Анкара готова організувати діалог Зеленського та Путіна, - прессекретар Ердогана

Туреччина має добрі стосунки як із Росією, так і з Україною, виступаючи проти будь-якого витка напруженості між цими країнами. Ми готові зробити все, що від нас залежить, щоб запобігти новій ескалації ситуації в регіоні.

Про це сказав речник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю, даному агентству "Анадолу" на полях сьомого Середземноморського форуму з діалогу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Калина, протистояння України та Росії не відповідає інтересам усього регіону, зокрема Туреччини.

Прессекретар турецького лідера нагадав про пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, озвучену в бесіді з російським лідером Володимиром Путіним.

"Безумовно, найкращим виходом було б вирішення питання самими сторонами, а саме Росією та Україною. То був би ідеальний варіант. Однак, якщо подібне не виходить, то Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, вжити заходів щодо недопущення ескалації. Багато країн Заходу не мають таких конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється", - сказав Калин.

"Останнє слово, звісно, ​​за самими сторонами. Президент Туреччини може внести конструктивний крок та організувати діалог пана Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - пояснив прессекретар Ердогана.

Калин наголосив, що Туреччина виступає проти процесів, які можуть призвести до нової війни у ​​Донбаському регіоні. "Ми із самого початку говоримо про це. Усі сторони відповідальні зниження напруженості. Є кроки, які має зробити Росія, є те, що потрібно зробити Україні, а також НАТО та Західному блоку. Важливо відмовитися від провокацій та напруження протистояння. Інакше постраждають усі. Україна і так зазнала серйозних збитків від протистояння останніх років, загинули тисячі людей. Знову заявляю, що Туреччина і особисто президент Ердоган готові зіграти роль, спрямувати процес у вірне русло", - зазначив він.

Також читайте: Ердоган заявив про готовність Туреччини стати посередником між Україною та РФ