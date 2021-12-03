УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
6 071 35
Байден (2324) Росія (47196) санкції (6841)

Байден пообіцяв заходи, що ускладнять РФ реалізацію агресивних планів проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден пообіцяв заходи, що ускладнять РФ реалізацію агресивних планів проти України

Президент США Джо Байден у п'ятницю заявив про підготовку комплексу заходів, які максимально ускладнять для Росії реалізацію агресивного сценарію дій щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Я збираю разом те, що, як я думаю, буде найбільш всеосяжним і значним набором ініціатив, які дуже, дуже ускладнять для (президента Росії Володимира - ред) Путіна зробити те, що, як люди побоюються, він може зробити. Прямо зараз це перебуває у розробці", - сказав Байден у відповідь на прохання прокоментувати обстановку навколо України.

Він зазначив, що підтримує постійний контакт з європейськими союзниками США та Україною щодо цієї ситуації.

Раніше помічник держсекретаря США у Європі та Євразії Карен Донфрід, заявляла, що США глибоко занепокоєні "великими та незвичайними" переміщеннями російських військ поблизу України, які, як попередили американські офіційні особи, можуть стати прелюдією до вторгнення".

Вона сказала, що США розглядають низку варіантів. Вони, за її словами, передбачають кроки щодо зміцнення обороноздатності України, запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.

Інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації з Москвою, зокрема обмеження військових навчань США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, та призупинити військову допомогу Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час контакту Путіна і Байдена будуть обговорюватись гарантії щодо нерозширення НАТО на схід, - Кремль

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
ППО та ПРО для України, сподіваюсь?
Нафтове та газове ембарго?
Відключення банків РФ від SWIFT...?

Чи так само як в 2014?
показати весь коментар
03.12.2021 19:19
+10
Неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
показати весь коментар
03.12.2021 19:03
+4
Що ж "розробляйте", від нас нічого не залежить, ми об*єкт геополітики, суб*єктом стати не побажали по "волі народу".
показати весь коментар
03.12.2021 19:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неосяжніше занепокоєння та найглибоку зтурбованість !!!)))
показати весь коментар
03.12.2021 19:03 Відповісти
Та хоч щось.
зєбланам це взагалі не цікаво.
показати весь коментар
03.12.2021 19:14 Відповісти
Бла-бла-блайден... Мерзавец и ничтожество, под стать гребаному "миротворцу" лопоухому!
показати весь коментар
03.12.2021 19:13 Відповісти
чего все кацапы так ненавидят демократию и демократов?
так что даже худших своих монстров называют "демократическими республиками".
а демократы свои страны не называют демократическими республиками...
парадокс
показати весь коментар
03.12.2021 19:37 Відповісти
Я как бюргер не сказал бы, что у нас полная демократия... У кого больше бабок, преимущество.
показати весь коментар
03.12.2021 20:20 Відповісти
Що ж "розробляйте", від нас нічого не залежить, ми об*єкт геополітики, суб*єктом стати не побажали по "волі народу".
показати весь коментар
03.12.2021 19:14 Відповісти
Є таке поняття як Піррова перемога. Тобто, велика ціна яких ось дій, коли потім умовна перемога розглядається як поразка.
показати весь коментар
03.12.2021 19:17 Відповісти
ППО та ПРО для України, сподіваюсь?
Нафтове та газове ембарго?
Відключення банків РФ від SWIFT...?

