РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13744 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 623 53
земля (1920) Крым (26017) собственность (90)

Оккупанты планируют выставить на принудительные торги земли "иностранцев" в Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты планируют выставить на принудительные торги земли

Подконтрольные России власти оккупированного Крыма намерены выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев".

Об этом заявила во время заседания контролируемого Кремлем правительства Крыма глава "Госкомреестра" Инна Смаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 их насчитывалось около 7,3 тысяч", - сообщила Смаль.

Она уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.

Читайте также: "Такие хамы все, ужас! Некультурные, невоспитанные!" - крымчане жалуются на "наглых" туристов из России. ВИДЕО

Напомним, подконтрольные Кремлю власти полуострова считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории России и оккупированного ею Крыма и Севастополя, в том числе жителей материковой Украины.

24 марта 2020 г. президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий запрет на владение землей иностранцами на территории оккупированного полуострова. В список вошли большинство прибрежных районов Крыма, включая курортные города – Керчь, Ялту, Евпаторию и Севастополь, считающиеся, по российским законам, отдельным субъектом федерации. Запрет не распространился только на три района Крыма, не граничащих с материковой частью Украины и не имеющих выхода к Черному морю.

Ранее сообщалось, что к подписанию Путиным указа таким "иностранцам" принадлежало около 11,5 тысячи участков прежде всего в популярных прибрежных районах. Запрет владеть землей касается представителей 55 государств, большинство владельцев – граждане Украины.

Эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский 27 июля в Киеве на пресс-конференции "Крым без правил: оккупированная собственность" сообщил, что в Крыму, начиная с 2014 года, зафиксировано почти четыре тысячи случаев нарушения права собственности физических и юридических лиц.

