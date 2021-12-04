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переговоры (4649) Турция (3231) Эрдоган (821)

Анкара готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Анкара готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана

Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, выступая против любого витка напряженности между этими странами. Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы предотвратить новую эскалацию ситуации в регионе.

Об этом сказал спикер президента Турции Ибрагим Калин в интервью, данном агентству "Анадолу" на полях седьмого Средиземноморского форума по диалогу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Калина, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в частности, Турции.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученном в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря положительным отношениям и с Москвой, и с Киевом, принять меры по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют таких конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - сказал Калин.

"Последнее слово, конечно, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - пояснил пресс-секретарь Эрдогана.

Калин подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбасском регионе. "Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна сделать Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и напряжения противостояния. Иначе пострадают все. Украина и так понесла серьезные убытки от противостояния последних лет, погибли тысячи человек. Снова заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", - отметил он.

Читайте также: "Речи быть не может": МИД РФ о предложении Эрдогана относительно посредничества в отношении Донбасса
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Топ комментарии
+19
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04.12.2021 19:06
+13
Мордор "не сторона". Навіщо та зустріч Україні?
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04.12.2021 19:03
+9
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04.12.2021 20:28
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Мордор "не сторона". Навіщо та зустріч Україні?
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04.12.2021 19:03 Ответить
Так считает сам Мордор , а более - никто.
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04.12.2021 19:06 Ответить
Дякую Кеп.
Досі на Цензорі цього ніхто не знав
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04.12.2021 19:17 Ответить
А что, Серега, украинцы с украинцами воюют? Кэп, тебе сколько платят в Ольгинском борделе?
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04.12.2021 19:22 Ответить
Ви нібито притомним здавались. Лапки вже не читаються? Чи може це дуже складно? Чи може Україні потрібна зустріч Непритомного Брехунця з ****** наодинці?
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04.12.2021 19:41 Ответить
Мордор "не сторона". Навіщо та зустріч Україні?
Тогда в чем смысл этой фразы?
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04.12.2021 19:44 Ответить
Господи, зачем ти випускаешь людей без мозгов, потом ходят и задают идиотские вопроси.
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04.12.2021 19:52 Ответить
Это мне вопрос, или это риторически получилось?
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04.12.2021 19:58 Ответить
Може у тому і сенс, що Мордор не визнає себе воюючою стороною. Зустріч дитини з ****** наодинці (без присутності дорослих) не тільки зайва, а і дуже небезпечна. 2019-го року, в Норманді, Гундосик вже щось пообіцяв ***** і зараз Кремль постійно вимагає виконати обіцянки...
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04.12.2021 20:32 Ответить
На Парижском саммите Норманди Зеленский ничего не обещал Путину , все решения запротоколированьі и именно РФ сорвала прекращение огня , обмен пленньіми и открьітие новьіх пунктов пропуска на линии разграничения . Украина все вьіполнила , Макрон и Меркель не дадут Пуйлу соврать.
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04.12.2021 21:33 Ответить
Вам посада не дозволяє ***** ****** назвати?
Як ви можете обслуговувати Гундосика навіть не знаючи о форматі зустрічей у Норманді 2019? Чому Гундосиколизам не вистачає компетенції?
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04.12.2021 21:48 Ответить
Я считаю, что более чем глупо Зеленскому говорить с Путиным. Что он хочет от него услышать? Путин всегда говорил, что не признает Украину как независимую страну. Или Зеленский хочет изменить его мнение? И каким образом? Странно все это и глупо выглядит. Зеленскому нужно говорить с Китаем и Японией, чтобы они прихватили у кацапья землю. Кацапы же оттяпывают себе куски без совести и морали, просто так, а чего же китайцам не вести себя так по отношению к кацапам? Вполне возможно. Путин уже показал, что международные договоры - это мусор и открыл дорогу на завоевание своей территории.
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04.12.2021 22:46 Ответить
можливо для цього----------'' Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''.
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05.12.2021 07:55 Ответить
так вони самі ...того...неправду мелять
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05.12.2021 06:23 Ответить
NEWS UA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one

1 ч



Умовою Путіна для прямих переговорів із Зеленським є арешт Порошенка, - Юрій Луценко
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04.12.2021 22:33 Ответить
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04.12.2021 22:44 Ответить
Мордор не сторона конфлікту, бо конфлікт - це як оті намагання вазвєлічітса з боку ще молодого *****, в історіі з Тузлою, ще при кучманоідах
А те, що сьогодні вчиняється з боку Мордора - це агресія і окупація Це війна
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05.12.2021 12:55 Ответить
Та они боятся турков больше чем нас, те не церемонится с такими друзьями.
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04.12.2021 19:03 Ответить
заходит поруччик Ржевский и заявляет:

