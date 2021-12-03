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Несанкціоновані прогулянки та масове чаювання: матір пʼятьох дітей у Білорусі засудили до чотирьох років колонії. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

3 грудня Мінський міський суд засудив матір пʼятьох дітей Ольгу Золотар до 4 років колонії загального режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Жительку Ждановичів звинуватили у створенні "екстремістських формувань" – чату "Ждановичі 2020 Клуб любителів пісень Цоя" та каналу "Ждановичі сьогодні", в керуванні сайтом dze.chat, а також у брутальному порушенні порядку та сприянні в ньому.

"Ольгу Золотар визнали винною за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування), ч. 1 і 2 ст. 342 (організація та навчання дій, що грубо порушують громадський порядок), ч. 1 ст. 16 ч. 1 ст. 342 (допомога в організації дій, що грубо порушують громадський порядок). Ольга не визнала себе винною за жодною статтею", - пише правозахисний центр "Вясна".

Несанкціоновані прогулянки та масове чаювання: матір пʼятьох дітей у Білорусі засудили до чотирьох років колонії 01
Фото: "Вясна"/телеграм

29 листопада прокурор вимагав засудити Золотар до 5 років колонії.

Затримали 38-річну Ольгу Золотар 18 березня. У міліції стверджують, що жінка є "адміністратором місцевого дворового чату та організатором несанкціонованих масових заходів" – "чаювання", "прогулянок" та "концертів".

Ольга Золотар – мати пʼятьох неповнолітніх дітей: старшій дочці 17 років, молодшому – чотири. Під час президентських виборів у серпні 2020 року вона була серед незалежних спостерігачів, яких не пустили стежити за підрахунком голосів на дільниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виріжемо всіх мерзотників": Лукашенко про репресії проти громадянського суспільства у Білорусі

Після виборів Золотар допомагала людям біля ізолятора на вулиці Окрестіна та в судах, саму її затримували та судили тричі. Перший раз – за фото із дворового чаювання. За словами Ольги, її навіть не було видно на цій фотографії. Вдруге Ольгу затримали 28 січня біля мурала члена Координаційної ради Павла Латушка: вона та ще кілька людей відмивали фарбу із зафарбованого зображення. Там склали протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Втретє її затримали напередодні Всебілоруських народних зборів на проспекті Незалежності 31 січня. Суд оштрафував її на 1450 білоруських рублів (це майже 15 тисяч гривень).
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Топ коментарі
+23
навіть не в кгб справа.. а в тім що НЕМА в беларусі чоловіків, або їх мізерна кількість..
Зате є тупа ватна більшість, яка голосує за фуйло кремлівське, клована криворізьского, таракана картоплянного - а потім ховаються під спідницями жінок та за спинами дітей, вигукуючі "мизанивонигаласавали, ето всьо Госдеп/Порошенко!"
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03.12.2021 14:39
+17
"ми ніколи не станемо Україною" (с)

Сподіваюсь, і ми не перетворимось на Білорусь
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03.12.2021 14:46
+14
Зате не майдонутьіє.
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03.12.2021 14:37
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Білоруські КГБісти добре пам"ятають як їх прадіди влаштовували "майовки" - під виглядом "випить на весняній природі" збиралися щоб підготувать "масові безпорядки"!!!
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03.12.2021 14:35 Відповісти
навіть не в кгб справа.. а в тім що НЕМА в беларусі чоловіків, або їх мізерна кількість..
Зате є тупа ватна більшість, яка голосує за фуйло кремлівське, клована криворізьского, таракана картоплянного - а потім ховаються під спідницями жінок та за спинами дітей, вигукуючі "мизанивонигаласавали, ето всьо Госдеп/Порошенко!"
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03.12.2021 14:39 Відповісти
до речі, таракан мінський дозозяйнувався - беларусь з 2017 року ІМПОРТУЄ картоплю в значних об'ємах
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03.12.2021 14:41 Відповісти
І більше всього з України.
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03.12.2021 20:25 Відповісти
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…



В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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03.12.2021 14:48 Відповісти
Не знесли таргана, коли була можливість - тепер отримуйте. Саме тому Україна ніколи не була і не буде такою - як Білорусь чи росія.
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03.12.2021 14:35 Відповісти
Перше ніж дорікати білорусам треба самим бубочку прибрати.
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03.12.2021 14:48 Відповісти
З бубочкою все складно. Для початку треба визнати, що ми ідіоти, а це нікому не подобається.
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03.12.2021 15:53 Відповісти
Починай з себе, решта підтягнеться
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03.12.2021 16:47 Відповісти
Бубочку честно выбрали 73% идиотов. Издержки демократии. Умных людей всегда меньшинство
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03.12.2021 15:59 Відповісти
Справжня демократія має запобіжники від ідіотизму особи, а ми поки що фальшива демократія., у нас не працює ні процедура імпічменту ні незалежна юридична гілка.
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03.12.2021 16:20 Відповісти
згоден
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03.12.2021 16:28 Відповісти
Бред какой то в 21 веке. Ещё б на рудники отправили.
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03.12.2021 14:36 Відповісти
а кажуть ДНО непробивне
......
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03.12.2021 14:36 Відповісти
Отакий він "не майдан".
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03.12.2021 14:37 Відповісти
Зате не майдонутьіє.
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03.12.2021 14:37 Відповісти
А вот нехрен чаи гонять на нычку, чаюют они понимаешь
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03.12.2021 14:50 Відповісти
усатая картошка бы сделал чтобы себя обелить.... да, смешно.
помиловать. признать что он говно и незаконно осудили.
или лучше "фапать" на оглубленное озабоченное озадаченное Брюсселя?
ммм, Брюссель, вот давай санкции
аау, принимай Минск...
Ахаха, ой
Москва, а ты то тут что делаешь?
эээ, мимо проходила
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03.12.2021 14:38 Відповісти
что присудят "членам семьи изменницы родины"?
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03.12.2021 14:41 Відповісти
Хорошо хоть не расстреляли. Вместе с детями, как царя николашку.
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03.12.2021 14:43 Відповісти
"ми ніколи не станемо Україною" (с)

