021 20:03 Ответить
ЯО в обмен на еду! И только бартер.
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02.12.2021 20:47 Ответить
Я про це написав у "Однокласниках" (поки не заблокували мою сторінку у червні 2014 року) Написав що прийде час коли вони в обмін на "жрачку" попросять щоб їх напівзгнилі ракети у них забрали!
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02.12.2021 20:52 Ответить
В одноглазиках?!
"Лазить" там и у законтаченых - только время терять.
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03.12.2021 20:38 Ответить
Тобі "повилазило"? Чи української мови не розумієш? Перекладаю для "недоганяючих" : "Заблокировали в июне 2014 года"!!!
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03.12.2021 20:42 Ответить
А ти розумієш?!
Тобто заблокували в 2014,а до цього лазив вільно - я так зрозумів!
І запитав,а навіщо ДО 2014 ти потим помійкам шарився?
Чи в тебе тільки у 2014 "очі відкрилися"?
В тебе,чк в одного мого знайомого,з яким обмінялися враженями у 2010 від Заборська 1989 року.
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04.12.2021 10:34 Ответить
А ти не ставив собі питання:"А навіщо він там "шарився"?
Відповім:
"Займався "контрпропагандою" - я і тут зараз! "Козлив" кацапню і висміював їх "вяликарусскую спесь" Крім того - пробував "відкрить очі" своїм знайомим (однокурсникам-росіянам) про те що насправді творилося в Україні в 2013-2014 роках! І заблокували мене після анекдотів що висміювали Путіна з його "русским миром" і "защитой русскаязичних"!!!
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04.12.2021 11:18 Ответить
Дякую за поясненя.
Тільки маю сумнів у реальному підсумку більш 0.
Після 10 років безперервних відряджень по европейский частині срср в мене склалося своє баченя населеня,і витрачати час .....
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05.12.2021 21:22 Ответить
Я теж не мав сумнівів - я читав "Палаючий острів" Стругацьких ще в кінці 90-х і ще тоді проводив паралелі Особливо після зустрічі в Москві з однокурсниками у 2008 році Однак я хоча-б сіяв сумніви! А ці сумніви - після "груза200" з Донбасу могли вплинуть на мізки декого!
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05.12.2021 21:59 Ответить
Свої висновки зробив ДО 90,у 91 остані відрядженя (Самара, Н.Новгород,Кокчетав,Уральск + ще декілька). Останій раз на раші був у 2012.
Спілкуваня від кваліфікованих робітників до гол.інж/ директори,нач.цеху майже всіх п/с (п/я впк).
Викнаня запуску імпортного устаткуваня спецом з України (не з москви!) деякими сприймалося .... ну це треба відчувати!
Особливо з 91 по 12! Це було як наростаюча навала мари.
Останя у 2012,Ступіно. Не впорались з приладами чеського О/Ц,а я його вилізував у 90. Запросили по контракту. Все обійшлося відносно спокійно.
От якось так,і доречі,ментальність мешканців Кеніга і Саратова геть різна!
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06.12.2021 00:54 Ответить
А наче я не знаю! Прослужив у Росії близько 15 років Об"їздив Союз від Бреста до Владивостока Тому мені розказувать не треба Всі прояви "неруськості" (мова , одяг , книжки , їжа) сприймаються як "падазрительно-враждебные" і "аскарбляющие русских" Розмова власною мовою двох представників "нерусскава" народу між собою у присутності "русскава" - пряма образа! "Гаварите па-русски!" Почему? Наш разговор только нас и касается - к тебе никакого отношения не имеет!" "А вдруг вы над нами насмехаетесь?"
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06.12.2021 05:57 Ответить
Я тільки европейську частину. Один - два запуску на місяць, та на 10 років.
Міста з підприємствами яки отримували імпортне обладнаня.
За "мізки" всеж поважають.
Все інше - як ти написав. Я так не вмію. Технарь.
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06.12.2021 09:13 Ответить
"Ура! "Хахлы" приехали! Наконец техника заработает!!!"
(У 91-му у Саратові (я там тоді жив) відкрили приватне кафе-кондитерську Закупили польський автомат для виготовлення пиріжків Щоб зекономить гроші викликали наладчика з Львова Приїхав установив Перевірили - працює! Поїхав Через місяць тефонують з претензією - не працює! Приїхав Зробили закладку всіх інгредієнтів Працює! Поїхав Через деякий час знову та сама проблема! На третій раз майстер став вияснять детальніше - виявляється вони самовільно рецептуру міняли і клали туди "что Бог на душу пошлёт"!
А в поїзді якось говорив з дідком - фронтовиком Той всю війну на Північному флоті був механікм на англійських літаках "Кітті Хаук" Так дуже хвалив мотори Казав що відпрацьовували по два-три "ресурси" без ремонту! І на кожному моторі "шильдик" алюмінієвий А на ньому напис літературною російською мовою: "Механик! Не лезь в двигатель! Не мешай ему работать!"
