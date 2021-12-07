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Байден поінформує західних лідерів про зміст розмови з Путіним, - Bloomberg
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Президент США Джо Байден поінформує про зміст розмови з президентом РФ Володимиром Путіним лідерів країн Європи.
Про це повідомила журналістка Bloomberg Кітті Дональдсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
Зокрема, американський лідер розповість про зміст розмови з Путіним лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії.
Топ коментарі
+23 Олександр Деркач a4302971
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Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров - Pandora Papers
В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано
Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.
Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову
4 травня
СНБО поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украин
У президента ще є декілька обіцянок щодо контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Зеленський обіцяв добудувати КПП на кордоні з європейськими сусідами, вкладати гроші у відкриття додаткових пунктів на кордоні зі Словаччиною та відкрити ще два КПП на кордоні з Угорщиною.
УВАГА!!
НА ОБЛАШТУВАННЯ прикордонної інфраструктури, включно з КПП, передбачено всього 70 млн.
на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
Н
Х
Заявления президента США Джо Байдена по Украине на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным могли быть сделаны лишь для того, чтобы успокоить конгресс. Такое мнение высказал во вторник, 7 декабря, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «РИА Новости».
«Я не исключаю, что Белый дом схитрил и приукрасил, причесал заявления Байдена, чтобы успокоить конгресс, который настроен очень оппозиционно по отношению к Байдену», - сказал Джабаров.
Владимир Путин и Джо Байден попытаются снизить накал на международной арене
Он также уточнил, что говорить о возможном осложнении российско-американских отношений из-за подобных заявлений нельзя. Джабаров подчеркнул, что пока рано делать такие выводы.
Переговоры Путина с Байденом прошли ранее в этот день, они продлились два часа. Отмечалось, что переговоры шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении.
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому 7 грудня.
Відомо, що Байден під час розмови з Путіним заявив, що США та союзники відповідатимуть жорсткими економічними заходами у разі військової ескалації щодо України.
«Президент Джозеф Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань американо-російського порядку денного. Президент Байден висловив глибоке занепокоєння США та наших європейських союзників з приводу ескалації Росією сил навколо України і ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники відповідатимуть рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», - зазначається у заяві Білого дому.
У Білому домі зазначили, що, окрім України, президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, проблему хакерських атак та програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, зокрема щодо Ірану.
Сидзинпинь в шоке..., следом за США отказаться могут ведущие страны Мира...