"русские едят помидоры Эрдогана !"
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04.12.2021 19:59 Ответить
Щас все турки в Германии ходють, как уроненные... -- Эрдоган докэрувався, шо они все в момент, в два раза обнищали...
Инфляция, коррупция, войнушка... -- туда, сюда...
Это нормально! ... я так думаю... *)
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04.12.2021 19:05 Ответить
Да нам то что. Нам главное чтобы Байрактары присылали.
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04.12.2021 19:32 Ответить
...не будет никаких Байрактаров. Турция на краю экономического и политического краха стоит..
Зеля тудой скоро будет украинское сало посылать...*)
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04.12.2021 19:39 Ответить
Контракт на поставку 24шт. уже заключен. Все будет.
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04.12.2021 19:45 Ответить
Не ссы мардва значит Барьяктары у нас будет выпускать.
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04.12.2021 22:08 Ответить
Мы в них Баряктари купуэмо, то не дарунок. Їм вигідно, а нам край потрібно
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04.12.2021 22:16 Ответить
але ж ти двбйб))))))))))))
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04.12.2021 22:16 Ответить
А турки мусульмане или христиане?
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05.12.2021 02:30 Ответить
кацап, не смотрел бы ты ********* с Соловьёвым - веселее бы на душе было...
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04.12.2021 19:50 Ответить
украинский гансюк ?

ты бы определился, украинец или немец, а не выхвалялся хер знает чем, коренной он
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04.12.2021 20:16 Ответить
та ты хоть на чём там плавай - если мозК забит ********** с путеном - то ты это и есть.

Моряки - ходят.
А ты - плаваешь.
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04.12.2021 20:18 Ответить
Подоляцький (каломойський) ти гавнюк, хоч яким би ти прапором не прикривався.
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04.12.2021 20:24 Ответить
войнушки, ********* под прокси, это твоя родинка-уродинка азиопская кацапо-ордынская паРаша устраивает. все, от первой мировой, второй и до сегодняшней гибридной агрессии против Украины-Руси, которой уже восемь лет. а, вообще, паРаша-рассея, порождение и выкидыш Орды, с Русью и Киевом воюет уже почти тысячу лет, еще с первого прото-кацапа получурки и бастарда залескага андрейки богомерзкого, кацапскага святога.
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04.12.2021 22:51 Ответить
вот какой диалог между двумя можно организовать, если один принципиально хочет лишь одного - чтобы сдох второй?... и предупреждает, что уступок быть не может...
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04.12.2021 19:05 Ответить
Интересньій ход Єрдогана , видимо не зря Зеленский говорил об очень важньіх вопросах , обсуждаемьіх вдвоем во время встреч . И явно против шерсти Путина...
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04.12.2021 19:05 Ответить
Деякі дуполизи Гундосика демонструють неабиякі винахідливість та творчий підхід.
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04.12.2021 19:14 Ответить
👍
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04.12.2021 19:45 Ответить
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04.12.2021 19:06 Ответить
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04.12.2021 20:23 Ответить
***** луще праверь мардва.
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04.12.2021 22:09 Ответить
не о чем с пуйлом говорить. точка.
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04.12.2021 19:11 Ответить
_Организовывать нужно диалог путлера с чертями в преисподней - и то уже давно! Но безответственные т. н. лидеры Запада не хотят - и неспособны - выполнить то, что должны, для спасения своих народов от ядерной Третьей Всемирной.
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04.12.2021 19:12 Ответить
Які премовини ,якщо позиціі сторін кардинально протилежні !!!)))
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04.12.2021 19:13 Ответить
При всій повазі до БАШКАНа, ніяких діалогів з ******. Агресор розуміє тільки мову набоїв. Жодних перемовин з вбивцею, тільки куля. Перегляньте відеодокументи з хоча б чеченської війни, як за один день відправили к бісу всю майкопську дивізію...
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04.12.2021 19:14 Ответить
Когда низенький вставит маленькому, то какой же это диалог?
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04.12.2021 19:16 Ответить
https://youtu.be/P-eIvM5x2bo
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04.12.2021 19:16 Ответить
самі ж турки 30 років хотіли миру в Карабасі. А потім надавали декому по пердакам а ті і втекли додому. От і всі переговори. А нашого поца не можна нікуди пускати, бо навіть молдованка начистила в Грузії небриті щоки поца т і його славетних спічрайтерів. Мовчать до сих пір.
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04.12.2021 19:21 Ответить
Турция имеет хорошие отношения как с pоссией Источник: https://censor.net/ru/n3303388
Nu a chto tut udiviteljnova, jesli ruskih petsjat po spine, to oni budet mjahkimi i hochet druzhitj, a te kto po horoshemu s moskovitami, tem ruzskije v bratja pristraivajetsia i nozjom v spinu

