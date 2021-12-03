Несанкціоновані прогулянки та масове чаювання: матір пʼятьох дітей у Білорусі засудили до чотирьох років колонії. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
3 грудня Мінський міський суд засудив матір пʼятьох дітей Ольгу Золотар до 4 років колонії загального режиму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
Жительку Ждановичів звинуватили у створенні "екстремістських формувань" – чату "Ждановичі 2020 Клуб любителів пісень Цоя" та каналу "Ждановичі сьогодні", в керуванні сайтом dze.chat, а також у брутальному порушенні порядку та сприянні в ньому.
"Ольгу Золотар визнали винною за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування), ч. 1 і 2 ст. 342 (організація та навчання дій, що грубо порушують громадський порядок), ч. 1 ст. 16 ч. 1 ст. 342 (допомога в організації дій, що грубо порушують громадський порядок). Ольга не визнала себе винною за жодною статтею", - пише правозахисний центр "Вясна".
29 листопада прокурор вимагав засудити Золотар до 5 років колонії.
Затримали 38-річну Ольгу Золотар 18 березня. У міліції стверджують, що жінка є "адміністратором місцевого дворового чату та організатором несанкціонованих масових заходів" – "чаювання", "прогулянок" та "концертів".
Ольга Золотар – мати пʼятьох неповнолітніх дітей: старшій дочці 17 років, молодшому – чотири. Під час президентських виборів у серпні 2020 року вона була серед незалежних спостерігачів, яких не пустили стежити за підрахунком голосів на дільниці.
Після виборів Золотар допомагала людям біля ізолятора на вулиці Окрестіна та в судах, саму її затримували та судили тричі. Перший раз – за фото із дворового чаювання. За словами Ольги, її навіть не було видно на цій фотографії. Вдруге Ольгу затримали 28 січня біля мурала члена Координаційної ради Павла Латушка: вона та ще кілька людей відмивали фарбу із зафарбованого зображення. Там склали протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Втретє її затримали напередодні Всебілоруських народних зборів на проспекті Незалежності 31 січня. Суд оштрафував її на 1450 білоруських рублів (це майже 15 тисяч гривень).
Будь ласка, зачекайте...
Зате є тупа ватна більшість, яка голосує за фуйло кремлівське, клована криворізьского, таракана картоплянного - а потім ховаються під спідницями жінок та за спинами дітей, вигукуючі "мизанивонигаласавали, ето всьо Госдеп/Порошенко!"
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
В чому різниця між українцями і білорусами?
Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
......
помиловать. признать что он говно и незаконно осудили.
или лучше "фапать" на оглубленное озабоченное озадаченное Брюсселя?
ммм, Брюссель, вот давай санкции
аау, принимай Минск...
Ахаха, ой
Москва, а ты то тут что делаешь?
эээ, мимо проходила
Сподіваюсь, і ми не перетворимось на Білорусь
правильно так: президента-клоуна нужно!!!
И Зеленский в своей пресс-конференции ничего не говорил против Медвечука или Путина, а только против Порошенко. А еще раньше на своих говношоу Зеленский "шутил" не против Медвечука или Путина, а против майдана, голодомора, украинского языка и т.д. А на днях Зеленский взял в свой офис работать Шурму - сторонника Медведчука или Путина. Еще привести примеры про Медведчука или Путина?