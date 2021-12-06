Зеленський та Блінкен узгодили позиції перед розмовою Путіна та Байдена
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Президент України Володимир Зеленський та голова Держдепу США Ентоні Блінкен у телефонній розмові узгодили позиції перед розмовою президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна.
Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Узгодили позиції з держсекретарем США Блінкеним перед розмовою президентів Байдена та Путіна. Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Вдячний стратегічному партнеру й союзнику – США за незмінну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. Нічого про Україну без України", - написав Зеленський.
Нагадаємо, розмова президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна має відбутися у форматі відеозв'язку у вівторок, 7 грудня о 17:00 за київським часом. Байден збирається розказати Путіну про дії США в разі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України (зокрема, може йтися про відключення Росії від SWIFT). Путін, за словам його прессекретаря, хоче вислухати пропозиції США щодо України. Після розмови з Путіним Байден матиме переговори з Зеленським.
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А вообще, да, это слишком унизительно для Блинкена - когда Госсекретарь разговаривает с каким-то клоуном.
Государственный секретарь США (англ. United States Secretary of State) - высшее должностное лицо федерального правительства США, возглавляет Государственный департамент - ведомство внешней политики США, основанное в 1789 году.
Олег Леусенко:
Відкосити від правосуддя всій цій банді божевільних із довідками від психіатру не вийде. Вони мають отримати реальні терміни покарання тут і без права на заставу.
Букви:
18 грудня цього року дружина Сергія Лещенка буде гастролювати у Москві.
Це тоді коли розвідка США встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів.
- Надихне путінзолдатен перед наступом?
- Все що потрібно знати про тих, хто сьогодні прислуговує Банковій.
- Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл.
Гросмейстер Бендера:
Мудрий народ обрав двічі судимого зека президентом, який разом з ригами розграбував країну, підписав Харківські угоди, поставив керувати всіма силовими відомствами громадян ерефії, покалічив і убив під час Майдану тисячі, а потім втік, але винуватий у всьому Турчинов і Порох.
КиївМіськБудда:
Після виборів президента 2019 року я написав заяву на вихід з українського народу.
NATO-кOTAN:
Люди охрінєвають від цін...))) іншої лексики нема бо це дослівно. 2,5 роки а вже розклеїлись як невиховані діти. фу.
Ніби не знають, що це лиш половина кінця епохи бідності і далі біда буде не в цінах а в пустих полицях ) Хотіли совка президентом? - Криваві соплі і голод йому ім'я.
Владимир Завгородний:
В Министерстве охраны здоровья рассказали, что не стоит заниматься уринотерапией.
- Проти МОН відкрито кримінальне провадження за втручання в діяльність народних депутатів та офіса президента України.
В бюджете заложено 400 миллионов на институт президента, которого не существует в природе. А преподавателям реальных ВУЗов повышение зарплат вообще не закладывают. Новый развод от Зели.
Надо ещё заложить по пятьсот миллионов на спутник и Олимпиаду. Только пусть на все пиар иннициативы Зеленского, выделяют деньги из миллиардов, которые он хвастался что привез из Омана и Лондона. Хоть спи@дят меньше Зеля и Слуги.
Sergey Fursa:
Кремль всеми силами пытается показать, что он безумен и «держите меня семеро». И со стороны не очень понятно, можно ли так искусно годами изображать безумие и не поддаться ему. Впрочем, если ты хочешь, чтобы тебя боялись и считали неадекватным (ведь адекватного никто не будет боятся), именно такие мысли ты и должен продуцировать.
Любопытно, что когда говорящие головы Путина размышляют о том, что неплохо было бы экспортировать немного хаоса в Украину, в самой Украине есть люди, которые любят Путина.
Это очень дивная история.
Если Путин применит оружие, то Северному потоку-2 - конец - глава крупнейшей фракции Европарламента.
Офіційна делегація США не поїде на Олімпіаду через занепокоєння ситуацією з правами людини в Китаї, повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, передає CNN.
Американські спортсмени зможуть відвідати Олімпіаду, і уряд їх підтримає.
Псакі згадала про геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні.
@VALMICHEL7
Провал России: Шведские СМИ о встрече ОБСЕ. Лавров представляет страну с экономикой меньше, чем у Скандинавии. Мир не знает ни одного бренда России. Единственное, что Россия экспортирует - это угрозы и страх. У России нет ни одного добровольного союзника.
Нефть
Газ
Оружие- тут бренды на выбор)))
Посмотрим, удастся ли Байдену его распрямить завтра.
Звідси маніакальне бажання прибрати Порошенка. Порох є загрозою особисто Коломойському. Стань він 7 президентом бігти Коломойському нікуди.
Я надеюсь, что Штаты поставят раком и }{уйло, и Беню.
Слава Україні і God bless America
запомнили..
1. Те, що саме Блінкен (а не Байден) поговорили з клованом - ознака того що влада в США НЕ вважає клована повноцінним.
2. При чому поговорили ДО розмови Байдена - ознака того що Україна на першому місці (но не клован - тому й Блінкен!).
3. Тим самим продемонстрував фуйлу - що без України нічого не вирішуватимуть..
Таким чином, 3 в 1: демонстрація фуйлу й ссиклу їх місце в пріоритетах та повага до України як держави.
v якщо буде особисте привітання -зашквар.
v якщо розмова на русском -зашквар.
v якщо сподївання/побажання на доброзичливї стосунки-зашквар.
рукостискання були.
Вот с этого надо начинать статью.
Потому что на самом деле очень сомнительно, что Блинкен стал бы позицию Госдепа обсуждать с холуем Коломойского, у которого в кабинете кацапские шпионы.