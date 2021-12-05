Анкара готова організувати діалог Зеленського та Путіна, - прессекретар Ердогана
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Туреччина має добрі стосунки як із Росією, так і з Україною, виступаючи проти будь-якого витка напруженості між цими країнами. Ми готові зробити все, що від нас залежить, щоб запобігти новій ескалації ситуації в регіоні.
Про це сказав речник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю, даному агентству "Анадолу" на полях сьомого Середземноморського форуму з діалогу, передає Цензор.НЕТ.
За словами Калина, протистояння України та Росії не відповідає інтересам усього регіону, зокрема Туреччини.
Прессекретар турецького лідера нагадав про пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, озвучену в бесіді з російським лідером Володимиром Путіним.
"Безумовно, найкращим виходом було б вирішення питання самими сторонами, а саме Росією та Україною. То був би ідеальний варіант. Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, вжити заходів щодо недопущення ескалації. Багато країн Заходу не мають таких конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється", - сказав Калин.
"Останнє слово, звісно, за самими сторонами. Президент Туреччини може внести конструктивний крок та організувати діалог пана Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - пояснив прессекретар Ердогана.
Калин наголосив, що Туреччина виступає проти процесів, які можуть призвести до нової війни у Донбаському регіоні. "Ми із самого початку говоримо про це. Усі сторони відповідальні зниження напруженості. Є кроки, які має зробити Росія, є те, що потрібно зробити Україні, а також НАТО та Західному блоку. Важливо відмовитися від провокацій та напруження протистояння. Інакше постраждають усі. Україна і так зазнала серйозних збитків від протистояння останніх років, загинули тисячі людей. Знову заявляю, що Туреччина і особисто президент Ердоган готові зіграти роль, спрямувати процес у вірне русло", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Досі на Цензорі цього ніхто не знав
Тогда в чем смысл этой фразы?
Як ви можете обслуговувати Гундосика навіть не знаючи о форматі зустрічей у Норманді 2019? Чому Гундосиколизам не вистачає компетенції?
1 ч
Умовою Путіна для прямих переговорів із Зеленським є арешт Порошенка, - Юрій Луценко
А те, що сьогодні вчиняється з боку Мордора - це агресія і окупація Це війна
"русские едят помидоры Эрдогана !"
Инфляция, коррупция, войнушка... -- туда, сюда...
Это нормально! ... я так думаю... *)
Зеля тудой скоро будет украинское сало посылать...*)
ты бы определился, украинец или немец, а не выхвалялся хер знает чем, коренной он
Моряки - ходят.
А ты - плаваешь.
Nu a chto tut udiviteljnova, jesli ruskih petsjat po spine, to oni budet mjahkimi i hochet druzhitj, a te kto po horoshemu s moskovitami, tem ruzskije v bratja pristraivajetsia i nozjom v spinu
Chechne tozhe horoshije otnoshenije s rashkoi, tak ono i jestj
...и пару разменных монеток, в виде Украины, включительно...
Я знаю -- саду цвесть!
Способны наши люди
Не спать, не пить, не есть!
З іншого - підганяє байрактари, а це бімба.