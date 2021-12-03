Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода "екстремістськими матеріалами"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу "Радіо Свобода-Білорусь", його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
Наразі за ґратами перебувають двоє журналістів Радіо Свобода - Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством. Офіс Радіо Свобода в Мінську опечатали силовики.
Торік МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх журналістів Радіо Свобода, а також десятки інших представників іноземних ЗМІ.
У Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників. 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.
Будь ласка, зачекайте...
Сергей Токарев
23 минуты назад
Не удивлюсь если протестующих начнут преследовать и обвинять в экстремизме
2
Північно-Західний - це десь мурманськ та пiвнiч анексованоi Карелii.
для сересеру Одеса, Кишинів - це якраз крайнiй пiвдено-захiд! а не схiд .
вся Україна для сересеру та по вiдношенню до паРашi - це крайнiй пiвдено-захiд.