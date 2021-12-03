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Россия (91256) США (23185) минские соглашения (3221) Блинкен (749)

России и Украине следует придерживаться минских соглашений для деэскалации конфликта, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

России и Украине следует придерживаться минских соглашений для деэскалации конфликта, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России и Украине необходимо соблюдать Минские соглашения, чтобы достичь деэскалации конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обеим странам и России, и Украине необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских договоренностей. Большинство из этих договоренностей не выполнено, и большинство из того, что не выполнено, не выполнено Россией", - считает Блинкен.

"В первую очередь России следует вернуть войска, которые она сконцентрировала у границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт", - добавил глава Госдепа.

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По мнению госсекретаря США, следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, который стороны соблюдали в течение 2020 года.

"Если Россия и Украина будут соблюдать минские договоренности, нам удастся урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", - отметил Блинкен.

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Топ комментарии
+14
Занавес.

Про путинское лобби в окружении деда, значит, правда.
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03.12.2021 21:52
+11
кароч... агрессора уравняли с жертвой... дно пробито.
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03.12.2021 22:01
+7
И круг замкнулся.
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03.12.2021 21:50
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И круг замкнулся.
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03.12.2021 21:50 Ответить
Патова ситуація ,кардинально протилежні позиції в України та Росії !!!)))
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03.12.2021 22:01 Ответить
и больше не бомбить байрактарами школьных автобусов?
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03.12.2021 21:50 Ответить
Занавес.

Про путинское лобби в окружении деда, значит, правда.
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03.12.2021 21:52 Ответить
Дед сам путлеровское лобби! Падла!
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03.12.2021 21:54 Ответить
я бы так не утверждал. Здесь игра гораздо тоньше, имхо. Плюсы с минусами = никак не ноль.
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03.12.2021 22:45 Ответить
Да-да, а как же. Онаконда, все дела...
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03.12.2021 22:48 Ответить
глотни глоту, просветление наступит. Пересмотри Валдай.
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03.12.2021 22:57 Ответить
Может мне, !ля, ещё соловьёва посмотреть?
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03.12.2021 23:02 Ответить
и да, пересмотри....
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04.12.2021 00:08 Ответить
"Якщо Росія та Україна дотримуватимуться Мінських домовленостей, нам вдасться врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", - зазначив Блінкен."
_Угу, для того путлер и напал - чтобы оставить Украину в покое... Оладкин идиотом прикидывается, мерзавец!
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03.12.2021 21:53 Ответить
шо та ты громче всех против байдена орешь .точно также громко против пороха орал...
когда каяться начнешь?
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03.12.2021 22:00 Ответить
Так дотримуємося, але кацапи так голосно і нахабно кричать що ми їх порушуємо, як Зеленський перед виборами про "мегакорупцію" Порошенка!
Мудрий нАрід повірив тому хто голосніше і нахабніше кричить. Чому у ЄС та США мають вчинити інакше? Там що, люди інші?
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03.12.2021 21:55 Ответить
правильно говорит,надо сохранить минский формат,что бы было за что накладывать санкции .
а ***** в последнее время активно стал дискредитировать минский формат,обвиняя во всем Украину
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03.12.2021 21:58 Ответить
кароч... агрессора уравняли с жертвой... дно пробито.
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03.12.2021 22:01 Ответить
Не все так,как некоторые поклонники зрадофилов предполагают вместе с кремлем.Вопрос времени.Китай не ставит цели сиюминутно поглотить львиную долю Сибири.Он последователен. Для него и век не проблема.Стратегической цель Украины - возврат Донбасса и Крыма.Но завтра или послезавтра -нереально!Даже для США.Время перемелет и орду и Донбасс и Крым.А Украина останется.Богатой,свободной и демократической!.Не благодаря,а вопреки!Семьи надо кормить ,Украину строить,а не волать бездумно и бездуховно!ЛГБТ - не насиловать!
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03.12.2021 22:52 Ответить
В общем, минские соглашения - ихнее все!
Недавно на УкрлайфТВ выступал Андрей Илларионов - бывший экономический советник Путина, ставший его ярым критиком и сваливший в США. Так вот он целых 2 часа очень подробно, буквально по дням, разбирал историю с "нападением Путина", которая первоначально была запущена несколькими продемократическими газетами в США.
Общий вывод Илларионовна - в администрации Байдена раскол в том, как жить далее, в том числе с Россией. У американцев тоже все очень непросто.
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03.12.2021 23:03 Ответить
Те не... Стоп ! А шо там с будапештским меморандумом ? А, панове подписанты ? Есть кого за язык подтянуть !
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03.12.2021 23:33 Ответить
Одне питання - хіба оті "мінські" зараз вже не втратили взагалі свого існування? хіба рОськи самі ж не перетворили "мінські" в прах? як і сам мінськ та рОсію вцілому.
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04.03.2022 14:51 Ответить
 
 