Читайте также: За 100 дней рынка земли стоимость 1 га выросла на 11,4%, - министр Лещенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
А ми у відповідь - подвійне громадянство. Ха!
показать весь комментарий
04.12.2021 23:08
+17
и поместье нашего народного приЗедента Владимира Александровича тоже выставят на торги, да?
показать весь комментарий
04.12.2021 23:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и поместье нашего народного приЗедента Владимира Александровича тоже выставят на торги, да?
показать весь комментарий
04.12.2021 23:06 Ответить
Ні. Все оформлено згідно російських законів, тобто на паспорт громадянки РФ.
показать весь комментарий
04.12.2021 23:33 Ответить
І навіть немає заборгованості по комуналці.
показать весь комментарий
05.12.2021 09:12 Ответить
Не зря же 🐲🤢👹зеИУДА и каламойша торпедируют противоконституционный закон о многогражданстве !
показать весь комментарий
05.12.2021 09:18 Ответить
Віка! Ви "трішки неправильно" трактуєте вислів "торпедувать"! Це слово (у "переносному" значенні) означає - "докладать зусить для знищення чогось"
Вам треба було застосувать вислів "проштовхувать"!
показать весь комментарий
05.12.2021 09:59 Ответить
Угу..Або "педалюють".
Но, тем не менее понятно,что имела ввиду Вика,учитывая наличие в предложении слов "зеИУДА" и "каламойша".
показать весь комментарий
05.12.2021 11:03 Ответить
В виду...Очепятка.)))
показать весь комментарий
05.12.2021 14:07 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2021 23:55 Ответить
Зе-виродки рулять.
показать весь комментарий
05.12.2021 00:23 Ответить
Ціни на хліб в Україні злетять до Нового року - рекордний урожай нічого не змінить
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/tsini-na-hlib-zletyat-do-novogo-roku-rekordnij-urozhaj-nichogo-ne-zminit.htm?_ga=2.141052722.1883215971.1638567057-624185659.1637780431&_gl=1*z8nx1t*_ga*NjI0MTg1NjU5LjE2Mzc3ODA0MzE.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODY4ODEzMS4xMC4xLjE2Mzg2ODg0MTguMA..
показать весь комментарий
05.12.2021 09:17 Ответить
Слово презерватив пишется через букву Е !
показать весь комментарий
05.12.2021 11:51 Ответить
А ми у відповідь - подвійне громадянство. Ха!
показать весь комментарий
04.12.2021 23:08 Ответить
Двойного гражданства со страной агрессором не будет!
А вот украинцев которые уехали в Европу и другие страны заставляли писать отказ от украинского гражданства вопреки их воле.
показать весь комментарий
05.12.2021 12:00 Ответить
"вооруженные грабители реализуют награбленное"-
это так по-кацапски
показать весь комментарий
04.12.2021 23:09 Ответить
Вот и посмотоим уйдет с молотка недвиж ЗЕ в Крыму или будет бережно сохранен.
показать весь комментарий
04.12.2021 23:15 Ответить
Лєнка-ополчєнка ж вправно платить за хороми у Лівадії. Вона, як громадянка раісі все переоформила після анексії Криму.
показать весь комментарий
04.12.2021 23:54 Ответить
не "Украина должна принять аналогичный закон", а нужно было что бы сразу на это Ишак Оманский поставил вопрос перед Европой, где имеет участки и недвижимость вся элита засРашки! уверен, Петя этого бы добился 100%! теперь власть в руках дегенератов, тупых и трусливых.
показать весь комментарий
04.12.2021 23:28 Ответить
Да оставь ты его в покое уже. От него требуется при случае просто ввести военное положение.
показать весь комментарий
04.12.2021 23:33 Ответить
Вы думаете, ЗЕ введёт военное положение? Сильно сомневюсь
показать весь комментарий
05.12.2021 01:19 Ответить
Вся "надія" буде на спікера Ради!
показать весь комментарий
05.12.2021 09:13 Ответить
На того спикера, что Стефанчук? Хаха 3 раза
показать весь комментарий
06.12.2021 14:08 Ответить
Слово надія вказано в лапках. Саркастичний жарт.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:49 Ответить
Выбрали уже. Все. Теперь как оно есть, так есть. Украина не Россия и от царя батюшки не зависит. Военные могут и умеют воевать
показать весь комментарий
04.12.2021 23:35 Ответить
ты в совей формулировке дал несколько понятий которые нужно годами доказывать в суде прежде чем получишь решение и результат. "арестовывать любую собственность страны оккупанта по всему миру на сумму, равную стоимости незаконно аннексированного имущества."
1.докажи что это собственность государства. 2.докажи равенство сумм 3.докажи стоимость своего имущества 4.докажи что имущество конфисковано незаконно. Украинские банки 8 лет доказывают и пока что никак.
показать весь комментарий
06.12.2021 13:07 Ответить
К посту выше. С ГОПОТОЙ НУЖНО ТОЛЬКО ТАК ГОВОРИТЬ!
показать весь комментарий
04.12.2021 23:20 Ответить
Це привіт переворотькі.
показать весь комментарий
04.12.2021 23:21 Ответить
стакановец@alkachka

4 дек.



