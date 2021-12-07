Після перемовин із Путіним Байден проведе телефонну розмову із Зеленським, - ОПУ

Після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним американський лідер Джозеф Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, звітуючи про розмову Зеленського з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном, яка відбулась напередодні, інформує Цензор.НЕТ.

"Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський написав в твітері, що узгодив позиції з Блінкеном перед розмовою Путіна та Байдена.

В Офісі президента щодо цієї розмови зазначили, що глава Української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв’язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації.

"Володимир Зеленський також поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах нашої держави. Президент подякував за потужну підтримку з боку Сполучених Штатів, які системно привертають увагу світової спільноти до російської військової діяльності поблизу українського кордону та консолідують зусилля демократичних країн з метою недопущення ескалації", - підкреслюют в ОПУ.

Крім того, зазначається, що було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України.

Володимир Зеленський подякував американським союзникам за рішучу та незмінну дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.