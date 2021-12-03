Росії та Україні потрібно дотримуватися Мінських угод для деескалації конфлікту, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росії та Україні необхідно дотримуватись Мінських угод, щоб досягти деескалації конфлікту.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Обом країнам і Росії, і Україні, необхідно виконувати те, про що вони домовилися в рамках Мінських домовленостей. Більшість із цих домовленостей не виконано, і більшість з того, що не виконано, не виконано Росією", - вважає Блінкен.

"Насамперед Росії слід повернути війська, які вона сконцентрувала біля кордону з Україною, щоб розрядити конфлікт", - додав очільник Держдепу.

На думку держсекретаря США, слід повернутись до дотримання режиму припинення вогню, якого сторони дотримувалися протягом 2020 року.

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"Якщо Росія та Україна дотримуватимуться Мінських домовленостей, нам вдасться врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", - зазначив Блінкен.