Байден пообіцяв заходи, що ускладнять РФ реалізацію агресивних планів проти України
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Президент США Джо Байден у п'ятницю заявив про підготовку комплексу заходів, які максимально ускладнять для Росії реалізацію агресивного сценарію дій щодо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я збираю разом те, що, як я думаю, буде найбільш всеосяжним і значним набором ініціатив, які дуже, дуже ускладнять для (президента Росії Володимира - ред) Путіна зробити те, що, як люди побоюються, він може зробити. Прямо зараз це перебуває у розробці", - сказав Байден у відповідь на прохання прокоментувати обстановку навколо України.
Він зазначив, що підтримує постійний контакт з європейськими союзниками США та Україною щодо цієї ситуації.
Раніше помічник держсекретаря США у Європі та Євразії Карен Донфрід, заявляла, що США глибоко занепокоєні "великими та незвичайними" переміщеннями російських військ поблизу України, які, як попередили американські офіційні особи, можуть стати прелюдією до вторгнення".
Вона сказала, що США розглядають низку варіантів. Вони, за її словами, передбачають кроки щодо зміцнення обороноздатності України, запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.
Інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації з Москвою, зокрема обмеження військових навчань США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, та призупинити військову допомогу Україні.
Будь ласка, зачекайте...
зєбланам це взагалі не цікаво.
так что даже худших своих монстров называют "демократическими республиками".
а демократы свои страны не называют демократическими республиками...
парадокс
Нафтове та газове ембарго?
Відключення банків РФ від SWIFT...?
Чи так само як в 2014?
А ви в курсі що таке параноя? Як її можна розносити?
***** вже давно напало.
ТЁТЯ РОЗА
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Если в любой новости о Путине поменять Путин на Байден, будет очень смешно.
Хотя, если не менять, тоже очень смешно!
І ? Фактично від самого початку його каденції рашка пожвавилася, весною гарцювала біля нашого кордону, тоді "козака" розбудили, щоб він щось мукнув. Але довелося зустрічатися.
Сектанти кричали про якісь 6 місяців, які "животворящий" дав х**лу (типу, ультиматум поставив) - і всЬО, рашці мав бути капут, любитель морозива вже стер би її в порошок.
Ні фіга. Знову маневри і загроза України, а він плеще язиком з черговими страшно "грізними" обіцянками.
Наобіцяв достатньо, а зроблено що ?
Переживаю за відбитого Пономаря і його ненормальну паству. Чим він її тепер годує ?