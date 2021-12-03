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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону пути развития турецко-российских отношений.
Телефонный разговор лидеров Турции и РФ состоялся в пятницу, 3 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.
Эрдоган и Путин также обсудили региональные вопросы, включая процессы между Азербайджаном и Арменией.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине.
Топ комментарии
+4 акаб акабіч
показать весь комментарий03.12.2021 18:36
+4 Frol Fedoroff
показать весь комментарий03.12.2021 19:32
+3 Віталій Маркович
показать весь комментарий03.12.2021 18:47
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В руках говорящих должна быть телефонная трубка, шнур от которой идёт в телефон. Не надо "случайно" делать тут вид, что была личная встреча.
Как ты в интернет то выходишь?
А что ?
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