В Киевской области усиливают проверки соблюдения карантинных ограничений, - ОГА

В Киевской области ужесточаются проверки соблюдения карантинных ограничений в общественных местах и ​​в транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Мы вынуждены усилить проверки соблюдения карантинных ограничений. Такие действия вызваны потребностью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - сказал глава ОГА Василий Володин.

В обладминистрации напомнили, что с 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих.

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Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.