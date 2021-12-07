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Юристка ЦПК Каленюк виступить на глобальному форумі Байдена: Буде оголошено більше деталей нової антикорупційної стратегії Білого дому

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Юристка ЦПК Каленюк виступить на глобальному форумі Байдена: Буде оголошено більше деталей нової антикорупційної стратегії Білого дому

Юристка громадської організації Центр протидії корупції Дарина Каленюк виступить на глобальному форумі Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"На глобальному форумі Байдена виступить наша CEO Дарина Каленюк. Виступатиме вона в одній панелі з Міністром фінансів США (відповідальний за їхню санкційну політику).

На цій панелі буде оголошено більше деталей нової антикорупційної стратегії Білого дому", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, найцікавіше буде про глобальний візабан для корупціонерів та ворогів реформ.

Він нагадав, що в ЦПК активно просували посилення американцями цього інструменту.

"Рік тому наша ціль виглядала фантастичною - сьогодні вона частина офіційної політики провідної держави світу. Думаю, ще за рік інструмент повноцінно запрацює. Цей інструмент має бути заточено під швидке використання проти чортів середньої ланки (і членів їх родин). Таких як, наприклад, Татаров і усі його подєльніки: члени конкурсної комісії на керівника САП, судді ОАСК, члени ВРП і т.д і т.п", - наголосив голова ЦПК.

"Очевидно, що інструмент також буде спрямовано на безпосередніх керівників цих чортів. Тих, які зараз роблять великі очі і парять послам, що вони ніяких вказівок Татарову не давали, і що це все його самодіяльність", - підсумував Шабунін.

Читайте: Татаров готує фальсифікацію конкурсу на очільника САП, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Желаю успеха ЦПК !
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07.12.2021 12:01 Відповісти
а чому не АраХамська??
той розповість про "боротьбі Зе з алігархами"
Так розповість,що всі зо сміху повцікаються
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07.12.2021 12:10 Відповісти
Стратегия?Стратегия Ураины заключается в том что при дефиците газа как в Украине так и у Европе украинские газовые компании сокращают добычу газа.А это означает тоько сговор из кацапией.Иными словами ЗЕ в интересах этих афер.
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07.12.2021 12:18 Відповісти
Ну и шо? Ну выступит? А про какие досягнення будет рассказывать? О том что рубероид в Одессе подешевел? Или о том что зеля свои бабки с офшоров в держказну на нужды ВСУ перевёл? Или о том что каломыйского с фирташем за ж.пу взяли и на кичу посадили? Ещё наверное и американцев будет учить как с коррупцией бороться? От лицемеры зелёные! Клава я офигеваю!
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07.12.2021 12:20 Відповісти
Дайте области самообеспечивание безплатным газом населения,и мы газом обеспечим пол Европы.
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07.12.2021 12:22 Відповісти
От Ужгорода до перевала Ужок есть ужет пробуреных и готовых к применению 12 скважин которые по меркам геологов готовы обеспечить в полной мере западный регион Украиныросто безперебойными поставками газа.На четыре из которых уже было и поставлено оьорудование и стройматериалы которое почему-то увезли а стройматералы просто разворовали как безхозные..
Газ,Нефть,все в Украине есть да только никому это не нужно.
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07.12.2021 13:26 Відповісти
Як не дивно , але ЦПК був основним локомотивом в " коронізації " найвеличнішого членограя в передвиборній компанії 2019 . І що саме інтересніше , що ...що вся буквально інформація , як під копірку , збігалася з помиями , які лилися з московських і промосковських ЗМІ проти , на той час , чинного президента. ... ЗБІГ?.. Ґрантуть їх ніби із заходу . ХА... ИХ ТАМ НЕТ..?
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07.12.2021 13:04 Відповісти
Навздогін . Для шабуніна гроші пахнуть . Ось такі і є тими ,шо найбільше кричать "ЛОВІТЬ ЗЛОДІЯ".
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07.12.2021 13:13 Відповісти
некоректна назва форуму. Summit for Democracy
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07.12.2021 13:44 Відповісти
 
 