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Окупанти планують виставити на примусові торги землі "іноземців" у Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти планують виставити на примусові торги землі

Підконтрольна Росії влада окупованого Криму має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки "іноземців".

Про це заявила під час засідання контрольованого Кремлем уряду Криму голова "Держкомреєстру" Інна Смаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

"Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було приблизно 11,5 тисячі ділянок у прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисяч", - повідомила Смаль.

Вона уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисячі.

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Нагадаємо, підконтрольна Кремлю влада півострова вважає "іноземцями" всіх, хто не живе на території Росії й окупованого нею Криму і Севастополя, зокрема жителів материкової України.

24 березня 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, що розширює заборону на володіння землею іноземцями на територію окупованого півострова. До списку увійшли більшість прибережних районів Криму, включаючи курортні міста - Керч, Ялту, Євпаторію та Севастополь, що вважається за російськими законами окремим суб'єктом федерації. Заборона не поширилася лише на три райони Криму, що не межують із материковою частиною України та не мають виходу до Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що до підписання Путіним указу таким "іноземцям" належало близько 11,5 тисяч ділянок насамперед у популярних прибережних районах. Заборона володіти землею стосується представників 55 держав, більшість власників - громадяни України.

Експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський 27 липня у Києві на пресконференції "Крим без правил: окупована власність" повідомив, що в Криму, починаючи з 2014 року, зафіксовано майже чотири тисячі випадків порушення права власності фізичних та юридичних осіб.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+21
А ми у відповідь - подвійне громадянство. Ха!
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04.12.2021 23:08
+17
и поместье нашего народного приЗедента Владимира Александровича тоже выставят на торги, да?
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04.12.2021 23:06
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и поместье нашего народного приЗедента Владимира Александровича тоже выставят на торги, да?
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04.12.2021 23:06 Відповісти
Ні. Все оформлено згідно російських законів, тобто на паспорт громадянки РФ.
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04.12.2021 23:33 Відповісти
І навіть немає заборгованості по комуналці.
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05.12.2021 09:12 Відповісти
Не зря же 🐲🤢👹зеИУДА и каламойша торпедируют противоконституционный закон о многогражданстве !
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05.12.2021 09:18 Відповісти
Віка! Ви "трішки неправильно" трактуєте вислів "торпедувать"! Це слово (у "переносному" значенні) означає - "докладать зусить для знищення чогось"
Вам треба було застосувать вислів "проштовхувать"!
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05.12.2021 09:59 Відповісти
Угу..Або "педалюють".
Но, тем не менее понятно,что имела ввиду Вика,учитывая наличие в предложении слов "зеИУДА" и "каламойша".
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05.12.2021 11:03 Відповісти
В виду...Очепятка.)))
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05.12.2021 14:07 Відповісти
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04.12.2021 23:55 Відповісти
