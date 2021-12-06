"Россия должна отступить", - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Великобритания хочет, чтобы Россия снизила напряжение у границ Украины.
Об этом журналистам заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Вы видели, как увеличивается концентрация войск на границе, и нам, несомненно, нужно решить это. Мы считаем, что Россия должна отступить и снизить напряжение там", – заявил глава британского правительства.
Он озвучил это заявление за день до виртуальной встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Ожидается, что наращивание российских войск, а также стремление Украины присоединиться к НАТО будут главными на повестке дня недавно запланированной встречи.
В своих отчетах американская разведка предполагает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину уже в 2022 году.
Москва требовала письменных гарантий, что Украину не допустят в НАТО, назвав такой сценарий "красной линией". Кремль также выразил обеспокоенность снабжением Западом оружия Киеву, а также военными учениями в международных водах Черного моря.
Байден, комментируя заявления Путина, заявил, что не согласится на "чью-то красную линию".
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4 дек.
Размышлизмы:
очень жаль, что после распада СССР бывшие республики, оккупированные коммуняками, не объединились в военный союз с ядерным оружием.
Только так можно было сразу и навсегда поставить РФ на место - в стойло изгоев, вроде КНДР.
Нажаль, нарИд занадто довго був у стойлі - щоб обрати дійсно патриотів.
Пам'ятаєш, як на початку 90х про Чорновіла верещала місцева вата... "он бИндеровец! нам не нужно, только крепкий хозяйственник з ЦК!"
Тогда мгновенно начнется: "мир в Украине, это наше самое большое желание", "мы никогда и не при каких обстоятельствах не поддерживали террористов лнр/днр" и многое другое.
- паРаша має счезнути !
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.
Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.
путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
Бо там, ***** у владі. І,це буде продовжуватись, поки це *****
не здохне.
Ви мене здивували, мем Ксенія ..........
Там завжди знайдеться керманич, якому треба поглинути Україну.
_Тю! Да с хера ли фашистам отступать, когда Западом рулят пигмеи и пустозвоны?! Отступает Запад, а людоеды - будут наступать и атаковать Запад! Уже атакуют.
Це як сивомордого, петі, чому так, га порохоботи?
Харків. Йолка
Зараз
Вы видели карту США с Чукоткой или ФРГ с Кенигсбергом? Нет?
А карты КНР с ДВ и Турции с Татарстаном видели.
Тогда почему Кремль назначил врагами НАТО и Украину, но пресмыкается перед Китаем?
Потому что НАТО и Украина - это угроза режиму гэбни, а Китай - всего лишь угроза России.