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06.12.2021 10:23 Ответить
Десь так. Нагадав. У 1986 році 26 .12 замість вилітити додому довелось летіти з Тамбова до Калінінграду.
Що трапилось? В шведському ящику спрацював запобіжник. Тицьнув - запрацювало.
А от з Кеніга до дому 4 літаки через Вільнюс - Могілев - Львів - Запор летів.
За 2 години до НР встиг. Тому й запам'яталося.
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06.12.2021 14:03 Ответить
Проти мене ти - "слабак"! Новорічна ніч (1992-1993) Виїжджаємо в 23 :00 з дому (назавжди - в Україну) Приїхали на вокзал Зустріли Новий рік у залі очікування В 3 години ночі сів на поїзд і я плюнув на саратовський перн і зарікся повертаться жить в Росію (правда двічі ненадовго приїжджав - здать сесію і забрать документи для переводу в український ВУЗ і в 2008-му - на зустріч випускників)
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06.12.2021 14:25 Ответить
Зустрічати НР на вокзалі? Так!
А от в тебе було,щоб час сплутав?
Приїхав на летовище,до каси " один на москву!"
" билетов НЕТ!"
" по 53!"
"Ну,если догоните!"
Дивлюсь,а літак вже на зльот вирулив.
" по москве!"
Посміхається "Даа!"
Летовище за 35+ км від міста,всі папери закриті,повертатись?
От так 24 години в невеликому порту і провів. Більш не плутав.
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07.12.2021 17:31 Ответить
Ну - такого у мене не було! А от у мого знайомого було подібне - і страшніше! У Афгані щось наплутали з часовими поясами Вони викликали підмогу коли їх "духи" в горах затисли Домовилися що прилетить авіапідтримка Вони просто повинні були лише відступить , щоб самим під удар не потрапить "Бомбери" вилетіли по своєму часу (з території СРСР) а хлопці по місцевому відхід призначили Тільки зібрався командир давать команду на відхід , а їм трохи не на голови бомби посипалися! Слава богу що гарно позиції облаштували і обійшлось без втрат (Правда, казав , що дехто після авіаудару штани прать пішов до річечки)
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07.12.2021 17:53 Ответить
Московський цар вирішив що поділить з Байденом "сфери впливу", але Столтенберг ***** вже послав, і цього достатньо: - "Лише Україна та 30 країн-членів НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова вступити до Альянсу. Росія не має права вето в цьому питанні і не має права контролювати своїх сусідів".
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02.12.2021 20:20 Ответить
Байден наче дражнить кремлівського упиря. Правильно робить.
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02.12.2021 20:26 Ответить
Ахахахаха...
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02.12.2021 20:28 Ответить
Молодці, Білий дім. Тримають паузу. Нема чого миттєво реагувати на дурисвітські вибрики московського карлика. Най перебіснується. Він тільки і прагне, щоб вивищити своє мізерне его зустрічами з великими людьми.
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02.12.2021 20:30 Ответить
Пукин клянчит хоть звонок?
Еще не заслужил!
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02.12.2021 20:45 Ответить
Я конечно улыбаюсь с этой расиськой незатейливой тактики: нагнать войска, устроить информ-истерику и буквально подталкивать американцев к каким-то непонятным переговорам с неадекватными хотелками, с буквально установлением даты некой встречи
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02.12.2021 21:25 Ответить
фуйло очень любит пожимать руки , стоя по горло в крови
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02.12.2021 21:26 Ответить
Опять пукину дали під сраку
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02.12.2021 21:39 Ответить
Пауза - как коньяк. Чем больше выдерживаешь, тем она ценней, а также становится более значимой, чем сам разговор
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02.12.2021 21:46 Ответить
прежде надо Бидону серп и молот на спине вырезать и швабру в жопу засунуть
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02.12.2021 22:02 Ответить
Судя по хору параши и зебилов, что Байден "перенёс онлайн-конференцию с }{уйлом с января на декабрь", они хотели посмотреть }{уйлу в очко ещё до Нового Года.
Теперь очко }{уйла для зебилов может покрыться январским льдом.
И говорить с }{уйлом будут совсем другие дяди и на другом уровне.
Очередная перемога наивеличайшего рояльного писюниста опять не состоялась.
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02.12.2021 22:21 Ответить
Облом вышел, кацапня уже раструбила из всех утюгов о скорой встрече😁
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02.12.2021 22:35 Ответить
Звичайно,кремлівські- гопники-фашисти хочуть зустрітись;треба залякати світ,оформить пакт (можете скрутити його в трубочку і засунути головному росмафіозі в сраку-будапештский уже був і молотова теж)показати людству,що з ворогами,шкідниками людства (замість витравити фумігаторами) спілкуються,слухають їх ..уйню,хоча в цивільному світі, якщо є брехня,то з таким не спілкуються ,ВЗАГАЛІ !
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03.12.2021 11:13 Ответить
 
 