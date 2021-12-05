Сегодня отмечают Международный день волонтеров

5 декабря в Украине и мире отмечают Международный день волонтеров (Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (именно таково полное название Дня волонтеров), провозглашен решением 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1985 года.

Волонтер – в переводе с английского означает добровольный помощник. Волонтеры совершенно бесплатно работают где угодно, где нужна их помощь: в детских домах, приютах, школах-интернатах и ​​домах престарелых. Они ухаживают за больными и помогают старшим людям по хозяйству.

Первый волонтерский проект был осуществлен после Первой мировой войны, в 1920 году, во Франции, под Страсбургом, с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные войной фермы в районе мест наиболее тяжелых боев между немецкими и французскими войсками. Затем эту эстафету подхватила Индия - и волонтерское движение распространилось по миру.

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Как отмечают в ООН, в последние годы, когда пандемия COVID-19 охватила весь мир, волонтеры были в авангарде борьбы с этой болезнью.

Искренних поздравлений заслуживают и украинские волонтеры, которые помогали и помогают нашим воинам защищать Украину от российской агрессии.

В частности, в поздравлении командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергея Наева по случаю Дня волонтеров говорится, что в сложное для нашего государства время волонтерская деятельность приобрела важное значение.

"Именно вы стали первыми посредниками между украинским народом и военными, стали их поддержкой и опорой. Ваша волонтерская работа всегда помогает нашим военным стоять на защите Родины, сдерживать врага и эффективно выполнять боевые задания. Кроме того, можно уверенно сказать, что без волонтеров мы сегодня не имели бы такой сильной армии, достойно противостоящей российской агрессии. Уже восьмой год наше единство демонстрирует всем, что такое Украина, братство, патриотизм и преданность!" – отметил Наев.

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"Украинцы, как никто другой, знают о волонтерстве все! Находить нужное лекарство, сдавать кровь раненым, плести маскировочные сетки, готовить тонны пищи и везти на передовую, передавать кислородные концентраторы в COVID-отделения – это лишь часть того, чем ежедневно занимаются украинские волонтеры. Спасибо за ваш труд, смелость и способность вовремя прийти на помощь!" - говорится в поздравлении по случаю Дня волонтеров от МВД.

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А в ГСЧС рассказали, что в канун Дня волонтеров спасатели совместно с представителями Запорожской областной организации Общества Красного Креста Украины приняли участие в общенациональной акции по сдаче крови для нуждающихся. В частности, 35 сотрудников ГСЧС Запорожской области пополнили банк крови для всех, кто в случае необходимости будет в этом нуждаться. Удалось собрать более 14 литров крови.

В свою очередь, в Донецкой области спасатели также присоединились к акции "Капля крови" и сдали ее в КНП "Станция переливания крови" г. Краматорск.

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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских волонтеров.

"В Международный день волонтера хочу поздравить каждого, кто сознательно выбрал этот ответственный путь и ежедневно совершает большие дела для нуждающихся", - написал Порошенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, украинцы, в трудные для нас времена всегда умели самоорганизовываться, чтобы помочь стране. Так было в 2014 году, когда коварный враг ступил на нашу землю и нам пришлось с нуля обувать и одевать разворованную Януковичем украинскую армию. Так было и в 2020 году, когда пандемия поставила нас перед новыми вызовами и нам нужно было снабжать больницы оборудованием, а обездоленные семьи – продуктами питания.Так было и в этом году, когда нужно было поддержать наших военных на фронте и обеспечить их системами видеонаблюдения, приборами ночного видения, батальонными, бригадными пунктами наблюдения", – напомнил Порошенко.

"Низкий поклон каждому волонтеру, ставшему надежным тылом для наших защитников на всех фронтах. В единстве наша сила!" - убежден он.

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Секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов в своем приветствии отметил: "Именно вы бок о бок с военными защитили страну в наиболее опасные времена нашей истории. Именно такие люди обеспечивают необратимые изменения в Украине, где уже невозможно жить по старике!"

Мэр Киева Виталий Кличко также присоединился к поздравлениям.

"Начиная с чая и теплой одежды на Майдан, бронежилетов и тепловизоров для фронта, поиска кислородных концентраторов в пандемию, постоянного донорства крови - они всегда готовы прийти на помощь нуждающимся", - написал он.

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