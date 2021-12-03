России и Украине следует придерживаться минских соглашений для деэскалации конфликта, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России и Украине необходимо соблюдать Минские соглашения, чтобы достичь деэскалации конфликта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обеим странам и России, и Украине необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских договоренностей. Большинство из этих договоренностей не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - считает Блинкен.
"В первую очередь России следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил глава Госдепа.
По мнению госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, который стороны соблюдали в течение 2020 года.
"Если Россия и Украина будут соблюдать минские договоренности, нам удастся урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", - отметил Блинкен.
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Про путинское лобби в окружении деда, значит, правда.
_Угу, для того путлер и напал - чтобы оставить Украину в покое... Оладкин идиотом прикидывается, мерзавец!
когда каяться начнешь?
Мудрий нАрід повірив тому хто голосніше і нахабніше кричить. Чому у ЄС та США мають вчинити інакше? Там що, люди інші?
а ***** в последнее время активно стал дискредитировать минский формат,обвиняя во всем Украину
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