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Росія один за іншим завдає удари по Мінським домовленостям, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія один за іншим завдає удари по Мінським домовленостям, - Кулеба

Блокування роботи Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у Ростовській області на кордоні з Україною обговорили учасники міністерської зустрічі ОБСЄ у Стокгольмі.

Про це у телеканалу "Дом" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Очільник МЗС зауважив, що Росія в цілому в ОБСЄ діє деструктивно.

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"Вона не лише заблокувала роботу пунктів "Гуково" й "Донецьк", а й, наприклад, проведення річного огляду виконання зобов'язань. Це захід, який відбувався щороку. Наразі я не бачу коструктивності Росії і їхньої готовності змінити своє рішення. Це був черговий удар по Мінським домовленостям з боку РФ. Це широко обговорювалося на міністерському засіданні ОБСЄ, і в кулуарах, і на зустрічах на полях заходу. Це системні перешкоди, які створює Російська Федерація для функціонування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", — сказав Кулеба.

Він наголосив, що Росія не просто не продовжує дію СММ ОБСЄ на цих пропускних пунктах, а ще й починає системно порушувати положення рішень, під якими вона сама підписалася.

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"Рішення про функціонування СММ ОБСЄ було ухвалено консенсусом і Росія під ним підписалася, а зараз по суті блокує їхню діяльність. І не приховує цього. Раніше вони хоча б намагалися робити гарну міну при поганій грі, а зараз просто завдають один удар по Мінським домовленостям за іншим", — резюмував міністр.
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минск для Украины умер . Может пора забыть ?
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03.12.2021 15:59 Відповісти
Лукашенко визнав Крим Російським. Які можуть бути перемовини в Мінську? Це потрібно себе не поважати. Але це ми вміємо.
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03.12.2021 16:00 Відповісти
Зебобики перед выборами в один голос орали, что договоренности не нужны и это тотальная зрада. Они все готовы были поехать и помереть: кто в Крыму, кто под Донецком. Правда, никто из них не поехал, дурных нема. Так какая разница, что делает Россия с договоренностями? Но для зебобиков будет шанс отличиться и исправить не сделанное ранее. Надеюсь, эту возможность они не упустят
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03.12.2021 16:03 Відповісти
Та какие "удары"?!
Рашка эти договоренности уже сто-пятьсот раз РАСТОПТАЛА и танцует на их протухшем трупе.
Повторяю:
Минские соглашения были ПОЛНОСТЬЮ НАРУШЕНЫ, когда Рашка захватила Дебальцево!
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03.12.2021 16:06 Відповісти
"...завдає удари по Мінським домовленостям..."
=====
Не знаю чи так сказав "кулеба", але українською треба: "...завдає удари по Мінських домовленостям...". Так буде правильно у вжитому тут місцевому відмінку. Це матеріал 2-3-го класу школи. Якщо "кулеба" сказав саме так, як ви написали, то перекажіть йому щоб повторив відмінки іменників/прикметників.
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03.12.2021 16:28 Відповісти
А у назві статті нічого не настрожує? Як це ,,один за іншим,, удари наносити? Їх наче наносять один за одним.
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03.12.2021 16:34 Відповісти
 
 