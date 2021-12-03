Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону пути развития турецко-российских отношений.

Телефонный разговор лидеров Турции и РФ состоялся в пятницу, 3 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.

Эрдоган и Путин также обсудили региональные вопросы, включая процессы между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине.

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