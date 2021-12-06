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Новини Політика України
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Сьогодні - День Збройних сил України. Привітання керівництва армії зі святом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Саме 6 грудня у 1991 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Збройні сили України".

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Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та військової техніки. Але за понад 20 років незалежності українська армія була майже знищена. Впродовж десятиліть відбувалися масові скорочення кадрових військовослужбовців, дехто з військових сам у відчаї кидав службу, не бачачи в армії жодної перспективи. Крім внутрішніх чинників додалися й зовнішні: увесь цей час Україні доводилося долати шалений тиск Москви, яка всіляко противилися створенню в нашій країні дієздатних Збройних сил, пише Укрінформ.

Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років: Революція Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений тиск і підступність ворога, українським військовим вдалося відстояти незалежність батьківщини й захистити власний народ від агресора.

Зараз наша армія відновлює свою боєздатність, а Україна оголосила про свої наміри вступити в НАТО. На сьогодні, відповідно рейтингу Global Firepower Index-2021, Збройні сили України за своєю боєздатністю займають 25-те місце серед 140 країн світу.

У Києві, Харкові, Львові, Одесі, Краматорську відбудуться урочисті заходи з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних сил України.

"6 грудня о 18:00 одночасно у містах Київ (Михайлівська площа), Харків (площа Свободи), Львів (площа перед пам’ятником Тарасу Шевченку), Краматорськ (площа Миру) та Одеса (Морський вокзал) відбудуться основні урочистості з нагоди відзначення 30-ї річниці Збройних сил України за участю глави держави, керівництва Міністерства оборони та Збройних сил", - ідеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

У межах святкування між цими містами буде проведено телеміст.

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У кожному з них відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів, частування всіх охочих кашею та чаєм.

Окрім того, в Одесі пройде церемонія включення до складу Військово-морських сил ЗСУ 2 патрульних катерів типу "Айленд", у Харкові військовим частинам вручать 3 танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е та 10 броньованих автомобілів "Козак-2М1", 34 одиниці ББКМ "Козак-2М1" урочисто передадуть військовим у Краматорську.

Також у Львові, Києві й Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV відповідно.

На Житомирщині Повітряним силам ЗСУ передадуть вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і Ан-26.

Українських військових зі святом вітає керівництво ЗСУ.

"Дорогі побратими і посестри!

Шановні ветерани!

За тридцять років Збройні Сили України пройшли складний шлях свого розвитку. А війна змусила нас змінитися. Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Більше того, ми готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати Перемогу.

Сьогодні Збройні Сили України є однією з провідних армій світу, бо ми восьмий рік воюємо. Бойовий досвід і відважність українських воїнів також високо цінуються нашими партнерами. Й наше майбутнє – в НАТО.

Ми будемо вічно пам’ятати загиблих побратимів і посестер. Наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе і за них.

Дякую кожному і кожній, хто обрав службу своєму народові у Збройних Силах України. Дякую вашим рідним і близьким за те, що прийняли ваш вибір і підтримують вас.

У День Збройних Сил України бажаю вам стійкості, впевненості та віри! Разом до Перемоги!" - привітав військовослужбовців головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Шановні військовослужбовці, захисники України!

Від щирого серця вітаю Вас із Днем Збройних Сил України!

В цей день ми вшановуємо відважних й сміливих людей, справжніх патріотів своєї країни, які готові у будь-яку хвилину стати для неї захистом і опорою.

Загартовані у боях за територіальну цілісність нашої держави, Збройні Сили восьмий рік поспіль відзначають це свято в умовах російсько-української війни.

Бойові побратими й посестри, дякую Вам за сумлінну службу, мужність і хоробрість. Ваша любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть і звитяжність – запорука щасливого майбутнього на рідній землі.

Світла пам'ять загиблим Героям, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави! Це кращі сини й доньки України, подвиг яких буде вічно залишатися у серцях мільйонів!

З нагоди свята бажаю усім нам міцного здоров’я, злагоди, родинного затишку та наснаги у військовій справі.

