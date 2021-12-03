Росії та Україні потрібно дотримуватися Мінських угод для деескалації конфлікту, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росії та Україні необхідно дотримуватись Мінських угод, щоб досягти деескалації конфлікту.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Обом країнам і Росії, і Україні, необхідно виконувати те, про що вони домовилися в рамках Мінських домовленостей. Більшість із цих домовленостей не виконано, і більшість з того, що не виконано, не виконано Росією", - вважає Блінкен.
"Насамперед Росії слід повернути війська, які вона сконцентрувала біля кордону з Україною, щоб розрядити конфлікт", - додав очільник Держдепу.
На думку держсекретаря США, слід повернутись до дотримання режиму припинення вогню, якого сторони дотримувалися протягом 2020 року.
"Якщо Росія та Україна дотримуватимуться Мінських домовленостей, нам вдасться врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", - зазначив Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Про путинское лобби в окружении деда, значит, правда.
_Угу, для того путлер и напал - чтобы оставить Украину в покое... Оладкин идиотом прикидывается, мерзавец!
когда каяться начнешь?
Мудрий нАрід повірив тому хто голосніше і нахабніше кричить. Чому у ЄС та США мають вчинити інакше? Там що, люди інші?
а ***** в последнее время активно стал дискредитировать минский формат,обвиняя во всем Украину
Недавно на УкрлайфТВ выступал Андрей Илларионов - бывший экономический советник Путина, ставший его ярым критиком и сваливший в США. Так вот он целых 2 часа очень подробно, буквально по дням, разбирал историю с "нападением Путина", которая первоначально была запущена несколькими продемократическими газетами в США.
Общий вывод Илларионовна - в администрации Байдена раскол в том, как жить далее, в том числе с Россией. У американцев тоже все очень непросто.