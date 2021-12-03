Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин.

Телефонна розмова лідерів Туреччини та РФ відбулася у п'ятницю, 3 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на агенцію Анадолу.

Ердоган та Путін також обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном та Вірменією.

Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, Лівії та Україні.

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