"COVID-тисяча" стимулюватиме людей йти до місць скупчення під час пандемії, - лікарка-епідеміологиня Мухарська
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"Тисяча Зеленського" тим, хто отримав щеплення від COVID-19, може "полежати" до спаду епідемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила епідеміологиня Людмила Мухарська.
"Мені хотілося б з медичної точки зору сказати, що людям потрібно пояснити, що якщо людина вакцинувалася сьогодні, то це не означає, що завтра вона зможе йти до кінотеатру. Тому що людей направляють у місця скупчення населення, туди, куди ми говоримо - не йдіть поки, тому що йде епідемія вірусу", - зазначила Мухарська.
За словами лікарки, тому потрібно людям сказати, що після того, як вони вакцинуються, потрібно почекати декілька тижнів, поки не зможе виробитися захист і антитіла. І тоді вже можна подумати про те, щоб піти до кінотеатру.
"Але краще купити книжки або щось таке, що не вимагає контакту з іншими людьми", - пояснила вона.
Будь ласка, зачекайте...
І ще питання: хіба карантинні обмеження це привід протестувати і змінювати державний будуй?
Вы избиратель ЗЕ.Эта тысяча пойдет на покупку смарфона или новые сапоги.
Пострадала сфера обслуживания. Почему не включили рестораны - не знаю. Конечно, многие работали на вынос или на доставку на дом, это несложно организовать, но доход наверняка упал. Не знаю, почему их не включили.
В чём смысл и эффективность такой стимуляции? Тем более если учесть, что себе на банковский счёт эту сумму не переведёшь, хотя сумма и не большая. Да и потратить её тоже надо за определённый промежуток времени, иначе она аннулируется, то есть уйдёт обратно, откуда пришла. Так что это стимуляция отката, по сути.
Будет Майдан, а как же. Каждый из вас получит свой куриный код.
https://www.youtube.com/watch?v=8sSWNNPwPPM&ab_channel=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%A0%D0%A4