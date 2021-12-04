Анкара готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана

Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, выступая против любого витка напряженности между этими странами. Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы предотвратить новую эскалацию ситуации в регионе.

Об этом сказал спикер президента Турции Ибрагим Калин в интервью, данном агентству "Анадолу" на полях седьмого Средиземноморского форума по диалогу, передает Цензор.НЕТ.

По словам Калина, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в частности, Турции.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученном в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря положительным отношениям и с Москвой, и с Киевом, принять меры по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют таких конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - сказал Калин.

"Последнее слово, конечно, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - пояснил пресс-секретарь Эрдогана.

Калин подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбасском регионе. "Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна сделать Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и напряжения противостояния. Иначе пострадают все. Украина и так понесла серьезные убытки от противостояния последних лет, погибли тысячи человек. Снова заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", - отметил он.

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