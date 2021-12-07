Заява про відставку Ткаченка досі не зареєстрована у ВР, - Стефанчук
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Заява міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка все ще не зареєстрована у Верховній раді, попри те, що міністр написав її 11 листопада.
Про це у коментарі Суспільному повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він також зазначив, що не володіє інформаією, чому заяву все ще не зареєстровано у парламенті та допустив, що Ткаченко міг передумати.
Натомість сам міністр наголосив, що не відкликав заяву.
"У мене новин з цього приводу сьогодні немає, заява у Верховній раді", - Ткаченко.
Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.
29 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде, оскільки міністр знайшов "точки порозуміння" з прем'єром Шмигалем.
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