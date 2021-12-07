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Дизайн євро вперше кардинально змінять

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Дизайн євро вперше кардинально змінять

Європейський центральний банк (ЄЦБ) до 2024 року планує змінити дизайн євро.

Про це повідомили у банку, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Банкноти євро нікуди не зникнуть. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом в Європі, особливо в часи кризи, і на них як і раніше існує великий попит. Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх ближче для європейців будь-якого віку та походження", - заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард.

Процес редизайну почнеться з фокус-груп зі збору думок жителів єврозони про те, що має бути зображено на нових банкнотах. Потім по одному експерту від кожної країни представлять Керуючій раді ЄЦБ короткі списки зібраних варіантів, ЄЦБ проведе консультації з громадськістю, і Рада ухвалить остаточне рішення.

Читайте: У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

В ЄЦБ зазначають, що попри зростання популярності безготівкових платежів під час пандемії COVID-19, попит на готівку не згасає. У рамках своєї стратегії Євросистема прагне гарантувати, що готівка як і раніше буде доступною та прийматиметься як платіжний засіб у майбутньому, зокрема, після можливого запуску цифрового євро.

"Ми хочемо розробити банкноти євро, які європейські громадяни могли б ідентифікувати з собою та з гордістю використовували б як гроші. Процес зміни дизайну банкнот євро йтиме паралельно з нашим дослідженням цифрового євро. Обидва проекти націлено на виконання нашого мандата щодо забезпечення європейців безпечними і надійними грошима", - повідомив член Виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.

Також читайте: Нова хвиля пандемії COVID-19 може загальмувати відновлення економіки єврозони, - Лагард

Після завершення редизайну Керуюча рада дозволить виробництво нових банкнот і ухвалить рішення про можливі дати випуску.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
На євро має бути зображений мігрант.
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07.12.2021 01:21
+7
Невже ЄС хоче надрукувати нові євро з мапою України з Кримом, чи з малюнком Києва на банкноті.
Було би приємно по вечорам слухати вій Скабєєхі на болотах Московії...
Але ні...
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07.12.2021 01:25
+5
Краще зробіть менші за розміром свою капусту. У гаманець не влазять, стидно ж перед людьми.

Ідеальний розмір купюри у долара. Колір теж ідеальний. Долар взагалі ідеал.
Пропоную зобразити на купюрах євро північну каналізаційну трубу-2.
Ху#лу це сподобається, може він після цього і нападать на вас не буде.
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07.12.2021 01:48
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На євро має бути зображений мігрант.
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07.12.2021 01:21 Відповісти
мігрант той що прилетів з африки до кордону ЄС і Білорусі через Мокшкву
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07.12.2021 01:28 Відповісти
Там є різні мігранти,через Білорусь поки їх мало.
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07.12.2021 01:36 Відповісти
Який саме ?
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07.12.2021 01:30 Відповісти
Нехай намалюють,такий собі узагальнений образ.
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07.12.2021 01:37 Відповісти
вакцинований?
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07.12.2021 01:44 Відповісти
Імунізований.
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07.12.2021 01:53 Відповісти
Нє-нє, узагальнений не пройде. Обідяцця.
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07.12.2021 01:46 Відповісти
Місця не вистачить,для всіх охочих,тому й потрібен якийсь узагальнений.
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07.12.2021 01:57 Відповісти
Не вийде узагальнений з чорного і мусульманина. Треба окремо.
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07.12.2021 02:22 Відповісти
Так чорношкірі в більшості мусульмани.
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07.12.2021 05:00 Відповісти
Хай візмуть пику жителя Малі чи піденних районів Лівії (можна з Мавританії) Там буде і "мусульманин", і "чорний" А у мавританців і єврейські корені знайти можна - вони там ще з часів Фінікії і Карфагену селилися! А коли християни поперли маврів з Гранади , то багато євреїв перебралося звідти саме у Мавританію!!! От і буде "чорношкірий мусульманин з горбатим великим носом і вухами-варениками"!!!
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07.12.2021 08:02 Відповісти
Смішки смішками, але вони можуть й до цього дійти. Навіть не здивуюся, якщо там з'явиться напис BLM і азіат якийсь.
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07.12.2021 02:38 Відповісти
Ну то так і буде.Якщо звісно,цього хоче населення.
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07.12.2021 02:46 Відповісти
Не забывайте про ЛГБТ спільноту.
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07.12.2021 05:36 Відповісти
Гей-толераст с ребёнком-беженцем на руках
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07.12.2021 08:41 Відповісти
з оселедцем
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29.12.2021 18:11 Відповісти
Невже ЄС хоче надрукувати нові євро з мапою України з Кримом, чи з малюнком Києва на банкноті.
Було би приємно по вечорам слухати вій Скабєєхі на болотах Московії...
Але ні...
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07.12.2021 01:25 Відповісти
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07.12.2021 01:34 Відповісти
Краще зробіть менші за розміром свою капусту. У гаманець не влазять, стидно ж перед людьми.

Ідеальний розмір купюри у долара. Колір теж ідеальний. Долар взагалі ідеал.
Пропоную зобразити на купюрах євро північну каналізаційну трубу-2.
Ху#лу це сподобається, може він після цього і нападать на вас не буде.
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07.12.2021 01:48 Відповісти
Ні, ну справді треба оновлювати. Гривня красивіша ніж євро ( байдуже яка куп'юра ).
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07.12.2021 02:27 Відповісти
Мне гривни вообще кажутся самыми красивыми из тех купюр что я видел/ трогал
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02.01.2022 13:09 Відповісти
Аби запровадити цифрове євро і завуалювати зникнення справжніх грошей задньоприводні придумали «зміну дизайну». Свобод стане все менше.
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07.12.2021 04:48 Відповісти
Також під видом нового дизайну буде переоблік усіх грошей.Далі раптом виявиться,що паперові гроші не зручні і не користуються такою популярністю як цифрові.І вуаля-ви у пастці!!!!!
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07.12.2021 04:51 Відповісти
Обычно такие трюки делают , чтобы включить станок . Меркель доуправлялась ?
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07.12.2021 07:09 Відповісти
Пророка Мухаммеда давайте, на все купюры, вы проиграли чурбанам со своей толерастией
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07.12.2021 07:12 Відповісти
це ж буде гарантія тому, що мусульмани не будуть користуватися цими банкнотами. Вони ж суцільно проти зображення як Аллаха, так і його пророка.
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07.12.2021 11:47 Відповісти
 
 