Анкара готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана
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Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, выступая против любого витка напряженности между этими странами. Мы готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы предотвратить новую эскалацию ситуации в регионе.
Об этом сказал спикер президента Турции Ибрагим Калин в интервью, данном агентству "Анадолу" на полях седьмого Средиземноморского форума по диалогу, передает Цензор.НЕТ.
По словам Калина, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в частности, Турции.
Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученном в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.
"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря положительным отношениям и с Москвой, и с Киевом, принять меры по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют таких конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - сказал Калин.
"Последнее слово, конечно, за самими сторонами. Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - пояснил пресс-секретарь Эрдогана.
Калин подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбасском регионе. "Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна сделать Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и напряжения противостояния. Иначе пострадают все. Украина и так понесла серьезные убытки от противостояния последних лет, погибли тысячи человек. Снова заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", - отметил он.
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Тогда в чем смысл этой фразы?
Як ви можете обслуговувати Гундосика навіть не знаючи о форматі зустрічей у Норманді 2019? Чому Гундосиколизам не вистачає компетенції?
1 ч
Умовою Путіна для прямих переговорів із Зеленським є арешт Порошенка, - Юрій Луценко
А те, що сьогодні вчиняється з боку Мордора - це агресія і окупація Це війна
"русские едят помидоры Эрдогана !"
Инфляция, коррупция, войнушка... -- туда, сюда...
Это нормально! ... я так думаю... *)
Зеля тудой скоро будет украинское сало посылать...*)
ты бы определился, украинец или немец, а не выхвалялся хер знает чем, коренной он
Моряки - ходят.
А ты - плаваешь.
Nu a chto tut udiviteljnova, jesli ruskih petsjat po spine, to oni budet mjahkimi i hochet druzhitj, a te kto po horoshemu s moskovitami, tem ruzskije v bratja pristraivajetsia i nozjom v spinu
Chechne tozhe horoshije otnoshenije s rashkoi, tak ono i jestj
...и пару разменных монеток, в виде Украины, включительно...
Я знаю -- саду цвесть!
Способны наши люди
Не спать, не пить, не есть!
З іншого - підганяє байрактари, а це бімба.