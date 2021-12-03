России и Украине следует придерживаться минских соглашений для деэскалации конфликта, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России и Украине необходимо соблюдать Минские соглашения, чтобы достичь деэскалации конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обеим странам и России, и Украине необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских договоренностей. Большинство из этих договоренностей не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - считает Блинкен.

"В первую очередь России следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил глава Госдепа.

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По мнению госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, который стороны соблюдали в течение 2020 года.

"Если Россия и Украина будут соблюдать минские договоренности, нам удастся урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", - отметил Блинкен.

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