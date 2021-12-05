Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтерів

5 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтерів (Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва Дня волонтерів), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1985 року.

Волонтер – у перекладі з англійської означає добровільний помічник. Волонтери цілком безоплатно працюють будь-де, де потрібна їхня поміч: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках престарілих. Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися по господарству.

Перший волонтерський проєкт був здійснений після Першої світової війни, у 1920 році, у Франції, під Страсбургом, за участю німецької та французької молоді, у рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в районі місць найбільш запеклих боїв між німецькими й французькими військами. Потім цю естафету підхопила Індія й волонтерський рух поширився світом.

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Як зазначають в ООН, за останні роки, коли пандемія COVID-19 охопила весь світ, волонтери були в авангарді боротьби з цією хворобою.

Найщиріших привітань заслуговують і українські волонтери, які допомагали і допомагають нашим воїнам боронити Україну від російської агресії.

Зокрема, у привітанні командувача об’єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергія Наєва з нагоди Дня волонтерів, зокрема, йдеться, що у складний для нашої держави час волонтерська діяльність набула вагомого значення.

"Саме Ви стали першими посередниками між українським народом і військовими, стали їхньою підтримкою та опорою. Ваша волонтерська робота завжди допомагає нашим військовим стояти на захисті Батьківщини, стримувати ворога й ефективно виконувати бойові завдання. Крім того, можна впевнено сказати, що без волонтерів ми сьогодні не мали б такої сильної армії, яка гідно протистоїть російській агресії. Вже восьмий рік наша єдність демонструє усім, що таке Україна, братерство, патріотизм та відданість!" - відзначив Наєв.

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"Українці, як ніхто інший, знають про волонтерство все! Знаходити потрібні ліки, здавати кров пораненим, плести маскувальні сітки, готувати тонни їжі й везти на передову, передавати кисневі концентратори в COVID-відділення - і це лише частинка того, чим щодня займаються українські волонтери. Дякуємо за вашу працю, сміливість та здатність вчасно прийти на допомогу!", - йдеться у привітанні з нагоди Дня волонтерів від МВС.

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А в ДСНС розповіли, що напередодні Дня волонтерів рятувальники спільно з представниками Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України взяли участь у загальнонаціональній акції зі здачі крові для нужденних. Зокрема, 35 співробітників ДСНС Запорізької області поповнили банк крові для усіх, хто у разі необхідності буде цього потребувати. Відтак, вдалось зібрати понад 14 літрів крові.

У свою чергу на Донеччині рятувальники також долучилися до акцiї "Крапля кровi" та здали її у КНП "Станцiя переливання кровi" м. Краматорськ.

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П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко також привітав українських волонтерів.

"У Міжнародний день волонтера хочу привітати кожного, хто свідомо обрав цей відповідальний шлях та щоденно звершує великі справи для тих, хто цього потребує", – написав Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.



"Ми, українці, у важкі для нас часи завжди вміли самоорганізовуватися, аби допомогти країні. Так було у 2014 році, коли підступний ворог ступив на нашу землю, і нам довелося з нуля взувати та одягати розкрадену Януковичем українську армію. Так було і у 2020 році, коли пандемія поставила нас перед новими викликами, і нам слід було забезпечувати лікарні обладнаннями, а знедолені сім’ї – продуктами харчування. Так було і цього року, коли потрібно було підтримати наших військових на фронті та забезпечити їх системами відеоспостереження, приладами нічного бачення, батальйонними, бригадними пунктами спостереження", – нагадав Порошенко.

"Низький уклін кожному волонтеру, який став надійним тилом для наших захисників на всіх фронтах. У єдності наша сила!", – переконаний він.

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Секретар РНБО у 2014-2019 роках Олександр Турчинов у своєму привітанні зазначив: "Саме ви, пліч-о-пліч з військовими, захистили країну в найбільш небезпечні часи нашої історії. Саме такі люди забезпечують незворотні зміни в Україні, де вже неможливо жити по-старому!"

Міський голова Києва Віталій Кличко також долучився до привітань.

"Від чаю та теплого одягу на Майдан, бронежилетів та тепловізорів для фронту, пошуку кисневих концентраторів в пандемію, постійного донорства крові — вони завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує", - написав він.

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