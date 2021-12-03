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Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин.
Телефонна розмова лідерів Туреччини та РФ відбулася у п'ятницю, 3 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на агенцію Анадолу.
Ердоган та Путін також обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном та Вірменією.
Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації в Сирії, Лівії та Україні.
Топ коментарі
+4 акаб акабіч
показати весь коментар03.12.2021 18:36
+4 Frol Fedoroff
показати весь коментар03.12.2021 19:32
+3 Віталій Маркович
показати весь коментар03.12.2021 18:47
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Будь ласка, зачекайте...
В руках говорящих должна быть телефонная трубка, шнур от которой идёт в телефон. Не надо "случайно" делать тут вид, что была личная встреча.
Как ты в интернет то выходишь?
А что ?
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