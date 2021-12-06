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Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Путина и Байдена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен в телефонном разговоре согласовали позиции перед разговором президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Согласовали позиции с госсекретарем США Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - написал.

Напомним, разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должен состояться в формате видеосвязи во вторник, 7 декабря в 17:00 по киевскому времени. Байден собирается рассказать Путину о действиях США в случае полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины (в частности, речь может идти об отключении России от SWIFT). Путин, по словам его пресс-секретаря, хочет выслушать предложения США по Украине. После разговора с Путиным у Байдена будут переговоры с Зеленским.

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Топ комментарии
+8
Вал Мишель


@VALMICHEL7





Провал России: Шведские СМИ о встрече ОБСЕ. Лавров представляет страну с экономикой меньше, чем у Скандинавии. Мир не знает ни одного бренда России. Единственное, что Россия экспортирует - это угрозы и страх. У России нет ни одного добровольного союзника.
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06.12.2021 22:58
+6
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06.12.2021 23:20
+5
Госсекретарь США озвучил и.о. прислуге ермака главное требование - НЕ приближаться к пианино и хотя бы сутки не нюхать белый порошок.

А вообще, да, это слишком унизительно для Блинкена - когда Госсекретарь разговаривает с каким-то клоуном.
Государственный секретарь США (англ. United States Secretary of State) - высшее должностное лицо федерального правительства США, возглавляет Государственный департамент - ведомство внешней политики США, основанное в 1789 году.
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06.12.2021 23:10
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Президент договорился с госсекретарем, какая низость.
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06.12.2021 22:50 Ответить
У чому ницість? Такими країнами як сьогоднішня Україна займається віце-президент або держсекретар.
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06.12.2021 23:04 Ответить
За що щира подяка псевдодержавній владі України !!!)))
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06.12.2021 23:10 Ответить
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07.12.2021 05:42 Ответить
Да, трудно было Блинкену что-либо растолковать этому чму, как и понять его ббормртаниев ответ.
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06.12.2021 23:51 Ответить
Пока ишака херло сзади имеет , Блтнкен его морковкой кормит.
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07.12.2021 00:33 Ответить
Блинкен наш чувак, поставивший на место грустную лошадь. Лучше даже так ато Байден еще забудет завтра об чем говорили.
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06.12.2021 23:09 Ответить
Госсекретарь США озвучил и.о. прислуге ермака главное требование - НЕ приближаться к пианино и хотя бы сутки не нюхать белый порошок.

А вообще, да, это слишком унизительно для Блинкена - когда Госсекретарь разговаривает с каким-то клоуном.
Государственный секретарь США (англ. United States Secretary of State) - высшее должностное лицо федерального правительства США, возглавляет Государственный департамент - ведомство внешней политики США, основанное в 1789 году.
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06.12.2021 23:10 Ответить
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06.12.2021 23:20 Ответить
#ПолітФанКлуб
Олег Леусенко:
Відкосити від правосуддя всій цій банді божевільних із довідками від психіатру не вийде. Вони мають отримати реальні терміни покарання тут і без права на заставу.

Букви:
18 грудня цього року дружина Сергія Лещенка буде гастролювати у Москві.
Це тоді коли розвідка США встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів.
- Надихне путінзолдатен перед наступом?
- Все що потрібно знати про тих, хто сьогодні прислуговує Банковій.
- Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл.

Гросмейстер Бендера:
Мудрий народ обрав двічі судимого зека президентом, який разом з ригами розграбував країну, підписав Харківські угоди, поставив керувати всіма силовими відомствами громадян ерефії, покалічив і убив під час Майдану тисячі, а потім втік, але винуватий у всьому Турчинов і Порох.

КиївМіськБудда:
Після виборів президента 2019 року я написав заяву на вихід з українського народу.

NATO-кOTAN:
Люди охрінєвають від цін...))) іншої лексики нема бо це дослівно. 2,5 роки а вже розклеїлись як невиховані діти. фу.
Ніби не знають, що це лиш половина кінця епохи бідності і далі біда буде не в цінах а в пустих полицях ) Хотіли совка президентом? - Криваві соплі і голод йому ім'я.

Владимир Завгородний:
В Министерстве охраны здоровья рассказали, что не стоит заниматься уринотерапией.
- Проти МОН відкрито кримінальне провадження за втручання в діяльність народних депутатів та офіса президента України.
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06.12.2021 23:48 Ответить
Oleg Helgiv:
В бюджете заложено 400 миллионов на институт президента, которого не существует в природе. А преподавателям реальных ВУЗов повышение зарплат вообще не закладывают. Новый развод от Зели.

