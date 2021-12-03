В Киевской области усиливают проверки соблюдения карантинных ограничений, - ОГА
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В Киевской области ужесточаются проверки соблюдения карантинных ограничений в общественных местах и в транспорте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"Мы вынуждены усилить проверки соблюдения карантинных ограничений. Такие действия вызваны потребностью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - сказал глава ОГА Василий Володин.
В обладминистрации напомнили, что с 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих.
Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.
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Його син Ашура-Мазда!
Поки світить Сонце- люди можуть по-доброму думати, казати добрі слова, своїми діями нести Добро!
то тесты должны быть бесплатными.
Мы платим налоги, остальное - дело государства.И закона о всеощей вакцинации нет - принять его они боятся.
зачем заставляют делать вторую?
Мы все четче видим шо идет не боьба з выдуманой(раздутым масмедиа) "ковидлой", а все делается шоб больше вакцинировать людей.