Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП з 13 загиблими на Чернігівщині
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Чернігівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 13 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"У вівторок, близько 8 години ранку на 14 км автодороги Чернігів-Грем’яч поблизу с. Киселівка Чернігівського району сталося ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes-Sprinter "Сосниця-Чернігів". Внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 7 – травмовані. Інформація про потерпілих постійно оновлюється", - сказано у повідомленні.
На місці аварії працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та прокурори. Встановлюються причини і обставини ДТП.
Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.
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Конечно может быть имел место гололёд, но ИМХО врядли - трасса оживлённая, минус небольшой, должны были раскатать.
какой обгон мог быть на гололеде ?
хто всрався ? невістка....
І плюс на бусах завжди ганяють бо двигун дозволяє, то вам не Богдан чи ЛАЗ.
Коли в країні правоохронні органи займаються "бізнесом" а не порядком, то тільки так і буває
Жаль, что это обычное явление у украинцев - превышение скорости. Откуда это? думаю, от сознания, что из грязи - в князи. купив таратайеу - и чувствует себя королем. Нет дисциплины, ветер в голове. И наплевательство.
Пассажиры должны осаждать такого водилу, который жмет на газ.
Но в этом случае, скорее, фура виновата.