Надо ещё заложить по пятьсот миллионов на спутник и Олимпиаду. Только пусть на все пиар иннициативы Зеленского, выделяют деньги из миллиардов, которые он хвастался что привез из Омана и Лондона. Хоть спи@дят меньше Зеля и Слуги.

Sergey Fursa:
Кремль всеми силами пытается показать, что он безумен и «держите меня семеро». И со стороны не очень понятно, можно ли так искусно годами изображать безумие и не поддаться ему. Впрочем, если ты хочешь, чтобы тебя боялись и считали неадекватным (ведь адекватного никто не будет боятся), именно такие мысли ты и должен продуцировать.

Любопытно, что когда говорящие головы Путина размышляют о том, что неплохо было бы экспортировать немного хаоса в Украину, в самой Украине есть люди, которые любят Путина.
Это очень дивная история.

Если Путин применит оружие, то Северному потоку-2 - конец - глава крупнейшей фракции Европарламента.
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06.12.2021 23:49 Ответить
God Bless the U.S.A

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06.12.2021 22:53 Ответить
Мне интересно, кто-то ещё воспринимает это как президента?
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06.12.2021 23:08 Ответить
х@ло же воспринимают как "президента")). Правда, пока что до 2024 года. А потом : "Sorry, but we do not know who this gentleman is?"
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06.12.2021 23:44 Ответить
Отличные новости. Спасибо США
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06.12.2021 22:54 Ответить
В чем отличная новость, вот после телефонных переговоров узнаем отличная новость или нет.
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06.12.2021 22:58 Ответить
Не кажи гоп !!!)))
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06.12.2021 23:05 Ответить
США офіційно оголосили про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні в 2022 році.

Офіційна делегація США не поїде на Олімпіаду через занепокоєння ситуацією з правами людини в Китаї, повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, передає CNN.

Американські спортсмени зможуть відвідати Олімпіаду, і уряд їх підтримає.

Псакі згадала про геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні.
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06.12.2021 23:09 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7





Провал России: Шведские СМИ о встрече ОБСЕ. Лавров представляет страну с экономикой меньше, чем у Скандинавии. Мир не знает ни одного бренда России. Единственное, что Россия экспортирует - это угрозы и страх. У России нет ни одного добровольного союзника.
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06.12.2021 22:58 Ответить
Ну брендов много, но все они… ну такие себе
Нефть
Газ
Оружие- тут бренды на выбор)))
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07.12.2021 00:23 Ответить
В последнее время узеленского такое выражение лица, словно ему невмаготу уже играть роль презедента, хоть вешайся
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06.12.2021 22:58 Ответить
Он уже не хочет им быть, а вариантов у него нет, он марионетка.
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06.12.2021 23:01 Ответить
Лялька,напхана тирсою ,неспроможна на самостійні дії чи мислення ,дійство відбувається за волею режисера та згідно з сценарієм !!!)))
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06.12.2021 23:07 Ответить
"Слуга народа - продолжение".
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06.12.2021 23:11 Ответить
Зеля перед }{уйлом уже давно стоит в позиции раком.
Посмотрим, удастся ли Байдену его распрямить завтра.
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06.12.2021 23:03 Ответить
Зєєєля нічого не вирішує. Він актор найнятий Клолмлйським *** виконання роді президента. Країною керує особа, яка оголосила, що продасть Україну Росії за 100млрд. доларів. Не знаю на якій сумі вони зійшлися, але США мудро і елегантно підвісили Коломойського за допомогою кримінальних проваджень проти нього. Провадження на нього з подачі США відкриті навіть у Ізраїлі, і тепер Україна єдине місце в світі, де Коломойський може почуватися безпечно. І то, поки Зєєєля грає роль президента. Принаймі на якийсь чам Коломойський знов зацікавлений в існуванні України.
Звідси маніакальне бажання прибрати Порошенка. Порох є загрозою особисто Коломойському. Стань він 7 президентом бігти Коломойському нікуди.
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06.12.2021 23:10 Ответить
Я не надеюсь, что Зеля разогнётся перед Беней, да и мне на это наплевать.
Я надеюсь, что Штаты поставят раком и }{уйло, и Беню.
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06.12.2021 23:13 Ответить
БРАВО !
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07.12.2021 00:39 Ответить
Надеюсь переводчик у Зе был вменяемым, и мог объяснить что надо Украине.
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06.12.2021 23:04 Ответить
Так, бл#. Вибрали таке, що надія тільки на перекладача...
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07.12.2021 01:09 Ответить
...думаю, своими дёрганиями, шёкотрясениями, глазовращениями, шеякручениями и без переводчика американский Ermac-Блинкинд поймет даже при отсутствии звукового сопровождения
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07.12.2021 04:23 Ответить
Мені цікаво хто подзвонив.
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06.12.2021 23:04 Ответить
Асісяй !!!))))
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06.12.2021 23:08 Ответить
А ты уверен, что вобще кто-то звонил?
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07.12.2021 01:13 Ответить
З хамами не розмовляю.
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07.12.2021 08:34 Ответить
зеленский? ничесе... а шо дерьмак заболел??
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06.12.2021 23:04 Ответить
Якщо Україна залишиться на карті світу як незалежна європейська держава (я впевнений що так і буде) то тільки тому що на цьому світі є така країна як США. Вони так далеко але їхній вплив на майбутнє України є вирішальним. Українці пам'ятайте це завжди.
Слава Україні і God bless America
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06.12.2021 23:05 Ответить
да запомнили уже..
запомнили..

