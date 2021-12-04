Оккупанты планируют выставить на принудительные торги земли "иностранцев" в Крыму

Подконтрольные России власти оккупированного Крыма намерены выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев".

Об этом заявила во время заседания контролируемого Кремлем правительства Крыма глава "Госкомреестра" Инна Смаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 их насчитывалось около 7,3 тысяч", - сообщила Смаль.

Она уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.

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Напомним, подконтрольные Кремлю власти полуострова считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории России и оккупированного ею Крыма и Севастополя, в том числе жителей материковой Украины.

24 марта 2020 г. президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий запрет на владение землей иностранцами на территории оккупированного полуострова. В список вошли большинство прибрежных районов Крыма, включая курортные города – Керчь, Ялту, Евпаторию и Севастополь, считающиеся, по российским законам, отдельным субъектом федерации. Запрет не распространился только на три района Крыма, не граничащих с материковой частью Украины и не имеющих выхода к Черному морю.

Ранее сообщалось, что к подписанию Путиным указа таким "иностранцам" принадлежало около 11,5 тысячи участков прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев – граждане Украины.

Эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский 27 июля в Киеве на пресс-конференции "Крым без правил: оккупированная собственность" сообщил, что в Крыму, начиная с 2014 года, зафиксировано почти четыре тысячи случаев нарушения права собственности физических и юридических лиц.

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