"COVID-тисяча" стимулюватиме людей йти до місць скупчення під час пандемії, - лікарка-епідеміологиня Мухарська

"Тисяча Зеленського" тим, хто отримав щеплення від COVID-19, може "полежати" до спаду епідемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила епідеміологиня Людмила Мухарська.

"Мені хотілося б з медичної точки зору сказати, що людям потрібно пояснити, що якщо людина вакцинувалася сьогодні, то це не означає, що завтра вона зможе йти до кінотеатру. Тому що людей направляють у місця скупчення населення, туди, куди ми говоримо - не йдіть поки, тому що йде епідемія вірусу", - зазначила Мухарська.

За словами лікарки, тому потрібно людям сказати, що після того, як вони вакцинуються, потрібно почекати декілька тижнів, поки не зможе виробитися захист і антитіла. І тоді вже можна подумати про те, щоб піти до кінотеатру.

"Але краще купити книжки або щось таке, що не вимагає контакту з іншими людьми", - пояснила вона.

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