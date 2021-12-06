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"COVID-тисяча" стимулюватиме людей йти до місць скупчення під час пандемії, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"COVID-тисяча" стимулюватиме людей йти до місць скупчення під час пандемії, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

"Тисяча Зеленського" тим, хто отримав щеплення від COVID-19, може "полежати" до спаду епідемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила епідеміологиня Людмила Мухарська.

"Мені хотілося б з медичної точки зору сказати, що людям потрібно пояснити, що якщо людина вакцинувалася сьогодні, то це не означає, що завтра вона зможе йти до кінотеатру. Тому що людей направляють у місця скупчення населення, туди, куди ми говоримо - не йдіть поки, тому що йде епідемія вірусу", - зазначила Мухарська.

За словами лікарки, тому потрібно людям сказати, що після того, як вони вакцинуються, потрібно почекати декілька тижнів, поки не зможе виробитися захист і антитіла. І тоді вже можна подумати про те, щоб піти до кінотеатру.

"Але краще купити книжки або щось таке, що не вимагає контакту з іншими людьми", - пояснила вона.

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Топ коментарі
+9
Ничего хорошего не дает вакцинация, кроме жалкой зеленой тысячи и то не всем. Привитые пока добровольно экспериментальной вакциной болеют, иногда умирают от короны, соблюдают масочный режим и т.д. Кроме того, уже в некоторых странах предлагают прививать экспериментальными вакцинами 4 раза в год на постоянной основе. То есть пандемия будет вечной, вакцинация вечной, нарушение прав человека вечными, при чем нарушения будут прогрессировать до беспредела. Ляшко уже предлагает маркировать на одежде людей привитых и непривитых как в концлагере. Ляшко уже ощущает себя директором концлагеря. Вот что дает вакцинация.
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06.12.2021 09:54
+7
Саме про це ми і казали, що Янелох навмисно цією тисячою порушить головний принцип боротьби з ковідом - не кучкуватися! А це недолуге хоче зібрати свіже вакцинованих у кінотеатрах, театрах та спортзалах. Ну, так, щоб хто ще не хворів, обов'язково мав таку можливість, щоб підхопити цю заразу.
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06.12.2021 09:31
+6
мізерних 35 баксів, а носяться з ними як дурень з писаною торбою
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06.12.2021 09:28
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Логічно, чому ту 1000 не можна потратити на ліки чи на засоби гігієни?
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06.12.2021 09:22 Відповісти
Бо ця тисяча - для того, щоб підтримати певні сектори, які під час пандемії найбільш постраждали. А ліки по-любому купляють.
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06.12.2021 09:24 Відповісти
Ресторанів ж у переліку нема, а сфера громадського харчування постраждала не менше, ніж культура!
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06.12.2021 09:26 Відповісти
Ничего хорошего не дает вакцинация, кроме жалкой зеленой тысячи и то не всем. Привитые пока добровольно экспериментальной вакциной болеют, иногда умирают от короны, соблюдают масочный режим и т.д. Кроме того, уже в некоторых странах предлагают прививать экспериментальными вакцинами 4 раза в год на постоянной основе. То есть пандемия будет вечной, вакцинация вечной, нарушение прав человека вечными, при чем нарушения будут прогрессировать до беспредела. Ляшко уже предлагает маркировать на одежде людей привитых и непривитых как в концлагере. Ляшко уже ощущает себя директором концлагеря. Вот что дает вакцинация.
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06.12.2021 09:54 Відповісти
Бредишь
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06.12.2021 10:04 Відповісти
Чому антивакси завжди неграмотні такі? Яке у тебе утворення?
І ще питання: хіба карантинні обмеження це привід протестувати і змінювати державний будуй?
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06.12.2021 10:07 Відповісти
Не яндекс-пєрєвод, а пастка для кацапотролів з яндекс-пєрєводом... Ну я ж не вас питав? Нащо контору палить?
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06.12.2021 11:22 Відповісти
Ну сорян, ща удОлю
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06.12.2021 11:29 Відповісти
№94
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06.12.2021 10:07 Відповісти
Например, какие секторы?
Вы избиратель ЗЕ.Эта тысяча пойдет на покупку смарфона или новые сапоги.
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06.12.2021 09:34 Відповісти
Я не его избиратель, но дело не в этом. Тоже был готов за него голосовать.
Пострадала сфера обслуживания. Почему не включили рестораны - не знаю. Конечно, многие работали на вынос или на доставку на дом, это несложно организовать, но доход наверняка упал. Не знаю, почему их не включили.
