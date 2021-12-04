Групповые билеты на поезда теперь можно заказать онлайн, - Укрзализныця

"Укрзализныця" упрощает заказ ряда пассажирских услуг и впервые предоставит возможность заказа групповых билетов онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу АО.

"Раньше для того, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов – сначала, чтобы заполнить вручну заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы осуществить оплату услуги. С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе для получения билетов и уплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в отдаленный формат", - отмечается в сообщении.

Продолжается разработка еще ряда онлайн заказов: поиск забытых вещей, заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью, а также заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона. Завершить работу над запуском всех типов онлайн заказов планируется к концу января.

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"Кроме того, АО "Укрзализныця" сделало заказ групповых перевозок дешевле: с 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек будет составлять 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом АО "Укрзализныця" значительно снизит стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей вне зависимости от размера группы", - говорится в сообщении.