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Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода "екстремістськими матеріалами"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Суд в Білорусі визнав соцмережі Радіо Свобода

Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію телеграм-каналу "Радіо Свобода-Білорусь", його аналоги в соціальних мережах та на відеохостингу YouTube.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

Наразі за ґратами перебувають двоє журналістів Радіо Свобода - Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством. Офіс Радіо Свобода в Мінську опечатали силовики.

Торік МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх журналістів Радіо Свобода, а також десятки інших представників іноземних ЗМІ.

У Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників. 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас назвал террористом президента Белоруссии Александра Лукашенко
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03.12.2021 16:24
+3
Треба буде зайти, значить щось хороше.
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03.12.2021 16:23
+3
окупаційна адміністрація Північно-Західного краю ре фе поквапилася виконати вказівку з метрополії
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03.12.2021 16:23
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Треба буде зайти, значить щось хороше.
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03.12.2021 16:23 Відповісти
заходьте, там цікаво https://www.youtube.com/watch?v=sEm-xCZMM2w&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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03.12.2021 16:26 Відповісти
Жители Махачкалы перекрыли улицу, чтобы власти вернули им #газ и #отопление і одразу комент


Сергей Токарев
23 минуты назад

Не удивлюсь если протестующих начнут преследовать и обвинять в экстремизме



2




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03.12.2021 16:29 Відповісти
окупаційна адміністрація Північно-Західного краю ре фе поквапилася виконати вказівку з метрополії
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03.12.2021 16:23 Відповісти
просто захiдного...

Північно-Західний - це десь мурманськ та пiвнiч анексованоi Карелii.
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03.12.2021 16:30 Відповісти
То північний, є ще південно-східний, Одеса, Кишинів, номенклатура округів РА СРСР
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03.12.2021 16:34 Відповісти
іще глибше: це адмінподіл російсько-імперський, у ньому Україна іменувалася "Юго-Западний край"
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03.12.2021 18:45 Відповісти
з-від тих часів у нас лишилася з якогось дива Південно-Західна залізниця...
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03.12.2021 18:46 Відповісти
південно-східний, Одеса, Кишинів

для сересеру Одеса, Кишинів - це якраз крайнiй пiвдено-захiд! а не схiд .

вся Україна для сересеру та по вiдношенню до паРашi - це крайнiй пiвдено-захiд.
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03.12.2021 22:56 Відповісти
Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас назвал террористом президента Белоруссии Александра Лукашенко
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03.12.2021 16:24 Відповісти
Все змішалось, тероризм, екстремизм, раніше терорист мав зробити теракт, а програма РСДРП, якщо поміняти місцями РСДРП та Свободу була б екстремистською.
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03.12.2021 16:27 Відповісти
Отношения с Беларусью должны быть на новый лад!Интервьюировать каждого въезжающего под камеру.Деловые отношения множить на 0.Въезд Мужчин до 65летнего возраста запретить! Впускать только беженцев,и то под надзор с превенцией.90 % беларусов - ватники конченые.Своих предупреждать о последствиях.Многие украинцы бежали в Беларусь от военкоматов.Поэтому пробивать по базам.
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03.12.2021 17:14 Відповісти
Свободу просрали у 2020-му.
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03.12.2021 16:25 Відповісти
От не розумію їх логіки - стосовно ваксопропоганди - радіо вколоте - всі тексти один в один з кремлівськими пропогандонами
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03.12.2021 16:51 Відповісти
А когда будет принят закон об "иностранных агентах"? Или Законы Московии автоматически распространяются и на новый субъект в западном федеральном округе ?
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03.12.2021 17:04 Відповісти
А бульбашам пох... Головне,що картоха поки родить.
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03.12.2021 18:04 Відповісти
 
 