Чи так само як в 2014?
показати весь коментар
03.12.2021 19:19 Відповісти
_А ты себе сам как думаешь? Как будет обамовское трепло реагировать? Как будет реагировать бабайден, ожесточённо блокирующий реальные санкции против рашистов и СП-2? Вот и подумай.
показати весь коментар
03.12.2021 19:31 Відповісти
Я дав інформацію для роздумів, "ванговати" на форумі я не люблю.
показати весь коментар
03.12.2021 19:40 Відповісти
Ну не хочешь думать - не думай.
показати весь коментар
03.12.2021 19:43 Відповісти
Дякую, але не думати я не можу.
показати весь коментар
03.12.2021 19:57 Відповісти
15.10.2020 11:42
показати весь коментар
03.12.2021 20:20 Відповісти
Хватит тут разносить параноью, если путлер нападет, будет как в Грузии.
показати весь коментар
03.12.2021 20:25 Відповісти
Как в Грузии было в 2014.
показати весь коментар
03.12.2021 20:32 Відповісти
Чергова Баба Ванга.
А ви в курсі що таке параноя? Як її можна розносити?
***** вже давно напало.
показати весь коментар
03.12.2021 20:34 Відповісти
Наверное меры похожие при захвате Крыма. Не стрелять, не злить Путина...
показати весь коментар
03.12.2021 20:01 Відповісти
отрежет еще от свифта,от критических технологий.ему терять нечего,он обнуляться не собирается
показати весь коментар
03.12.2021 20:54 Відповісти
Ну ладно уж от Свифта. Стрелять себе в ногу американцам незачем.
показати весь коментар
03.12.2021 20:59 Відповісти
раиська не нога...раиська-это пространство между двух ног,причем с тыльной стороны туловища
показати весь коментар
03.12.2021 21:19 Відповісти
Пообещал? Три года ждать?
показати весь коментар
03.12.2021 20:09 Відповісти
Три по три.
показати весь коментар
03.12.2021 20:16 Відповісти
Усложнят это как? А где гарантии?
показати весь коментар
03.12.2021 20:15 Відповісти
Вообще такое чувство, что Украина всем по барабану...
показати весь коментар
03.12.2021 20:17 Відповісти
Граничний маразм чорним по білому, цитата: "...зміцнення обороноздатності України"... для чого їй треба "...призупинити військову допомогу..." Джерело: https://censor.net/ua/n3303295
показати весь коментар
03.12.2021 20:33 Відповісти





ТЁТЯ РОЗА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Если в любой новости о Путине поменять Путин на Байден, будет очень смешно.
Хотя, если не менять, тоже очень смешно!
показати весь коментар
03.12.2021 20:51 Відповісти
2 декабря в Стокгольме произошла крупная ссора с оскорблениями между Тони Блинкэном и Лавровым....,такого скандала между РАБссией и США не было с 1991 года...,что решит Байден не трудно догадаться...
показати весь коментар
03.12.2021 21:06 Відповісти
Санкции Санкции для быдла Путлерского полезны..сами говорили быдло КГБшное...
показати весь коментар
03.12.2021 21:08 Відповісти
Тарас Березовец и Питер Залмаев побывали в Литве,спрашивали Каспарова и Ходорковсеого ...чей Крым? Либералы РАБссии ответили ...Крым РАБссиянский... Лично я иного и не ожидал...Крыса Навальный ранее говорил ...Крым не бутерброд...Болваны...типа "либеральная" РАБссия...
показати весь коментар
03.12.2021 21:17 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 21:45 Відповісти
Мабуть, зробить собі ще одну колоноскопію.
показати весь коментар
03.12.2021 21:58 Відповісти
Персонаж вже майже рік, як при владі.

І ? Фактично від самого початку його каденції рашка пожвавилася, весною гарцювала біля нашого кордону, тоді "козака" розбудили, щоб він щось мукнув. Але довелося зустрічатися.

Сектанти кричали про якісь 6 місяців, які "животворящий" дав х**лу (типу, ультиматум поставив) - і всЬО, рашці мав бути капут, любитель морозива вже стер би її в порошок.

Ні фіга. Знову маневри і загроза України, а він плеще язиком з черговими страшно "грізними" обіцянками.

Наобіцяв достатньо, а зроблено що ?

Переживаю за відбитого Пономаря і його ненормальну паству. Чим він її тепер годує ?
показати весь коментар
04.12.2021 00:40 Відповісти
Не треба відбирати в дитини іграшки, або можна, але не всі, або не одразу(((
показати весь коментар
04.12.2021 08:11 Відповісти
 
 