Chechne tozhe horoshije otnoshenije s rashkoi, tak ono i jestj
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04.12.2021 19:22 Ответить
Заява для заяви, турки прекрасно розуміють безперспективнісь як самого діалогу, так і його результатів.
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04.12.2021 19:23 Ответить
Турки, последнего ишака в канаве доедают... -- им с парашешей замириловка -- как манна с неба нужна.
...и пару разменных монеток, в виде Украины, включительно...
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04.12.2021 19:26 Ответить
Эрдоган убедительно доказал - чтобы начался конструктивный диалог с Рашей - надо хотябы сбить их военный самолет. И не извиняться - это важно.
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04.12.2021 19:34 Ответить
Когда то было... ...щас в Турции жопа. ...в двухполушарном смысле этого органа тела...*)
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04.12.2021 19:36 Ответить
З дупи тебе, кремлівського пропагандона, народили, а в туреччині усе доволі непогано.
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04.12.2021 21:53 Ответить
Хвантазмы апосраной галоднай мардвы, атсасуй малчее у апосраного ссаря сваго.
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04.12.2021 22:12 Ответить
диалога под пушками не будет.
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04.12.2021 19:24 Ответить
-- зато будет монолог под подушками...*)
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04.12.2021 19:28 Ответить
Анкара готова организовать диалог Зеленского и Путина.-Дуэтом с Нетаньяхой . Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. У Нетаньяху хорошие отношения и с Зеленским, и с Путиным.



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04.12.2021 19:44 Ответить
Я знаю -- город будет!
Я знаю -- саду цвесть!
Способны наши люди
Не спать, не пить, не есть!
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04.12.2021 19:49 Ответить
Зебильониш будет под присмотром дерьмака договариваться с путлером о своем будущем.
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04.12.2021 19:48 Ответить
Заява Зеленського про переговори з Путіним - це крок, узгоджений з західними партнерами. Переговорів не буде, це була звичайна дипломатична заява, прийнята в цивілізованому світі. Власне, ця заява стосується західного суспільства і адресована йому, бо в демократичному світі рішення приймається з урахуванням суспільної думки. Цю думку потрібно формувати з допомогою політичних мессіджів. Суспільство повинно знати: переговори пропонувалися, їх відкинуто, агресія проти європейської країни розширюється - тому йому, суспільству, треба погодитись на надання Україні широкої військової допомоги. По-іншому в демократичному світі, як вже довело життя, не було і не буде.
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04.12.2021 19:53 Ответить
Навіщо???!!!
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04.12.2021 19:55 Ответить
Ни в коем случане нельзя отпускать на встречу с кремлевским уголовником путлером, ншего комуняку, недопреза и нелоха.
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04.12.2021 20:00 Ответить
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04.12.2021 20:19 Ответить
Зеленський дуже слабкий політик, він при переговорах з Путіном може обісратись по повній, що призведе в майбутньому до повного краху України, плюс Зеленського оточує агентура Кремля про яку всі говорять, тільки Зеленський в цьому напрямку нічого не робить. ИМХО.
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04.12.2021 20:22 Ответить
Не ссыте таварисч, главнае затянуть пиригаворы часов на 10, апосраное мардовскае ссарье без уколов само здохнет.
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04.12.2021 22:16 Ответить
Не факт що війну програє Україна, Україна навіть може перемогти Росію, але тільки при повній допомозі наших партнерів і союзників.
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04.12.2021 20:24 Ответить
Турция, лучше не надо! Он же сдаст всех и всё! Не умеет он ничего….
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04.12.2021 20:24 Ответить
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04.12.2021 20:28 Ответить
Головне, кацапам нічого не обіцяти і не вірити їхнім обіцянкам. Кацап - тварина непередбачувана. Але коли на вас на вулиці собака кинеться, то можна спробувати їй дати команду "фу". У мене спрацьовувало.
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04.12.2021 21:05 Ответить
Кацапи не те що тупі але живуть одним днем. Я можу описати їхні «вимоги» вони і так всім відомі. Питання в тому чого вони варті в історичному значенні? Через деякий час Крим повернеться в Україну, країна вступит в НАТО і українська мова повернеться в статус єдиної державної. Все це історичний процес і шантажем брудна кацапня нічого не доб'ється.
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04.12.2021 21:20 Ответить
Крим, НАТО, українська мова - для кацапів не є визначальним. Їм потрібна вся Україна. Бо маючи в своєму складі Україну і Білорусь, вони загальмують розвал (дезінтеграцію) своєї імперії. А розвал імперій - це дійсно історичний процес, який не зупинити, бо це етап історичного розвитку нашої цивілізації.
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04.12.2021 21:41 Ответить
Я його не розумію. З одного боку він цілується з ******.
З іншого - підганяє байрактари, а це бімба.
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04.12.2021 21:51 Ответить
То він не цілується. То він так розмножується.
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04.12.2021 22:16 Ответить
По ходу это всё делается для того,чтобы еще раз подчеркнуть недоговороспособность пуйла и толкнуть Запад на более радикальные действия против рашки.
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04.12.2021 22:17 Ответить
Зелена мерзота готується здати країну *****!
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05.12.2021 00:38 Ответить
Ахринеть-турки хотят помирить росиян и украинцев.
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05.12.2021 04:47 Ответить
турки вирішили провести у себе фестиваль "95-кварталу" на чолі с Зеленським і його "колегою" Жуйлом. мабуть турки вже давно не посміхались з дурнів . . . А турки мають в цьому сенс - вони вважають словян - самоїдами т.т. такими що ці "люди" зжеруть таких самих і будуть присмикатись перед іншими несловянськими народами.
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05.12.2021 10:24 Ответить
Навіщо ця зустріч треба !
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05.12.2021 15:29 Ответить
 
 