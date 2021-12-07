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Після перемовин із Путіним Байден проведе телефонну розмову із Зеленським, - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після перемовин із Путіним Байден проведе телефонну розмову із Зеленським, - ОПУ

Після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним американський лідер Джозеф Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, звітуючи про розмову Зеленського з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, яка відбулась напередодні, інформує Цензор.НЕТ.

"Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський написав в твітері, що узгодив позиції з Блінкеном перед розмовою Путіна та Байдена.

В Офісі президента щодо цієї розмови зазначили, що глава Української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв’язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації.

"Володимир Зеленський також поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах нашої держави. Президент подякував за потужну підтримку з боку Сполучених Штатів, які системно привертають увагу світової спільноти до російської військової діяльності поблизу українського кордону та консолідують зусилля демократичних країн з метою недопущення ескалації", - підкреслюют в ОПУ.

Крім того, зазначається, що було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України.

Володимир Зеленський подякував американським союзникам за рішучу та незмінну дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Лошарику просто сообщат что по нему решили, по факту, ахаха
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07.12.2021 08:48
+5
Если ЗЕ будет в состоянии понять о чем вобще речь.

Бо с таким же успехом могли бы позвонить тете Розе или маме Риме.
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07.12.2021 08:54
+3
Так он с Ермаком будет.
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07.12.2021 09:06
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Лошарику просто сообщат что по нему решили, по факту, ахаха
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07.12.2021 08:48 Відповісти
Если ЗЕ будет в состоянии понять о чем вобще речь.

Бо с таким же успехом могли бы позвонить тете Розе или маме Риме.
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07.12.2021 08:54 Відповісти
Так он с Ермаком будет.
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07.12.2021 09:06 Відповісти
Могли б сэкономить на времени передачи информации непосредственному исполнителю и позвонить напрямую, но надо соблюдать политес...
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07.12.2021 10:49 Відповісти
Аби дитя не плакало.
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07.12.2021 08:49 Відповісти
Байден после возвращения Энтони Блинкэна из Стокгольма,рассказал все подробности скандала с говорящей кобылой Лавровым в столице Швеции...,гОлос Америки каже шо Байден первым пунктом санкций скаже немедленное отключение мавзолейного быдла от SWIFT....
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07.12.2021 09:02 Відповісти
Ну хоть не Нуланд и то уже достижение.
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07.12.2021 09:05 Відповісти
Печенья хочешь?
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07.12.2021 09:18 Відповісти
Говна с лопаты оно хочет
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07.12.2021 09:31 Відповісти
Цікаво, Байден реально із Зєлєнскім розмовляє, ч таки з Єрмаком? Схоже, волею зебілів, які взяли участь у виборах 2019 року країною керує де-факто якийсь Єрмак, який використовуєш Зєлєнского, як ширму. Цікаво, зебілів не турбуж, що прізвища "Єрмак" у б'юлетені 2019 року не було? Чи їм все рівно - аби не Порошенко?
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07.12.2021 09:12 Відповісти
Пізно,"Боржомі скисло".🤬
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07.12.2021 09:16 Відповісти
Все добре.Хай "старший" зателефонує,"******* молодому зеленому 'піздюліну' вставить". На "путь основний направить".☎️
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07.12.2021 09:15 Відповісти
Тольи анекдот, толи совет Байдену по переговорам:

-Джозеф, я требую официальных гарантий безопасности!
-Да не вопрос, Володья, дадим. Все свое ядерное оружие ты сдашь Украине, под договор о безопасности, соберемся, подпишем, в Варшаве... боишься? ...ладно, в Вене... назовем Венский меморандум.
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07.12.2021 09:29 Відповісти
Вова, САП та СБУ
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07.12.2021 09:50 Відповісти
"Зелена дипломатія" опустилоа країну нижче плінтуса. Після перемовин про Україну, сцикуну доведуть своє рішення. Пятий так би соплі не жував...А членограй проковтне і далі буде сквіртити очі зебілам.
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07.12.2021 10:32 Відповісти
А будет видеоформат ?
Или Байден предпочтёт формат "Чтоб глаза мои тебя не видели" ?
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07.12.2021 13:24 Відповісти
 
 