Сподіваюсь, і ми не перетворимось на Білорусь
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03.12.2021 14:46 Відповісти
Вже... то вже сталось. Ще трохи і буде остаточно.
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03.12.2021 15:45 Відповісти
Ну и чего ей не сиделось? Могла бы пойти работать на МАЗ или БелАЗ и была бы достойным членом общества и примером для детей
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03.12.2021 14:47 Відповісти
Ваш сарказм не оцінили.
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03.12.2021 15:14 Відповісти
И шо теперь делать детям?? Они же теперь дети политической преступницы?! И в школе и на улице их будут прессовать
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03.12.2021 15:12 Відповісти
А чего тебя блокировать? Ты ж зелёный до мозга костей. Это нормально
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03.12.2021 15:32 Відповісти
Я голосовал за Пороха , но чтобы какой то клоун президента Украины в прямом эфире так ..... унижал!!!!

правильно так: президента-клоуна нужно!!!
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03.12.2021 15:34 Відповісти
президент-клоун всю страну унижает на весь мир, вас это не беспокоит?
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03.12.2021 15:38 Відповісти
Президент Украины всего навсего главный среди наших слуг .наемный работник, как и большинство из нас.так что относится к нему надо так же как и он к тебе относится.
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03.12.2021 18:11 Відповісти
А ДБР дело возбудило тоже "не против Медвечука или Путина", а против Бутусова.
И Зеленский в своей пресс-конференции ничего не говорил против Медвечука или Путина, а только против Порошенко. А еще раньше на своих говношоу Зеленский "шутил" не против Медвечука или Путина, а против майдана, голодомора, украинского языка и т.д. А на днях Зеленский взял в свой офис работать Шурму - сторонника Медведчука или Путина. Еще привести примеры про Медведчука или Путина?
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03.12.2021 15:35 Відповісти
А что скажут малороссы, которые дрочат на "процветающую Беларусь"? Наверное, скажут "меньше чаю пить надо было" и пожалуются на фашизм в Украине.
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03.12.2021 15:29 Відповісти
Матері 5х дітей про них треба було думати,а не займатись не зрозуміло чим з перспективою попасти за грати. Але напевне не дуже ним переживала як до,так і після суду.
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03.12.2021 15:33 Відповісти
она как раз про них и думала, боролась за будущее!!!
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03.12.2021 15:40 Відповісти
Уже поздно сейчас..если вместо коктейлей Молотова мусорам цветы дарили то тогда уже надо было валить.а сейчас уже валить тихонько из страны ,или тихонько сидеть там или как тимоновская-нафиг с шумом
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03.12.2021 18:13 Відповісти
Підтримуючи московську консерву тихановську в "боротьбі" проти московського холуя Луки??так там нічого б не змінилось все рівно.
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03.12.2021 21:45 Відповісти
вот вы перевертыши!!! на белое, говорите черное
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03.12.2021 15:41 Відповісти
Она и занималась! Только методы были не те чай, цветочки, фонарики, шарики, уточки - теперь расхлебывает
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03.12.2021 15:42 Відповісти
Ну да, чай можна пити тільки по одному. цікаво, якщо 5-х дітей одночасно годувати, це масове зборище?
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03.12.2021 16:13 Відповісти
да уж..., новость специально для тех, кто утверждает, в Белоруссии уровень счастья и процветания зашкаливает... по сравнению с Украиной... ну и хорошая иллюстрация для слов бацьки про то, что белорусам не по пути с демократичной Украиной, у них свой путь....
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03.12.2021 15:38 Відповісти
Кружок любителей Цоя, это вам пострашнее Талибана! Короче глушат терпил ....
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03.12.2021 16:10 Відповісти
Що таке "масове чаювання", 3-4 людей чи більше? С ябри, ви геть подуріли?
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03.12.2021 16:11 Відповісти
Не сябри подуріли, просто в Білорусі настало беззаконня, порпані права громадян. Режим Лукашенка -це влада здичавілих ментів і КГБшників. Якби так сталось, що білоруси повстали б, то цих ментів без суду і слідства мали б перевішати лиш за те, що прислуговували режиму. От в Румуніі саме так і сталось - диктатора розстріляли, як собаку, а співробітників "Сігуранци" (румунське КГБ) люди відстрілювали, як вовків в лісі.
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03.12.2021 17:18 Відповісти
Контужений Лука Мудіщев.
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03.12.2021 19:43 Відповісти
Ользі триматися і скоріше побачити дітей, остальным белорусам... низко кланяемся и снимаем тапочки
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03.12.2021 20:56 Відповісти
Якась єресь, про що стат'я? Адже диявол в деталях, а їх якраз і немає. Пуста стат'я
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04.12.2021 20:09 Відповісти
 
 