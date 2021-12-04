Окупанти планують виставити на примусові торги землі "іноземців" у Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підконтрольна Росії влада окупованого Криму має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки "іноземців".
Про це заявила під час засідання контрольованого Кремлем уряду Криму голова "Держкомреєстру" Інна Смаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.
"Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було приблизно 11,5 тисячі ділянок у прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисяч", - повідомила Смаль.
Вона уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тисячі.
Нагадаємо, підконтрольна Кремлю влада півострова вважає "іноземцями" всіх, хто не живе на території Росії й окупованого нею Криму і Севастополя, зокрема жителів материкової України.
24 березня 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, що розширює заборону на володіння землею іноземцями на територію окупованого півострова. До списку увійшли більшість прибережних районів Криму, включаючи курортні міста - Керч, Ялту, Євпаторію та Севастополь, що вважається за російськими законами окремим суб'єктом федерації. Заборона не поширилася лише на три райони Криму, що не межують із материковою частиною України та не мають виходу до Чорного моря.
Раніше повідомлялося, що до підписання Путіним указу таким "іноземцям" належало близько 11,5 тисяч ділянок насамперед у популярних прибережних районах. Заборона володіти землею стосується представників 55 держав, більшість власників - громадяни України.
Експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський 27 липня у Києві на пресконференції "Крим без правил: окупована власність" повідомив, що в Криму, починаючи з 2014 року, зафіксовано майже чотири тисячі випадків порушення права власності фізичних та юридичних осіб.
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Вам треба було застосувать вислів "проштовхувать"!
Но, тем не менее понятно,что имела ввиду Вика,учитывая наличие в предложении слов "зеИУДА" и "каламойша".
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/tsini-na-hlib-zletyat-do-novogo-roku-rekordnij-urozhaj-nichogo-ne-zminit.htm?_ga=2.141052722.1883215971.1638567057-624185659.1637780431&_gl=1*z8nx1t*_ga*NjI0MTg1NjU5LjE2Mzc3ODA0MzE.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODY4ODEzMS4xMC4xLjE2Mzg2ODg0MTguMA..
А вот украинцев которые уехали в Европу и другие страны заставляли писать отказ от украинского гражданства вопреки их воле.
это так по-кацапски
1.докажи что это собственность государства. 2.докажи равенство сумм 3.докажи стоимость своего имущества 4.докажи что имущество конфисковано незаконно. Украинские банки 8 лет доказывают и пока что никак.
4 дек.
прикольно: пожертвовать будущим рф ради клочка земли - а благодаря этому клочку рф разорвёт на десятки клочков, либо станет она большой Северной Кореей
шо там началось !! Поливали все грязью ту барышню , « орали» , хамили, обзывали и просили не тянуть политику на канал.
В раше вся нация больная .
Тим більше , що вони звикли дивиться на Україну , як на свою "колонію", яка чомусь вийшла з під їх контролю - такий собі "неслухняний молодший брат", якого потрібно "повернуть у сім"ю", поредньо покаравши за "непослух" (Це якби так вели себе американці стосовно ******** Великобританії - адже саме Великобританія , колонізувавши північноамериканський континент, започаткувала Штати , як Русь колонізувала північно східні землі і сприяла створенню Володимиро-Суздальського князівства , а потім - Московії)
бубіна з ленкою хатинка теж іноземна? - навіть знаю хто її купипть...
тому-то воно так агресивно наскакує на всіх підряд (у кінологів є термін - агрессия от страха (агресія жаху)))) ... тому і бравує своєю посадою (щоби не сміялися в очі))))
Суки, продавали земельные участки направо и налево. Суки и скоты.