"Росія має відступити", - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Велика Британія хоче, аби Росія знизила напругу біля кордонів України.
Про це журналістам заявив прем’єр Сполученого Королівства Боріс Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
"Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні, і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там", – заявив голова британського уряду.
Він озвучив цю заяву за день до віртуальної зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.
Очікується, що нарощування російських військ, а також прагнення України приєднатися до НАТО будуть головними в порядку денному нещодавно запланованої зустрічі.
У своїх звітах американська розвідка припускає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну вже в 2022 році.
Москва вимагала письмових гарантій, що Україну не допустять до НАТО, назвавши такий сценарій "червоною лінією". Кремль також висловив занепокоєння щодо постачання Заходом зброї Києву, а також військових навчань у міжнародних водах Чорного моря.
Байден, коментуючи заяви Путіна, заявив, що не погодиться на "чиюсь червону лінію".
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4 дек.
Размышлизмы:
очень жаль, что после распада СССР бывшие республики, оккупированные коммуняками, не объединились в военный союз с ядерным оружием.
Только так можно было сразу и навсегда поставить РФ на место - в стойло изгоев, вроде КНДР.
Нажаль, нарИд занадто довго був у стойлі - щоб обрати дійсно патриотів.
Пам'ятаєш, як на початку 90х про Чорновіла верещала місцева вата... "он бИндеровец! нам не нужно, только крепкий хозяйственник з ЦК!"
Тогда мгновенно начнется: "мир в Украине, это наше самое большое желание", "мы никогда и не при каких обстоятельствах не поддерживали террористов лнр/днр" и многое другое.
- паРаша має счезнути !
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.
Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.
путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
Бо там, ***** у владі. І,це буде продовжуватись, поки це *****
не здохне.
Ви мене здивували, мем Ксенія ..........
Там завжди знайдеться керманич, якому треба поглинути Україну.
_Тю! Да с хера ли фашистам отступать, когда Западом рулят пигмеи и пустозвоны?! Отступает Запад, а людоеды - будут наступать и атаковать Запад! Уже атакуют.
Це як сивомордого, петі, чому так, га порохоботи?
Харків. Йолка
Зараз
Вы видели карту США с Чукоткой или ФРГ с Кенигсбергом? Нет?
А карты КНР с ДВ и Турции с Татарстаном видели.
Тогда почему Кремль назначил врагами НАТО и Украину, но пресмыкается перед Китаем?
Потому что НАТО и Украина - это угроза режиму гэбни, а Китай - всего лишь угроза России.