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06.12.2021 09:44 Відповісти
Значит вы Тролляка Подоляка)))))
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06.12.2021 09:59 Відповісти
Вообще-то я Игорь Яковлевич, но как вам будет угодно.
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06.12.2021 10:15 Відповісти
Усьо для нарду.
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06.12.2021 09:37 Відповісти
Усе - для людини. І я цю людину знаю.
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06.12.2021 09:45 Відповісти
ЗЕнаркоману некуда деньги девать?
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06.12.2021 09:37 Відповісти
Ломка
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06.12.2021 09:48 Відповісти
1000 гривен мать вашу серьезно этро даже не 100 долларов или Евро побегут в места скопления....... выпустили дебилку..сразу видно какой это дохтур дебельнуватый в булочной 1000 грн. возле дома в 20 метрах оставить можно за 10 минут... мне эта еврейская афера от...цензура напоминает опрос зеленых ублюдков во время каких то выборов деньги украли.... а потом опрашивали -а результата опросов типа никто и не знает.... все направлено на одно --налить лайно громко так на всю Украину.... а потом тихо украсть миллионы списав их на ДИЮ типа сбой в программе типа все исправим ждите ждите ждите..а потом раз- кто не получил -все выдача закрылась... это КАК АФЕРА С 73% избирателей за придурка Вову..... до сих пор не можем найти 1 % уверяю вас история с 73% станет и очень скоро той еще аферой и мы узнаем сколько миллионов долларов получили члены ЦИК за обьявление Клована пабедителем скажите быть такого не может..... МОЖЕТ ЕЩЕ И КАК ЗАБЫЛОСЬ КА КТО БЫСТРО 2004 ГОД ЮЩЕНКО ЯНУКОВИЧ НАГЛОСТЬ *****@УЯ КИВАЛОВА прямой эфир из Судебных разборок Верховного суда Украины когда вся страна прослушала краткий курс каруселей и магий цифирей поделок протоколов и прочее память стала короткой еще бы тогда в 2004 году надо было Януковича *****@уя Кивалова и весь состав ЦИК окружных комиссий в прямом смысле и повесить или расстреливать из пулеметов...и в прямом эфире ТВ... может и не случилось бы потом 2013-2014 годов и продолжения 2019 года и сегодення??????
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06.12.2021 09:49 Відповісти
Бекешкину они быстро после выборов прибрали. Боялись, что у нее совесть проснется и она начнет рассказывать как фальсифицировали.
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06.12.2021 10:19 Відповісти
Потрібно пити смачну горілочку у невеликих дозах.
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06.12.2021 09:25 Відповісти
На похоронах
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06.12.2021 09:39 Відповісти
Оццце так підсрачник неЗЕнелоху🤢🖕
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06.12.2021 09:25 Відповісти
Але ця ж "тисяча" більше стимулює народ зробити вакцинацію.
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06.12.2021 09:28 Відповісти
Нет.Те кто хотел сделали,остальные свиделели антивакцинаторы.
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06.12.2021 09:41 Відповісти
А сколько жадных среди них? думаю 98%.
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06.12.2021 10:16 Відповісти
Хорошая "стимуляция", ничего не скажешь. Простимулировали так, чтобы ты простимулировал пострадавшие отрасли. ))
В чём смысл и эффективность такой стимуляции? Тем более если учесть, что себе на банковский счёт эту сумму не переведёшь, хотя сумма и не большая. Да и потратить её тоже надо за определённый промежуток времени, иначе она аннулируется, то есть уйдёт обратно, откуда пришла. Так что это стимуляция отката, по сути.
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06.12.2021 12:44 Відповісти
мізерних 35 баксів, а носяться з ними як дурень з писаною торбою
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06.12.2021 09:28 Відповісти
))))) хоть шерсти клок
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06.12.2021 09:33 Відповісти
фантазерка
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06.12.2021 09:28 Відповісти
Саме про це ми і казали, що Янелох навмисно цією тисячою порушить головний принцип боротьби з ковідом - не кучкуватися! А це недолуге хоче зібрати свіже вакцинованих у кінотеатрах, театрах та спортзалах. Ну, так, щоб хто ще не хворів, обов'язково мав таку можливість, щоб підхопити цю заразу.
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06.12.2021 09:31 Відповісти
Свіже повітря це наше все
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06.12.2021 10:09 Відповісти
Mайдана испугались, эскулапы недоделанные ?
Будет Майдан, а как же. Каждый из вас получит свой куриный код.
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06.12.2021 09:34 Відповісти
коментар відмічено як спам
А хто майданити буде? Страхів та акваріус з Австралії приїде? Одна «невакцинована» з Канади вже вплав приплила.
