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"Росія має відступити", - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Велика Британія хоче, аби Росія знизила напругу біля кордонів України.

Про це журналістам заявив прем’єр Сполученого Королівства Боріс Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ви бачили, як збільшується концентрація військ на кордоні, і нам, безсумнівно, потрібно вирішити це. Ми вважаємо, що Росія повинна відступити і знизити напругу там", – заявив голова британського уряду.

Він озвучив цю заяву за день до віртуальної зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна.

Очікується, що нарощування російських військ, а також прагнення України приєднатися до НАТО будуть головними в порядку денному нещодавно запланованої зустрічі.

У своїх звітах американська розвідка припускає, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну вже в 2022 році.

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Москва вимагала письмових гарантій, що Україну не допустять до НАТО, назвавши такий сценарій "червоною лінією". Кремль також висловив занепокоєння щодо постачання Заходом зброї Києву, а також військових навчань у міжнародних водах Чорного моря.

Байден, коментуючи заяви Путіна, заявив, що не погодиться на "чиюсь червону лінію".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
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06.12.2021 20:12
+16
Это правда, но быдло отступает только тогда, когда ему наступают на яйца.
Тогда мгновенно начнется: "мир в Украине, это наше самое большое желание", "мы никогда и не при каких обстоятельствах не поддерживали террористов лнр/днр" и многое другое.
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06.12.2021 20:13
+13
ні
- паРаша має счезнути !
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06.12.2021 20:14
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І пускай валить.))))
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06.12.2021 20:12 Відповісти
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche

4 дек.



Размышлизмы:
очень жаль, что после распада СССР бывшие республики, оккупированные коммуняками, не объединились в военный союз с ядерным оружием.
Только так можно было сразу и навсегда поставить РФ на место - в стойло изгоев, вроде КНДР.
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06.12.2021 20:44 Відповісти
ядерна зброя - то така річь.. в руках януковоща або лукашенки.. як й *уйла..
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06.12.2021 21:02 Відповісти
та й об'єднення.. тих самих комуняк з комуняками.. крачкука-кучми з лукашенко, назарбаєвим та іншими..
Нажаль, нарИд занадто довго був у стойлі - щоб обрати дійсно патриотів.
Пам'ятаєш, як на початку 90х про Чорновіла верещала місцева вата... "он бИндеровец! нам не нужно, только крепкий хозяйственник з ЦК!"
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06.12.2021 21:05 Відповісти
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06.12.2021 20:12 Відповісти
Это правда, но быдло отступает только тогда, когда ему наступают на яйца.
Тогда мгновенно начнется: "мир в Украине, это наше самое большое желание", "мы никогда и не при каких обстоятельствах не поддерживали террористов лнр/днр" и многое другое.
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06.12.2021 20:13 Відповісти
ні
- паРаша має счезнути !
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06.12.2021 20:14 Відповісти
Замєтьот тєбя снєгом, россія,
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.

Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.

путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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06.12.2021 20:34 Відповісти
США могут дать такую " гарантию", но только в том случае если РФерия вернет Украине Крым, Севастополь( уберутся с базы, какой нейтралитет в случае военной базы другого государства) и ОРДЛО без всяких условий к Украине. А Украина будет членом ЕС ( но не НАТО) Т.е. именно то к чему стремилась Украина до 2014 года. Шведский вариант. А если Рашу подобный сценарий не устраивает ( кто бы сомневался) то какие тогда "гарантии" должны давать США, НАТО и ЕС.
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06.12.2021 20:15 Відповісти
Також погоджена сумма репарації за Крим та Донбас і виплати всім загиблим пораненим і вимушених переселенців ,покаятися і тільки потім діалог про НАТО.
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06.12.2021 20:21 Відповісти
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06.12.2021 23:22 Відповісти
Заберіть та Абрамовича Челсі якщо буде вторгнення,також Арсенал в Асманова,всі товстосуми які оселилися в Великобританії мають бути позбавлені права в'їзду в ЮК, також припинити і аналювати усім росіянам громадянство і візи нехай всі їдуть додому.Бо майже всі з ким тут спілкувався підтримують Куйла або каже що я вне політики.
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06.12.2021 20:18 Відповісти
Пусть путин -Ху.ло себе на жопе нарисуеь эти красные линии.Скотина.
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06.12.2021 20:19 Відповісти
Росія має відступити. Але, на жаль,вона не відступить.
Бо там, ***** у владі. І,це буде продовжуватись, поки це *****
не здохне.
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06.12.2021 20:26 Відповісти
В Росіі ****** мільони !!!)))
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06.12.2021 20:31 Відповісти
Але,є один,який хоче знищити Україну................
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06.12.2021 20:33 Відповісти
Повір мені ,таких затятих москалів в Росіі мільони !!!)))
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06.12.2021 20:36 Відповісти
Але ж стріляє в українців не фуйло.
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06.12.2021 20:38 Відповісти
А той,кого послав на цю війну фуйло.....нє ? Отож.....
Ви мене здивували, мем Ксенія ..........
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06.12.2021 20:42 Відповісти
Це ж не перша війна з москалями.
Там завжди знайдеться керманич, якому треба поглинути Україну.
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06.12.2021 20:50 Відповісти
як казали: сталін - деспот, але не він написав 100 млн. доносів на сусідів..
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06.12.2021 21:08 Відповісти
так й зараз: фуйло времлівске - одно, та навкруги його таких самих - десятки тисяч, бажаючіх "продолжить начатое дело рузького мира", та тримається все це на плечах ста мільонів кацапів.. тих самих 87%, які дивляться зомбоящик та їдуть в Україну вбивати.
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06.12.2021 21:10 Відповісти
Нікому із українців мій пост не сподобався,бо у мене не українській прапор. А зміст посилу пофіг..... Ннну,таке.....
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06.12.2021 20:31 Відповісти
Прапор тут ні до чого !!!)))
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06.12.2021 20:34 Відповісти
Дякую.
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06.12.2021 20:39 Відповісти
Я лайк поставила )
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06.12.2021 20:41 Відповісти
Україна буде бити московських окупантів в любому випадку.
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06.12.2021 20:28 Відповісти
желательно за Урал
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06.12.2021 20:29 Відповісти
Кремлівський недопалок навіть і уявити не може ,як це відмовитись від імперських амбіцій ,що до України !!!)))
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06.12.2021 20:29 Відповісти
"Росія має відступити", - Джонсон"
_Тю! Да с хера ли фашистам отступать, когда Западом рулят пигмеи и пустозвоны?! Отступает Запад, а людоеды - будут наступать и атаковать Запад! Уже атакуют.
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06.12.2021 20:29 Відповісти
назвавши такий сценарій "червоною лінією" Джерело: https://censor.net/ua/n3303664

Це як сивомордого, петі, чому так, га порохоботи?
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06.12.2021 20:34 Відповісти
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06.12.2021 20:49 Відповісти
Який насправді можливий початок січня.
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06.12.2021 20:55 Відповісти
пріході - обхохочєшься
Харків. Йолка
Зараз

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06.12.2021 21:05 Відповісти
Вал Мишель

Вы видели карту США с Чукоткой или ФРГ с Кенигсбергом? Нет?
А карты КНР с ДВ и Турции с Татарстаном видели.
Тогда почему Кремль назначил врагами НАТО и Украину, но пресмыкается перед Китаем?
Потому что НАТО и Украина - это угроза режиму гэбни, а Китай - всего лишь угроза России.
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06.12.2021 20:57 Відповісти
так она должна и перестать вешать и травить английских граждан. но англичане как-то ссутся. весельчак Березовский у них сам в ванной повесился. коронер сказал. а то Путин осерчает.
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06.12.2021 21:09 Відповісти
Вопрос состоит не в "отступлении" России, а в соблюдении РФ международного права, международных границ, наконец в признание ею права ее соседей, независимых государств на проведение самостоятельной внешней политики. Это же нужно и самой России - если она не признает международные права и границы иностранных государств, то и права самой РФ не будут признаватьтся, а ядерным шантажом и угрозами, кроме ненависти к себе, ничего РФ не добьется.
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06.12.2021 21:14 Відповісти
Рашка повинна не відступити,. ..а зникнути!
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06.12.2021 21:30 Відповісти
 
 