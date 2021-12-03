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Суд в Беларуси признал соцсети Радио Свобода "экстремистскими материалами"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд в Беларуси признал соцсети Радио Свобода

Центральный районный суд Минска признал экстремистскими материалами информационную продукцию телеграмм-канала "Радио Свобода-Беларусь", его аналоги в социальных сетях и видеохостинге YouTube.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Сейчас за решеткой находятся два журналиста Радио Свобода - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием. Офис "Радио Свобода" в Минске опечатали силовики.

В прошлом году МИД Беларуси лишил аккредитации всех журналистов Радио Свобода, а также десятки других представителей иностранных СМИ.

В Беларуси экстремистскими признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков. 7 из 10 популярнейших белорусских телеграмм-каналов считаются экстремистскими.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас назвал террористом президента Белоруссии Александра Лукашенко
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03.12.2021 16:24
+3
Треба буде зайти, значить щось хороше.
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03.12.2021 16:23
+3
окупаційна адміністрація Північно-Західного краю ре фе поквапилася виконати вказівку з метрополії
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03.12.2021 16:23
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Треба буде зайти, значить щось хороше.
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03.12.2021 16:23 Ответить
заходьте, там цікаво https://www.youtube.com/watch?v=sEm-xCZMM2w&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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03.12.2021 16:26 Ответить
Жители Махачкалы перекрыли улицу, чтобы власти вернули им #газ и #отопление і одразу комент


Сергей Токарев
23 минуты назад

Не удивлюсь если протестующих начнут преследовать и обвинять в экстремизме



2




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03.12.2021 16:29 Ответить
окупаційна адміністрація Північно-Західного краю ре фе поквапилася виконати вказівку з метрополії
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03.12.2021 16:23 Ответить
просто захiдного...

Північно-Західний - це десь мурманськ та пiвнiч анексованоi Карелii.
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03.12.2021 16:30 Ответить
То північний, є ще південно-східний, Одеса, Кишинів, номенклатура округів РА СРСР
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03.12.2021 16:34 Ответить
іще глибше: це адмінподіл російсько-імперський, у ньому Україна іменувалася "Юго-Западний край"
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03.12.2021 18:45 Ответить
з-від тих часів у нас лишилася з якогось дива Південно-Західна залізниця...
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03.12.2021 18:46 Ответить
південно-східний, Одеса, Кишинів

для сересеру Одеса, Кишинів - це якраз крайнiй пiвдено-захiд! а не схiд .

вся Україна для сересеру та по вiдношенню до паРашi - це крайнiй пiвдено-захiд.
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03.12.2021 22:56 Ответить
Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас назвал террористом президента Белоруссии Александра Лукашенко
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03.12.2021 16:24 Ответить
Все змішалось, тероризм, екстремизм, раніше терорист мав зробити теракт, а програма РСДРП, якщо поміняти місцями РСДРП та Свободу була б екстремистською.
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03.12.2021 16:27 Ответить
Отношения с Беларусью должны быть на новый лад!Интервьюировать каждого въезжающего под камеру.Деловые отношения множить на 0.Въезд Мужчин до 65летнего возраста запретить! Впускать только беженцев,и то под надзор с превенцией.90 % беларусов - ватники конченые.Своих предупреждать о последствиях.Многие украинцы бежали в Беларусь от военкоматов.Поэтому пробивать по базам.
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03.12.2021 17:14 Ответить
Свободу просрали у 2020-му.
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03.12.2021 16:25 Ответить
От не розумію їх логіки - стосовно ваксопропоганди - радіо вколоте - всі тексти один в один з кремлівськими пропогандонами
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03.12.2021 16:51 Ответить
А когда будет принят закон об "иностранных агентах"? Или Законы Московии автоматически распространяются и на новый субъект в западном федеральном округе ?
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03.12.2021 17:04 Ответить
А бульбашам пох... Головне,що картоха поки родить.
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03.12.2021 18:04 Ответить
 
 