Дорогі українці, військовослужбовці Збройних Сил роблять все для того, щоб залишатися гарантом стабільності та безпеки держави. Саме Ваша віра в українську армію дарує нам впевненість у своїх силах," - привітав українських військових командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Топ коментарі
+29
Україна буде чинити супротив!
Слава нації!
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06.12.2021 09:30
+17
Слава Збройним Силам України. Ми віримо вам, перемога буде за нами. Вічна пам'ять загиблим від рук ворога, який себе колись називав "братом" і напав в той час, коли в нас була "пожежа", коли ми виганяли крадіїв, узeрпаторів влади. Pамість того, щоб допомогти тушити пожежу, підступний ворог скористався можливістю і заліз до нас в дім, в наш годод і вкрав собі частину. Але від краденого згорять руки і цей важкий вантаж втопить ворога у їхній же багнюці.
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06.12.2021 09:34
+14
Слава Героям України, слава її захисникам і з святом усіх військових
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06.12.2021 10:04
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Україна буде чинити супротив!
Слава нації!
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06.12.2021 09:30 Відповісти
Смерть ворогам !!!
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06.12.2021 10:13 Відповісти
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06.12.2021 10:18 Відповісти
Слава Збройним Силам України. Ми віримо вам, перемога буде за нами. Вічна пам'ять загиблим від рук ворога, який себе колись називав "братом" і напав в той час, коли в нас була "пожежа", коли ми виганяли крадіїв, узeрпаторів влади. Pамість того, щоб допомогти тушити пожежу, підступний ворог скористався можливістю і заліз до нас в дім, в наш годод і вкрав собі частину. Але від краденого згорять руки і цей важкий вантаж втопить ворога у їхній же багнюці.
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06.12.2021 09:34 Відповісти
Украинская армия по факту настоящая... родилась весной 2014 года...
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06.12.2021 09:54 Відповісти
Поздравления Украинской Армии из Индо(Базанта Кавказская ст.ГанаУдж)Пэриджана( ст.на Кавказе)=Одэр(Азэр)бэйджана.Будь Всегда в строю.Слава Украине и Кавказу!!!
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06.12.2021 09:57 Відповісти
Героям слава !!!
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06.12.2021 10:14 Відповісти
А на покрову що ми святкуем??
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06.12.2021 09:58 Відповісти
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06.12.2021 10:17 Відповісти
"Покрова" - з великої літери
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06.12.2021 13:33 Відповісти
С Праздником ВАС!!!!!
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06.12.2021 10:00 Відповісти
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06.12.2021 10:02 Відповісти
Зі Святом, РІДНЕНЬКІ!!! Дякуємо і БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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06.12.2021 10:03 Відповісти
Слава Героям України, слава її захисникам і з святом усіх військових
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06.12.2021 10:04 Відповісти
Зі Святом, хлопців та дівчат!
Здоров´я та удачі!
Скорішої заміни Верховного головнокомандуючого, на справжнього!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
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06.12.2021 10:04 Відповісти
Зі святом вас, рідненькі!!! Бережи вас Господь
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06.12.2021 10:23 Відповісти
Зі Святом, Захисники!

Слава Україні!
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06.12.2021 10:26 Відповісти
Героям слава !!

Зі Святом , Вас хлопці 👍🏼🙏🏼✊
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06.12.2021 11:43 Відповісти
Зі святом, армія!



Велич народу вимірюється вчинками його синів і дочок, готових віддати своє життя за рідну землю.
▪️Сьогодні свято якраз у них - наших найкращих і найсильніших захисників та захисниць. Саме вони є ключовим гарантом незалежності країни та свободи кожного громадянина. Саме вони захистили і продовжують захищати нас від російської агресії.
▪️Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні. Ви - гордість кожного громадянина нашої держави, гордість всього українського народу.
З Днем Збройних Сил України!
Зі святом, дорога армійська родино!
Петро Порошенко

Туреччина зняла кліп про Збройні сили України:
https://www.youtube.com/watch?v=GGHaRLhd1NA&feature=emb_imp_woyt
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06.12.2021 10:42 Відповісти
Слава украинской армии! Всех с праздником! Боже, Храни наших воинов - героев!......Будьте прокляты, кремлёвская нечисть, лугандонские продажные ничтожества и лично шизанутый кровавый кремлёвский карлик. Сдохните, мрази, и горите в Аду!
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06.12.2021 10:45 Відповісти
Щиро вітаю наші збройні сили!Насамперед з тим,що головнокомандуючим у них знаменитий клоун-піяніст,який чудово розуміє проблеми арміі,бо п"ять разів відкошував від неї...Був в нашій арміі головним і двічі судимий зек,і барига,але тільки при клоуні армія стала найсильнішою в Європі...Про це заявив,войовничо поблискуючи окулярцями новий міністр оборони...
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06.12.2021 10:51 Відповісти

_______СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !___________

Українські воїни, лицарі славні, ви зброю тримаєте в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Завжди були Ви мужніми і достойними Слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін, любов та повага Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
-
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06.12.2021 11:02 Відповісти
зі СВЯТОМ - УКРАЇНСЬКИХ збройних СИЛ !!!!
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06.12.2021 11:07 Відповісти
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06.12.2021 11:19 Відповісти
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06.12.2021 12:52 Відповісти
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06.12.2021 11:34 Відповісти
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!
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06.12.2021 11:39 Відповісти
Ми говоримо "Слава Україні!" - вони роблять "Смерть ворогам!"😎

🇺🇦З Днем Збройних сил України! Дякуємо!👏🏻
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06.12.2021 11:41 Відповісти
А шо ж верховный главком в своё время откосивший, поздравить своих солдат не смог? Ч
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06.12.2021 14:18 Відповісти
Так они его вообще не интересуют, они для него НОЛЬ!
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06.12.2021 15:56 Відповісти
Слава Богу за вояків України. Зі святом ЗСУ
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06.12.2021 14:50 Відповісти
А де Зе шмаркля поздоровляючий ЗСУ зі своїми відосікамі
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06.12.2021 14:51 Відповісти
Так это ему разве надо???
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06.12.2021 15:59 Відповісти
Збройні сили України - тридцять років створенню, сотні років традиції
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06.12.2021 16:30 Відповісти
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06.12.2021 16:32 Відповісти
Смерть свингособакам!
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06.12.2021 16:55 Відповісти
 
 