Зе-виродки рулять.
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05.12.2021 00:23 Відповісти
Ціни на хліб в Україні злетять до Нового року - рекордний урожай нічого не змінить
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/tsini-na-hlib-zletyat-do-novogo-roku-rekordnij-urozhaj-nichogo-ne-zminit.htm?_ga=2.141052722.1883215971.1638567057-624185659.1637780431&_gl=1*z8nx1t*_ga*NjI0MTg1NjU5LjE2Mzc3ODA0MzE.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODY4ODEzMS4xMC4xLjE2Mzg2ODg0MTguMA..
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05.12.2021 09:17 Відповісти
Слово презерватив пишется через букву Е !
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05.12.2021 11:51 Відповісти
А ми у відповідь - подвійне громадянство. Ха!
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04.12.2021 23:08 Відповісти
Двойного гражданства со страной агрессором не будет!
А вот украинцев которые уехали в Европу и другие страны заставляли писать отказ от украинского гражданства вопреки их воле.
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05.12.2021 12:00 Відповісти
"вооруженные грабители реализуют награбленное"-
это так по-кацапски
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04.12.2021 23:09 Відповісти
Вот и посмотоим уйдет с молотка недвиж ЗЕ в Крыму или будет бережно сохранен.
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04.12.2021 23:15 Відповісти
Лєнка-ополчєнка ж вправно платить за хороми у Лівадії. Вона, як громадянка раісі все переоформила після анексії Криму.
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04.12.2021 23:54 Відповісти
не "Украина должна принять аналогичный закон", а нужно было что бы сразу на это Ишак Оманский поставил вопрос перед Европой, где имеет участки и недвижимость вся элита засРашки! уверен, Петя этого бы добился 100%! теперь власть в руках дегенератов, тупых и трусливых.
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04.12.2021 23:28 Відповісти
Да оставь ты его в покое уже. От него требуется при случае просто ввести военное положение.
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04.12.2021 23:33 Відповісти
Вы думаете, ЗЕ введёт военное положение? Сильно сомневюсь
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05.12.2021 01:19 Відповісти
Вся "надія" буде на спікера Ради!
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05.12.2021 09:13 Відповісти
На того спикера, что Стефанчук? Хаха 3 раза
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06.12.2021 14:08 Відповісти
Слово надія вказано в лапках. Саркастичний жарт.
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06.12.2021 14:49 Відповісти
Выбрали уже. Все. Теперь как оно есть, так есть. Украина не Россия и от царя батюшки не зависит. Военные могут и умеют воевать
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04.12.2021 23:35 Відповісти
ты в совей формулировке дал несколько понятий которые нужно годами доказывать в суде прежде чем получишь решение и результат. "арестовывать любую собственность страны оккупанта по всему миру на сумму, равную стоимости незаконно аннексированного имущества."
1.докажи что это собственность государства. 2.докажи равенство сумм 3.докажи стоимость своего имущества 4.докажи что имущество конфисковано незаконно. Украинские банки 8 лет доказывают и пока что никак.
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06.12.2021 13:07 Відповісти
К посту выше. С ГОПОТОЙ НУЖНО ТОЛЬКО ТАК ГОВОРИТЬ!
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04.12.2021 23:20 Відповісти
Це привіт переворотькі.
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04.12.2021 23:21 Відповісти
стакановец@alkachka