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06.12.2021 10:05 Відповісти
я вже бачу як пенсіонери та люди з сіл йдуть в теартри та фітнес клуби)))краще б на продукти дали або хлопцям на фронт
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06.12.2021 09:34 Відповісти
а тысячу только пенсионеры из сёл получат?
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06.12.2021 09:51 Відповісти
а как потратить людям из села эти деньги.если даже не укаждого есть смартфон не говоря уже про интернет?
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06.12.2021 09:55 Відповісти
А хто у селах вакцинується? У нас що є пересувні лабораторії, які їздять по селах та роблять вакцини селянам? У місто вони самі не поїдуть заради цього. Кілька днів тому тут був коментар від одного дописувача, якій казав, що люди на селі зараз мруть страшними темпами. Ніхто їх в ковідні не записує, бо ніхто не з'ясовує, як померли та від чого
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06.12.2021 10:01 Відповісти
якими темпа.що ви вірите різній йухні вмирають так як вмирали і до ковіду
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07.12.2021 11:48 Відповісти
статья не о том как потрать деньги людям из села.городские и не пенсионеры получат тоже эту тисячу, на использование которой введут ограничение по времени, и ломанутся её истользовать. вот и возникнет скопление людей,которое приведёт к новому росту заболевания
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06.12.2021 10:31 Відповісти
Та дайте людям можливість витратити цю тисячу як вони вважають за потрібне і не чудіть.
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06.12.2021 09:37 Відповісти
продуктов на празднование нового года можно было бы разрешить на эту тыщу купить, а не предлагать брать кредит на такую покупку ))
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06.12.2021 09:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Am9nUhVSauM
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06.12.2021 09:44 Відповісти
После Ю,линой тысячи цены поднялись в среднем на 12-20 %...вперед к паБЕДЕ каммунизьмы...
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06.12.2021 09:48 Відповісти
25 декабря во всем Мире будет Рождество..цены упадут на 10-20 %...в Украине наоборот поднимут до Небес...
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06.12.2021 09:51 Відповісти
гречка уже подоражала пи....сы
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06.12.2021 10:01 Відповісти
Судя по тому , что по всей Украине ставят миноры, задача властей - максимальное сокращение украинцев. Их будет кем заменить.
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06.12.2021 09:58 Відповісти
ні до чого вона не спонукатиме, бо ті кому 1000грн гроші, ні в які кіна та фітнесцентри не ходять
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06.12.2021 10:04 Відповісти
Так по другому ярелоха тысячу не потратить
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06.12.2021 10:07 Відповісти
Це для поїхати у Київ
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06.12.2021 10:38 Відповісти
Шмарклі мало другого місця по смертності від корони, він хоче "золоту медальку", плюс піпл ще й на якесь квартальне кіно сходить.
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06.12.2021 10:04 Відповісти
Ляшко это долбень тупорылый,который как и все в нынешнем правительстве просто голова которая не имеет мозгов и просто вещает.К большому сожалению пока только так.Сейчас идет планомерное стравливание "ваксеров"с "аниваксерами".Но в большинстве "ваксеров" это люди которые проголосовали за ЗЕбилоидов поэтому им трудно понять "антиваксеров" в силу своей неспособностью самостоятельно мыслить и принимать решения.
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06.12.2021 10:46 Відповісти
Дебіли можуть приймати тільки дебільні рішення.
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06.12.2021 11:00 Відповісти
На квартальчик не хватит тысячи) Нужно домазывать будет))
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06.12.2021 11:39 Відповісти
А сегодняшняя пандемия , это вообще не о медицине ! Это о коммерции и политике ! Нажиться и лишить людей свободы - вот задачи с которыми пандемия успешно справляется!
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06.12.2021 11:54 Відповісти
да ладно. вакцинированных мало, да еще и из вакцинированных немало, я думаю, побрезгуют этой ЗЕ-тысячей.
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06.12.2021 12:38 Відповісти
Показания врача Терезы Лонг, подполковника армии США, имеющей степень магистра общественного здравоохранения, на слушаниях о вакцинации против коронавируса, организованных сенатором Джонсоном (США).
https://www.youtube.com/watch?v=8sSWNNPwPPM&ab_channel=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%A0%D0%A4
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06.12.2021 12:43 Відповісти
 
 