Групові квитки на поїзди тепер можна замовити онлайн, - Укрзалізниця

"Укрзалізниця" спрощує замовлення низки пасажирських послуг та вперше надасть можливість замовлення групових квитків онлайн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АТ.

"Раніше для того, щоб оформити групове перевезення, пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів - спочатку щоб заповнити вручну заяву та попередньо зарезервувати вагон, потім для того, щоб здійснити оплату послуги. З 3 грудня оформити заявку та оплатити бронювання можна віддалено на порталі, отримавши прорахунок та оплативши його за реквізитами. До каси вокзалу необхідно буде завітати лише на фінальному етапі отримання квитків та сплати їх повної вартості. У перспективі і цей етап буде переведено у віддалений формат", - зазначається у повідомленні.

Продовжується розробка ще низки онлайн-замовлень: пошук забутих речей, замовлення вокзального помічника для маломобільних пасажирів, замовлення спеціального вагона для перевезення людей з інвалідністю, а також замовлення вагона-автомобілевоза та вагона-салона. Завершити роботу над запуском усіх типів онлайн-замовлень планується до кінця січня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" отримала сучасні купейні вагони підвищеної комфортності. ФОТОрепортаж

"Крім того, АТ "Укрзалізниця" зробило замовлення групових перевезень дешевшим: з 10 грудня вартість резервування місць у разі бронювання квитків для групи кількістю більше 30 осіб становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з осіб віком до 18 років. Таким чином АТ "Укрзалізниця" значно знизить вартість цієї послуги для пасажирів, адже раніше ціна резервування місць при групових замовленнях становила 80 гривень для дорослих пасажирів та 40 гривень для дітей незалежно від розміру групи", - йдеться у повідомленні.