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В Киевской области усиливают проверки соблюдения карантинных ограничений, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Киевской области усиливают проверки соблюдения карантинных ограничений, - ОГА

В Киевской области ужесточаются проверки соблюдения карантинных ограничений в общественных местах и ​​в транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Мы вынуждены усилить проверки соблюдения карантинных ограничений. Такие действия вызваны потребностью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - сказал глава ОГА Василий Володин.

В обладминистрации напомнили, что с 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих.

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Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.
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Да здравствует вертеп, самый большой в Европе !
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03.12.2021 17:46 Ответить
Шоп доехать до вертепа нужно вакцинироваться, но у нас же в стране не лохи живут, даже за штуку не хотят чип сатанинский себе вживлять. А особо вумные поняли что не все так гладко, и за эту тысячу колбасы не купишь. Поэтому сидят и думают как же им в этом году на Бухавеле кататься, что бы в Феврале дружно кричать про то что врачи ничего не делают, что у них опять что то украли и т.д.
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03.12.2021 17:53 Ответить
Най живе Мітра!
Його син Ашура-Мазда!
Поки світить Сонце- люди можуть по-доброму думати, казати добрі слова, своїми діями нести Добро!
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03.12.2021 19:36 Ответить
Да здравствует дурдом!
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03.12.2021 21:36 Ответить
Антиваксам це не сподобається, вони ж «думаючі» одним місцем все ще сподіваються, що перевірок не буде, а ковід сам по собі зникне.
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03.12.2021 18:15 Ответить
Усім нехай вас колять, щоб заразу не розносили та інших не заражали.
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03.12.2021 19:44 Ответить
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03.12.2021 19:54 Ответить
Как они будут в электричках и метро проверять это? - большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния. Идиоты!
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03.12.2021 19:39 Ответить
Нажиться на людях захотели ПСЫ паршивые!
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03.12.2021 19:55 Ответить
Если защита от "ковида" - государственное дело,
то тесты должны быть бесплатными.
Мы платим налоги, остальное - дело государства.И закона о всеощей вакцинации нет - принять его они боятся.
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03.12.2021 20:02 Ответить
Если в общетвенные места пускают з одной прививкой(значит -не больной),
зачем заставляют делать вторую?
Мы все четче видим шо идет не боьба з выдуманой(раздутым масмедиа) "ковидлой", а все делается шоб больше вакцинировать людей.
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03.12.2021 22:14 Ответить
нечего базарить. в торец
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03.12.2021 21:13 Ответить
 
 