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06.12.2021 23:08 Ответить
Щас писькограя снимет штаны и .... нет не пианино ,а херло сзади его ожидает.
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06.12.2021 23:05 Ответить
Не верю, зелох выпустил со рта айкос...
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06.12.2021 23:06 Ответить
Спчатку поза очі розмова з пуйлом, а потім тиск на Україну... Інакше чому розмова саме в такому порядку? Говоритимуть про Україну без України... Саме так і буде.
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06.12.2021 23:23 Ответить
ввімкни критичне мислення. США все правильно зробили - показали и кловану його місце, і фуйлу і те, що Україна для них (но НЕ клован!) - на першому місці.
1. Те, що саме Блінкен (а не Байден) поговорили з клованом - ознака того що влада в США НЕ вважає клована повноцінним.
2. При чому поговорили ДО розмови Байдена - ознака того що Україна на першому місці (но не клован - тому й Блінкен!).
3. Тим самим продемонстрував фуйлу - що без України нічого не вирішуватимуть..

Таким чином, 3 в 1: демонстрація фуйлу й ссиклу їх місце в пріоритетах та повага до України як держави.
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06.12.2021 23:43 Ответить
ха.. Ну да -- "согласовали позиции" .. сказали чепушиле - где и по каким темам что говорить можно - а где Вообще сидеть и молчать шо мыша !!! бо тут ни Квартал - а началось ВСЕ по взрослому !!!
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06.12.2021 23:26 Ответить
Согласовали позиции... и какая позиция у Ишака? "На диване раком"?
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06.12.2021 23:53 Ответить
___Деталі...
v якщо буде особисте привітання -зашквар.
v якщо розмова на русском -зашквар.
v якщо сподївання/побажання на доброзичливї стосунки-зашквар.

рукостискання були.
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07.12.2021 00:10 Ответить
Про це Зеленський повідомив у твіттері

Вот с этого надо начинать статью.
Потому что на самом деле очень сомнительно, что Блинкен стал бы позицию Госдепа обсуждать с холуем Коломойского, у которого в кабинете кацапские шпионы.
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07.12.2021 01:11 Ответить
Точно , раньше такого не бьіло ! Я не припоминаю таких интенсивньіх контактов Украиньі с Госдепом и Пентагоном в самьіе критические дни 14 и 15гг. Хотя , єто ведь хорошо и на пользу нам сегодня .
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07.12.2021 01:18 Ответить
...просто произошла сверка часов :киевское время ....
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07.12.2021 04:26 Ответить
С Зеленским советуется сам президент Америки. Кстати, а куда все подевалось? Вагнергейт... вся эта шумиха снова оказалась фикцией, возней макак?
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07.12.2021 05:15 Ответить
..якщо і Блінкен щось таке повідомить, тоді можна й повірити
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07.12.2021 07:11 Ответить
клоун поклялся с утра не нюхать...
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07.12.2021 08:38 Ответить
Как доподлинно известно многим Зе снюхался уже давно. А что это означает на практике? У чувака как и у всех снюханных на кокосе спецефически работает мозг. Они фонтанируют креативом но таким спецефическим, мужчи заносит в агрессию часто, при этом у них очень очень плохо работает оперативная память. Зе наверняка уже забыл о чем говорили с второстепенным Блинкеным, оно и не надо, ведь первостепенный Ермак в нужный момент вме плдскажет, причем подовину Зе уже забудет через 15 минут
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07.12.2021 08:40 Ответить
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07.12.2021 08:47 Ответить
А Ермак одобрил? И вообще, лучше всего Байдена по телефону переключать сразу на Ермака - Зеленский потом может напутать, когда Ермаку будет рассказывать новости за день. Ну и Путин сразу будет в курсе делов - не надо будет тратиться на разговоры с ним по телефону и перелеты госсекретарей.
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07.12.2021 09:06 Ответить
 
 