прикольно: пожертвовать будущим рф ради клочка земли - а благодаря этому клочку рф разорвёт на десятки клочков, либо станет она большой Северной Кореей
показать весь комментарий
05.12.2021 00:19 Ответить
хм, при этом скромно умалчивают о миллионах проданных гектаров земли в Украине. Откуда бабло в бюджете - землю продали. Не?
показать весь комментарий
04.12.2021 23:36 Ответить
Теперь понятно куда подевалась украинская земля, китайцы вывезли всю.
показать весь комментарий
05.12.2021 00:05 Ответить
И шо, Китай с разбегу заплодоносил ?
показать весь комментарий
05.12.2021 00:45 Ответить
Где они найдут идиотов покупать аннексированную территорию ?
показать весь комментарий
04.12.2021 23:48 Ответить
Да 99% идиотов живут в северной соседке. Случайно попала на ютуб канал о моде , где одна украинка написала, что Крым - это Украина .
шо там началось !! Поливали все грязью ту барышню , « орали» , хамили, обзывали и просили не тянуть политику на канал.
В раше вся нация больная .
показать весь комментарий
05.12.2021 00:55 Ответить
Нічого дивного! Їх з часів Катерини ІІ виховували в тому, що вони - "найвеличніші", "світочі усіх слов"ян", "старші брати" Однак "старший брат" - це той, що раніше народився , а не той що "морду нажер грабунками" Та й "світоч" повинен буть найбільш культурно розвинутий і найграмотніший А у них такого нема! Вони "з шкіри пнуться", а нічого не виходить! І вони це прекрасно розуміють і страшно "комплексують" з-за цього Це як ******* у класі - кулаки великі , силу дівать нікуди , а "умишком - бог обидел" От він і пробує кулаками свою "зверхність" довести
Тим більше , що вони звикли дивиться на Україну , як на свою "колонію", яка чомусь вийшла з під їх контролю - такий собі "неслухняний молодший брат", якого потрібно "повернуть у сім"ю", поредньо покаравши за "непослух" (Це якби так вели себе американці стосовно ******** Великобританії - адже саме Великобританія , колонізувавши північноамериканський континент, започаткувала Штати , як Русь колонізувала північно східні землі і сприяла створенню Володимиро-Суздальського князівства , а потім - Московії)
показать весь комментарий
05.12.2021 06:45 Ответить
І що цікаво, що цю "велич" їм культивували інородці, такі як Катька Друга і вихідці з Кукуєвої слободи.
показать весь комментарий
05.12.2021 09:19 Ответить
У середині 80-х був студентом Чехословаччині на стажуванні, так чехи дивились на нас з тихим подивом, мовляв, СРСР, така "потуга", а ви тут горілку та тушонку на крони міняєте, економите, щоб побільше шмоток привезти - якось воно не в'яжеться ... А я автоматично відповів: "Зате у нас ракети". І ніби воно так вагомо прозвучало. А тепер так соромно за ту відповідь...
показать весь комментарий
05.12.2021 10:25 Ответить
У ригів теж будуть землю відбирати? Чекаю не дочекаюсь, як втратять свої маєтки колісніченки, царьови та інша бандюківська братія.
показать весь комментарий
04.12.2021 23:51 Ответить
додадуть з теі шо в украінців відберуть... - сукі в хате....
показать весь комментарий
05.12.2021 06:05 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2021 23:56 Ответить
Украине есть чем ответить.Национализировать в ответ земли граждан РФ и пром предприятий РФ ,на которых находится земля.А так все эти акты не действительные.После де оккупации ма все эти земли опять вернутся законным владельцам гражданам Украины.
показать весь комментарий
05.12.2021 00:04 Ответить
Интересно у януковичей отберут или нет
показать весь комментарий
05.12.2021 00:09 Ответить
Зато Зеле не страшно, жена вовремя оформила российское гражданство.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:02 Ответить
Да не, вовкину дачку не продадут, он туда же сбежит после окончания срока, если досидит его конечно до конца, а сейчас платит походу коммунальные услуги кацапам, нелох кароче
показать весь комментарий
05.12.2021 01:04 Ответить
тест на сволоцніциство...
бубіна з ленкою хатинка теж іноземна? - навіть знаю хто її купипть...
показать весь комментарий
05.12.2021 01:14 Ответить
Да это просто трындец... Тепер. главкорпоративщицу епеней нарабсеи ротариху горе спонукало, с недвижухой. Ща они с бубой будут бедными родственниками...
показать весь комментарий
05.12.2021 06:06 Ответить
починаемо відлік україньськоі історіі з буби-переляканого РАЗ...
показать весь комментарий
05.12.2021 01:50 Ответить
переляк - то його постійний і природній стан... )))
тому-то воно так агресивно наскакує на всіх підряд (у кінологів є термін - агрессия от страха (агресія жаху)))) ... тому і бравує своєю посадою (щоби не сміялися в очі))))
показать весь комментарий
05.12.2021 09:31 Ответить
"стосується представників 55 держав"

Суки, продавали земельные участки направо и налево. Суки и скоты.
показать весь комментарий
05.12.2021 09:48 Ответить
понаехавшую хищную нацико-фашиковую пуйловскую скотину на фарш ! и побыстрее !
показать весь комментарий
05.12.2021 11:16 Ответить
После возвращения Крыма под контроль Украины ( когда бы это не произошло) все понаехавшие туда после 2013 года должны повторить судьбу судетских немцев - сколько унесешь с собой в руках и ножками.. ножками через крымский мост в родной "рейх" или то что от него к тому времени останется. ( добавлю что это намного гуманнее чем было в послевоенных Чехословакии, Польше, Прибалтике и т.д, выселяли не понаехавших после 1939, а всех носителей немецкой национальности, а это согласитесь две больших разницы, учитывая что немцы там жили веками, если не тысячелетие)
показать весь комментарий
05.12.2021 12:43 Ответить
 
 