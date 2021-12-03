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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону пути развития турецко-российских отношений.

Телефонный разговор лидеров Турции и РФ состоялся в пятницу, 3 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Анадолу.

Эрдоган и Путин также обсудили региональные вопросы, включая процессы между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине.

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Топ комментарии
+4
на бубу уже никто даже внимания не обращает
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03.12.2021 18:36
+4
А мнение клоуна уже никому не интересно. Шут даже с булавой остается шутом
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03.12.2021 19:32
+3
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03.12.2021 18:47
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Для України було б стратегічно закупити не менш 60 байрактарів
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03.12.2021 18:36 Ответить
Які "байрактари"? Для того і було задумано "Велике мародерсто", щоб на оборону нічого не лишилося. Офісні прокацапські скоти стараються.
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03.12.2021 19:23 Ответить
на бубу уже никто даже внимания не обращает
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03.12.2021 18:36 Ответить
na etot raz pleshivogo i laptenogih omerikanci poslali do tundri moh sobiratj, vot i vova ischet s kem poboltatj
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03.12.2021 18:58 Ответить
"Ятаган" вставив козломордому?
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03.12.2021 18:44 Ответить
Погидував, пообіцяв "удар в спину".
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03.12.2021 19:01 Ответить
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03.12.2021 18:47 Ответить
У кремлядей БДСМ в тренді
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03.12.2021 19:10 Ответить
Ердоган, сунь йому ятагана нижче поясниці! ***** таке любить
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03.12.2021 19:20 Ответить
ці двоє з підворіть вирішують, що нам робити...
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03.12.2021 18:50 Ответить
Один. Намагається.
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03.12.2021 19:00 Ответить
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03.12.2021 19:31 Ответить
***** жалуется Эрдогану на Украину, за то шо та использует Байрактары и нарушает минск
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03.12.2021 19:32 Ответить
А мнение клоуна уже никому не интересно. Шут даже с булавой остается шутом
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03.12.2021 19:32 Ответить
То что обсудили и так понятно,а результаты какие? Вообщем новость не о чем.
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03.12.2021 19:43 Ответить
Эрдоган в очередной раз вытер жопу плешивым дураком. Ничего нового)
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03.12.2021 19:46 Ответить
На фото телефонный разговор ?
В руках говорящих должна быть телефонная трубка, шнур от которой идёт в телефон. Не надо "случайно" делать тут вид, что была личная встреча.
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03.12.2021 20:06 Ответить
>шнур от которой идёт в телефон
Как ты в интернет то выходишь?
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03.12.2021 21:36 Ответить
Я выхожу на балкон. А к интернету - подключаюсь по кабелю.
А что ?
"Старлинк" у нас ещё не работает, как и у вас.
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04.12.2021 00:30 Ответить
обсудили дальнейшие пути, как ОДКБ будет и дальше защищать Армению
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03.12.2021 20:45 Ответить
Без Украины.
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03.12.2021 21:35 Ответить
 
 