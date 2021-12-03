УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
8 224 22
перемовини (2483) Путін (21440) Ердоган (754)

Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин.

Телефонна розмова лідерів Туреччини та РФ відбулася у п'ятницю, 3 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на агенцію Анадолу.

Ердоган та Путін також обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном та Вірменією.

Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, Лівії та Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не може бути й мови": МЗС РФ про пропозицію Ердогана щодо посередництва стосовно Донбасу

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
на бубу уже никто даже внимания не обращает
показати весь коментар
03.12.2021 18:36
+4
А мнение клоуна уже никому не интересно. Шут даже с булавой остается шутом
показати весь коментар
03.12.2021 19:32
+3
показати весь коментар
03.12.2021 18:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для України було б стратегічно закупити не менш 60 байрактарів
показати весь коментар
03.12.2021 18:36 Відповісти
Які "байрактари"? Для того і було задумано "Велике мародерсто", щоб на оборону нічого не лишилося. Офісні прокацапські скоти стараються.
показати весь коментар
03.12.2021 19:23 Відповісти
на бубу уже никто даже внимания не обращает
показати весь коментар
03.12.2021 18:36 Відповісти
na etot raz pleshivogo i laptenogih omerikanci poslali do tundri moh sobiratj, vot i vova ischet s kem poboltatj
показати весь коментар
03.12.2021 18:58 Відповісти
"Ятаган" вставив козломордому?
показати весь коментар
03.12.2021 18:44 Відповісти
Погидував, пообіцяв "удар в спину".
показати весь коментар
03.12.2021 19:01 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 18:47 Відповісти
У кремлядей БДСМ в тренді
показати весь коментар
03.12.2021 19:10 Відповісти
Ердоган, сунь йому ятагана нижче поясниці! ***** таке любить
показати весь коментар
03.12.2021 19:20 Відповісти
ці двоє з підворіть вирішують, що нам робити...
показати весь коментар
03.12.2021 18:50 Відповісти
Один. Намагається.
показати весь коментар
03.12.2021 19:00 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 19:31 Відповісти
***** жалуется Эрдогану на Украину, за то шо та использует Байрактары и нарушает минск
показати весь коментар
03.12.2021 19:32 Відповісти
А мнение клоуна уже никому не интересно. Шут даже с булавой остается шутом
показати весь коментар
03.12.2021 19:32 Відповісти
То что обсудили и так понятно,а результаты какие? Вообщем новость не о чем.
показати весь коментар
03.12.2021 19:43 Відповісти
Эрдоган в очередной раз вытер жопу плешивым дураком. Ничего нового)
показати весь коментар
03.12.2021 19:46 Відповісти
На фото телефонный разговор ?
В руках говорящих должна быть телефонная трубка, шнур от которой идёт в телефон. Не надо "случайно" делать тут вид, что была личная встреча.
показати весь коментар
03.12.2021 20:06 Відповісти
>шнур от которой идёт в телефон
Как ты в интернет то выходишь?
показати весь коментар
03.12.2021 21:36 Відповісти
Я выхожу на балкон. А к интернету - подключаюсь по кабелю.
А что ?
"Старлинк" у нас ещё не работает, как и у вас.
показати весь коментар
04.12.2021 00:30 Відповісти
обсудили дальнейшие пути, как ОДКБ будет и дальше защищать Армению
показати весь коментар
03.12.2021 20:45 Відповісти
Без Украины.
показати весь коментар
03.12.2021 21:35 Відповісти
 
 