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Групповые билеты на поезда теперь можно заказать онлайн, - Укрзализныця

Новости Цензор.НЕТ Общество

Групповые билеты на поезда теперь можно заказать онлайн, - Укрзализныця
Фото: fb.com/vladimir.zhmak

"Укрзализныця" упрощает заказ ряда пассажирских услуг и впервые предоставит возможность заказа групповых билетов онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу АО.

"Раньше для того, чтобы оформить групповую перевозку, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов – сначала, чтобы заполнить вручну заявление и предварительно зарезервировать вагон, затем для того, чтобы осуществить оплату услуги. С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив просчет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе для получения билетов и уплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в отдаленный формат", - отмечается в сообщении.

Продолжается разработка еще ряда онлайн заказов: поиск забытых вещей, заказ вокзального помощника для маломобильных пассажиров, заказ специального вагона для перевозки людей с инвалидностью, а также заказ вагона-автомобилевоза и вагона-салона. Завершить работу над запуском всех типов онлайн заказов планируется к концу января.

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"Кроме того, АО "Укрзализныця" сделало заказ групповых перевозок дешевле: с 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек будет составлять 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Таким образом АО "Укрзализныця" значительно снизит стоимость этой услуги для пассажиров, ведь раньше цена резервирования мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей вне зависимости от размера группы", - говорится в сообщении.
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Ага, сначала групповая вакцинация ....
Ешьте сами.
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04.12.2021 22:41 Ответить
Квитки онлайн бронюють шпекулянти, а потім перепродують. Вже проходили.
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04.12.2021 22:48 Ответить
Когда-то было возможно купить один билет на несколько мест (имеет смысл, рапример, когда едешь с семьей). Сейчас в память от этого осталась только графа "місця".
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04.12.2021 23:19 Ответить
Когда то ходил поезд Харьков-Владивосток.Хотел на нем попутешествовать, не получилось.
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05.12.2021 01:21 Ответить
2 недели смотреть из окна на тайгу ?
Лучше путешествовать по маршруту "Киев-Мадрид" - как-то так ...
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05.12.2021 09:28 Ответить
 
 