4 дек.



прикольно: пожертвовать будущим рф ради клочка земли - а благодаря этому клочку рф разорвёт на десятки клочков, либо станет она большой Северной Кореей
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05.12.2021 00:19 Відповісти
хм, при этом скромно умалчивают о миллионах проданных гектаров земли в Украине. Откуда бабло в бюджете - землю продали. Не?
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04.12.2021 23:36 Відповісти
Теперь понятно куда подевалась украинская земля, китайцы вывезли всю.
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05.12.2021 00:05 Відповісти
И шо, Китай с разбегу заплодоносил ?
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05.12.2021 00:45 Відповісти
Где они найдут идиотов покупать аннексированную территорию ?
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04.12.2021 23:48 Відповісти
Да 99% идиотов живут в северной соседке. Случайно попала на ютуб канал о моде , где одна украинка написала, что Крым - это Украина .
шо там началось !! Поливали все грязью ту барышню , « орали» , хамили, обзывали и просили не тянуть политику на канал.
В раше вся нация больная .
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05.12.2021 00:55 Відповісти
Нічого дивного! Їх з часів Катерини ІІ виховували в тому, що вони - "найвеличніші", "світочі усіх слов"ян", "старші брати" Однак "старший брат" - це той, що раніше народився , а не той що "морду нажер грабунками" Та й "світоч" повинен буть найбільш культурно розвинутий і найграмотніший А у них такого нема! Вони "з шкіри пнуться", а нічого не виходить! І вони це прекрасно розуміють і страшно "комплексують" з-за цього Це як ******* у класі - кулаки великі , силу дівать нікуди , а "умишком - бог обидел" От він і пробує кулаками свою "зверхність" довести
Тим більше , що вони звикли дивиться на Україну , як на свою "колонію", яка чомусь вийшла з під їх контролю - такий собі "неслухняний молодший брат", якого потрібно "повернуть у сім"ю", поредньо покаравши за "непослух" (Це якби так вели себе американці стосовно ******** Великобританії - адже саме Великобританія , колонізувавши північноамериканський континент, започаткувала Штати , як Русь колонізувала північно східні землі і сприяла створенню Володимиро-Суздальського князівства , а потім - Московії)
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05.12.2021 06:45 Відповісти
І що цікаво, що цю "велич" їм культивували інородці, такі як Катька Друга і вихідці з Кукуєвої слободи.
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05.12.2021 09:19 Відповісти
У середині 80-х був студентом Чехословаччині на стажуванні, так чехи дивились на нас з тихим подивом, мовляв, СРСР, така "потуга", а ви тут горілку та тушонку на крони міняєте, економите, щоб побільше шмоток привезти - якось воно не в'яжеться ... А я автоматично відповів: "Зате у нас ракети". І ніби воно так вагомо прозвучало. А тепер так соромно за ту відповідь...
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05.12.2021 10:25 Відповісти
У ригів теж будуть землю відбирати? Чекаю не дочекаюсь, як втратять свої маєтки колісніченки, царьови та інша бандюківська братія.
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04.12.2021 23:51 Відповісти
додадуть з теі шо в украінців відберуть... - сукі в хате....
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05.12.2021 06:05 Відповісти
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04.12.2021 23:56 Відповісти
Украине есть чем ответить.Национализировать в ответ земли граждан РФ и пром предприятий РФ ,на которых находится земля.А так все эти акты не действительные.После де оккупации ма все эти земли опять вернутся законным владельцам гражданам Украины.
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05.12.2021 00:04 Відповісти
Интересно у януковичей отберут или нет
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05.12.2021 00:09 Відповісти
Зато Зеле не страшно, жена вовремя оформила российское гражданство.
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05.12.2021 18:02 Відповісти
Да не, вовкину дачку не продадут, он туда же сбежит после окончания срока, если досидит его конечно до конца, а сейчас платит походу коммунальные услуги кацапам, нелох кароче
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05.12.2021 01:04 Відповісти
тест на сволоцніциство...
бубіна з ленкою хатинка теж іноземна? - навіть знаю хто її купипть...
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05.12.2021 01:14 Відповісти
Да это просто трындец... Тепер. главкорпоративщицу епеней нарабсеи ротариху горе спонукало, с недвижухой. Ща они с бубой будут бедными родственниками...
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05.12.2021 06:06 Відповісти
починаемо відлік україньськоі історіі з буби-переляканого РАЗ...
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05.12.2021 01:50 Відповісти
переляк - то його постійний і природній стан... )))
тому-то воно так агресивно наскакує на всіх підряд (у кінологів є термін - агрессия от страха (агресія жаху)))) ... тому і бравує своєю посадою (щоби не сміялися в очі))))
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05.12.2021 09:31 Відповісти
"стосується представників 55 держав"

Суки, продавали земельные участки направо и налево. Суки и скоты.
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05.12.2021 09:48 Відповісти
понаехавшую хищную нацико-фашиковую пуйловскую скотину на фарш ! и побыстрее !
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05.12.2021 11:16 Відповісти
После возвращения Крыма под контроль Украины ( когда бы это не произошло) все понаехавшие туда после 2013 года должны повторить судьбу судетских немцев - сколько унесешь с собой в руках и ножками.. ножками через крымский мост в родной "рейх" или то что от него к тому времени останется. ( добавлю что это намного гуманнее чем было в послевоенных Чехословакии, Польше, Прибалтике и т.д, выселяли не понаехавших после 1939, а всех носителей немецкой национальности, а это согласитесь две больших разницы, учитывая что немцы там жили веками, если не тысячелетие)
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05.12.2021 12:43 Відповісти
 
 