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На Київщині посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Київщині посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень, - ОДА

В Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень в громадських місцях та у транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

"Ми змушені посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані потребою зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення",  - сказав голова ОДА Василь Володін.

В обладміністрації нагадали, що з 6 грудня вступають в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію, або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Також читайте: До кінця року вакцинуємо від коронавірусу більшість дорослого населення України, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Да здравствует вертеп, самый большой в Европе !
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03.12.2021 17:46 Відповісти
Шоп доехать до вертепа нужно вакцинироваться, но у нас же в стране не лохи живут, даже за штуку не хотят чип сатанинский себе вживлять. А особо вумные поняли что не все так гладко, и за эту тысячу колбасы не купишь. Поэтому сидят и думают как же им в этом году на Бухавеле кататься, что бы в Феврале дружно кричать про то что врачи ничего не делают, что у них опять что то украли и т.д.
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03.12.2021 17:53 Відповісти
Най живе Мітра!
Його син Ашура-Мазда!
Поки світить Сонце- люди можуть по-доброму думати, казати добрі слова, своїми діями нести Добро!
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03.12.2021 19:36 Відповісти
Да здравствует дурдом!
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03.12.2021 21:36 Відповісти
Антиваксам це не сподобається, вони ж «думаючі» одним місцем все ще сподіваються, що перевірок не буде, а ковід сам по собі зникне.
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03.12.2021 18:15 Відповісти
Усім нехай вас колять, щоб заразу не розносили та інших не заражали.
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03.12.2021 19:44 Відповісти
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03.12.2021 19:54 Відповісти
Как они будут в электричках и метро проверять это? - большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния. Идиоты!
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03.12.2021 19:39 Відповісти
Нажиться на людях захотели ПСЫ паршивые!
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03.12.2021 19:55 Відповісти
Если защита от "ковида" - государственное дело,
то тесты должны быть бесплатными.
Мы платим налоги, остальное - дело государства.И закона о всеощей вакцинации нет - принять его они боятся.
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03.12.2021 20:02 Відповісти
Если в общетвенные места пускают з одной прививкой(значит -не больной),
зачем заставляют делать вторую?
Мы все четче видим шо идет не боьба з выдуманой(раздутым масмедиа) "ковидлой", а все делается шоб больше вакцинировать людей.
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03.12.2021 22:14 Відповісти
нечего базарить. в торец
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03.12.2021 21:13 Відповісти
 
 