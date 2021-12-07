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Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП з 13 загиблими на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП з 13 загиблими на Чернігівщині

Чернігівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 13 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"У вівторок, близько 8 години ранку на 14 км автодороги Чернігів-Грем’яч поблизу с. Киселівка Чернігівського району сталося ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes-Sprinter "Сосниця-Чернігів". Внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 7 – травмовані. Інформація про потерпілих постійно оновлюється", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та прокурори. Встановлюються причини і обставини ДТП.

Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.
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Топ коментарі
+3
Шановний, на дорозі у всьому винна швидкість. Коли воно летить 120 і на зустріч 120, то результат буде 13 на 7. І це ще 7 то велике чудо. Як на це поже вплинути прокурор?
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07.12.2021 14:13
+3
Перестань писати свою маячню, всі йому винні крім відморозка на спрінтері який вилетів на зустрічну. Швидкість має обиратися відповідно до стану дорожнього покриття і погоди, але водятли на бусах крім як давити щосили на газ думати не уміють.
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07.12.2021 14:21
+2
Выбежал Лось на дорогу, лопнуло колесо, он вообще заглох посреди дороги, кто-то третий подрезал, коварная подстава от Била Гейтса, который активировал чип водителя....Все что угодно может быть, обвинять надо когда точно уверен, а еще лучше никого не обвинять, а просто почтить память погибших.
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07.12.2021 15:17
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07.12.2021 13:44 Відповісти
А поднять бы все материалы по всем дтп хотя бы за последний год, сколько случаев по причине ненадлежащего состояния дорожного покрытия и разметки и какие приняты меры к устранению и вопросы появятся в том числе и к прокурорским.
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07.12.2021 13:48 Відповісти
Конкретно там дорога в +/- нормальном состоянии. По нашим меркам, ессно.

Конечно может быть имел место гололёд, но ИМХО врядли - трасса оживлённая, минус небольшой, должны были раскатать.
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07.12.2021 13:53 Відповісти
Гололед на фото (ранние)был самый натуральный ... Ранним утром , кто его мог раскатывать и
какой обгон мог быть на гололеде ?
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07.12.2021 15:14 Відповісти
Вы просто видимо не водитель и не знаете - при небольшом минусе раскатывается даже небольшим количеством авто. На тротуаре прямо в то же время может быть без коньков никак.
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07.12.2021 15:21 Відповісти
Это нормальное состояние?
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07.12.2021 18:17 Відповісти
Шановний, на дорозі у всьому винна швидкість. Коли воно летить 120 і на зустріч 120, то результат буде 13 на 7. І це ще 7 то велике чудо. Як на це поже вплинути прокурор?
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07.12.2021 14:13 Відповісти
Поэтому необходима максимальная огласк и что-бы не скрыли, выпали осадки ночью, обязаны были выехать и посыпать дорогу а не бухать за деньги которые наверное уже списали до весны включительно.
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07.12.2021 13:57 Відповісти
їдь сип
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07.12.2021 14:14 Відповісти
Іди і в очі подивись близьким загиблих і понівічених а потім базікай.
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07.12.2021 14:17 Відповісти
Перестань писати свою маячню, всі йому винні крім відморозка на спрінтері який вилетів на зустрічну. Швидкість має обиратися відповідно до стану дорожнього покриття і погоди, але водятли на бусах крім як давити щосили на газ думати не уміють.
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07.12.2021 14:21 Відповісти
А чем ты отличаешься от него? Никому неизвестно что случилось, но ты уже нашел виновного без всяких экспертиз и фактов.
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07.12.2021 14:47 Відповісти
З тих фото що є в мережі складається таке враження.
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07.12.2021 15:01 Відповісти
Выбежал Лось на дорогу, лопнуло колесо, он вообще заглох посреди дороги, кто-то третий подрезал, коварная подстава от Била Гейтса, который активировал чип водителя....Все что угодно может быть, обвинять надо когда точно уверен, а еще лучше никого не обвинять, а просто почтить память погибших.
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07.12.2021 15:17 Відповісти
все що завгодно могло бути крім одного, банального порушення швидкісного режиму та виїзду на зустрічну смугу водієм Буса.
хто всрався ? невістка....
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07.12.2021 15:23 Відповісти
Могло быть и такое, я лишь говорю о глупых определениях виновного без фактов и экспертиз. Пс и судя по всему виноват водитель фуры, как минимум в новости свежее так сказано.
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07.12.2021 16:03 Відповісти
просто ужас, наверняка лобовое да еще на большой скорости...
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07.12.2021 14:08 Відповісти
Виноват скорее всего водитель грузовика.Єто мое личное предположение.Водитель спринтера делал первий рейс ,бил отдохнувший,наверняка трезвий.А по грузовику я таких предположений не имею..
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07.12.2021 14:27 Відповісти
тобто Ви навіть фото які є у вільному доступі не глянули ? чому такі упереджені до водія фури, це у Європах вони ночами їздять, бо трафік менший, у нас же їх понти не ганяють за проведений за кермом час.
І плюс на бусах завжди ганяють бо двигун дозволяє, то вам не Богдан чи ЛАЗ.
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07.12.2021 15:21 Відповісти
Намедни фура с нариком за рулем накрыла такси в Харькове. Три трупа.Каждый день траурные вести с дорог.Не пределов человеческого автохамства и тупости.Причем винят во всем пешеходов....
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07.12.2021 17:38 Відповісти
пішоходи нажаль теж срали на ПДР і дуже часто саме вони і є причоною летальних аварій.
Коли в країні правоохронні органи займаються "бізнесом" а не порядком, то тільки так і буває
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07.12.2021 17:41 Відповісти
Надо пешеходам права пешехода давать после длительного обучения,как водителю.Особенно детям и дедушкам с деменцией.Пешеход всегда неправ!!!
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07.12.2021 18:03 Відповісти
В селе Киселевка наверно скоростная трасса была типа автобан...
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07.12.2021 14:28 Відповісти
Министр МВД уже озвучил явное .Фура выехала на встречку.,Что и было очевидно из фоток.А спринтер ,пусть и переделанный, оказался очередной невинной и непоследней жертвой автопреступников.К водителям нужны драконовские меры!!!. А пешеход,как трамвай - всегда прав.Аксиома.Ибо он на права не сдает!!И не может быть оправданием собственной смерти.
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07.12.2021 18:09 Відповісти
Думаю, там не дорожное покрытие сыграло роль, а высокая скорость.
Жаль, что это обычное явление у украинцев - превышение скорости. Откуда это? думаю, от сознания, что из грязи - в князи. купив таратайеу - и чувствует себя королем. Нет дисциплины, ветер в голове. И наплевательство.
Пассажиры должны осаждать такого водилу, который жмет на газ.
Но в этом случае, скорее, фура виновата.
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07.12.2021 14:29 Відповісти
Одним з наслідків такої кількості жертв в цій маршрутці безумовно є хижацьке (щодо власника) розташування сидінь пасажирів!!! Там середньостатистичній людині неможливо нормально сидіти бо коліна впираються в наступне крісло! За цим повинна наглядати транспортна інспекція, але всім відомо, що вона в долі і всі ці хапуги перевізники їх годують горами кешу! Це дуже легко перевірити і миттєво знайти всіх причетних! Є норми на пасажиро-місця! Наші жлоби порушують все, що можливо!!!
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07.12.2021 15:16 Відповісти
 
 