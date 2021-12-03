На Київщині посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень, - ОДА
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В Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень в громадських місцях та у транспорті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"Ми змушені посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані потребою зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", - сказав голова ОДА Василь Володін.
В обладміністрації нагадали, що з 6 грудня вступають в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.
Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію, або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.
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Його син Ашура-Мазда!
Поки світить Сонце- люди можуть по-доброму думати, казати добрі слова, своїми діями нести Добро!
то тесты должны быть бесплатными.
Мы платим налоги, остальное - дело государства.И закона о всеощей вакцинации нет - принять его они боятся.
зачем заставляют делать вторую?
Мы все четче видим шо идет не боьба з выдуманой(раздутым масмедиа) "ковидлой", а все делается шоб больше вакцинировать людей.