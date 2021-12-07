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Байден поінформує західних лідерів про зміст розмови з Путіним, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден поінформує західних лідерів про зміст розмови з Путіним, - Bloomberg

Президент США Джо Байден поінформує про зміст розмови з президентом РФ Володимиром Путіним лідерів країн Європи.

Про це повідомила журналістка Bloomberg Кітті Дональдсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, американський лідер розповість про зміст розмови з Путіним лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії.

Читайте: Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні й готові застосувати санкції

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
А дЄрьмака проінформує *****.
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07.12.2021 21:02
+8
Как обычно клоун узнает все подробности о судьбе своей страны из СМИ...
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07.12.2021 21:09
+8
И вот ради этого пуйло тянуло весь свой металлолом на наши границы?! Ну хоть поговорили с ним по телевизору. Хоч щось...
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07.12.2021 21:46
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А дЄрьмака проінформує *****.
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07.12.2021 21:02 Відповісти
кому війна,,, а кого нове ліцо афшорного слуги вови

Министр инфраструктуры "попался" на наличии офшоров - Pandora Papers

В декларациях чиновника об офшорах ничего не указано

Одним из основателей офшорной компании Officium SW Ltd. на Британских Виргинских островах может быть глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Такая информация имеется в материалах журналистских расследований Pandora Papers, что размещены на Offshoreleaks.

Согласно имеющимся данным, фирма Officium SW Ltd. была оформлена летом 2018 года. Вместе с Кубраковым её совладельцами названы некие Илья Солодовский и Руслан Крамаренко.
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07.12.2021 21:41 Відповісти
А ТРОХИ РАНІШЕ БУЛО ОЦЕ

"Рулить" правлением "Укрзализныци" поручат главе Мининфраструктуры Кубракову
4 травня

СНБО поручил Кабинету министров Украины возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров Украин
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07.12.2021 21:44 Відповісти
У свіжому проєкті держбюджету закладено 39,6 млрд грн на розвиток мережі і утримання доріг загального користування державного значення; 15,8 млрд - на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг; 23,1 млрд субвенції місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг. Це більше, ніж було закладено на поточний рік.

У президента ще є декілька обіцянок щодо контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Зеленський обіцяв добудувати КПП на кордоні з європейськими сусідами, вкладати гроші у відкриття додаткових пунктів на кордоні зі Словаччиною та відкрити ще два КПП на кордоні з Угорщиною.

УВАГА!!

НА ОБЛАШТУВАННЯ прикордонної інфраструктури, включно з КПП, передбачено всього 70 млн.
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07.12.2021 21:50 Відповісти
Рассказал ,как чмошник путин-***** обосралось и что теперь надо этого дурачка добить ,чтобы не мучился ...
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07.12.2021 21:05 Відповісти
Эту херню ***** расскажи
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07.12.2021 22:38 Відповісти
Надеюсь Байден кремлевскому гопнику уши накрутил.
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07.12.2021 21:06 Відповісти
Бабайден на деле никогда не противостоял расие, ни ссср.
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07.12.2021 21:48 Відповісти
Как обычно клоун узнает все подробности о судьбе своей страны из СМИ...
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07.12.2021 21:09 Відповісти
А Вы думаете он интересуется подобными новостями
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07.12.2021 21:15 Відповісти
"Західним лідерам" - тож Зеленському не розповість?
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07.12.2021 21:11 Відповісти
А де ж наш найвеличніший у цьому рядку?
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07.12.2021 21:12 Відповісти
дЄрьмак і Кулєба за нього.
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07.12.2021 21:13 Відповісти
Американский дед своим европейским партнёрам заявил:" Я смог сказать Путину. Я сильно глубоко озабочен"
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07.12.2021 21:12 Відповісти
Слово ***** ты написал так как это делают кацапы!
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07.12.2021 21:16 Відповісти
Дратує, що саме так ху@ла називає ЦН та ще додає усі його регалії, ніби держустанова((((
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08.12.2021 07:14 Відповісти
Толерантная дипломатия, сэр!
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08.12.2021 09:35 Відповісти
Главное что зепацюку рассказывать не собирается почему то...
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07.12.2021 22:07 Відповісти


на зв'язку Сцарьок усiя кацапо-орди пуйло )
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07.12.2021 21:18 Відповісти
Ну, Зеля, тебя и макнули!!!
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07.12.2021 21:36 Відповісти
а нас не
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07.12.2021 21:43 Відповісти
Главное, что бы Мюнхен 2.0 не получился
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07.12.2021 21:43 Відповісти
Он де-факто случился.
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07.12.2021 21:50 Відповісти
Вот не пойму, ты истеричка или ************?
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07.12.2021 22:40 Відповісти
П
Н
Х
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08.12.2021 08:02 Відповісти
И вот ради этого пуйло тянуло весь свой металлолом на наши границы?! Ну хоть поговорили с ним по телевизору. Хоч щось...
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07.12.2021 21:46 Відповісти
/// из рашаговносми :

Заявления президента США Джо Байдена по Украине на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным могли быть сделаны лишь для того, чтобы успокоить конгресс. Такое мнение высказал во вторник, 7 декабря, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «РИА Новости».

«Я не исключаю, что Белый дом схитрил и приукрасил, причесал заявления Байдена, чтобы успокоить конгресс, который настроен очень оппозиционно по отношению к Байдену», - сказал Джабаров.

Владимир Путин и Джо Байден попытаются снизить накал на международной арене
Он также уточнил, что говорить о возможном осложнении российско-американских отношений из-за подобных заявлений нельзя. Джабаров подчеркнул, что пока рано делать такие выводы.

Переговоры Путина с Байденом прошли ранее в этот день, они продлились два часа. Отмечалось, что переговоры шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении.
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07.12.2021 21:50 Відповісти
Кацапам верить себя не уважать!
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07.12.2021 21:54 Відповісти
По хорошому, то треба вже з цим Путіним припиняти будь які розмови. Будь які розмови з русскімі русскіє вважають проявом слабкості. А от коли даш русскаму в рило, то русскій скаже - о! вот ета па нашему і стане перед вами на коліна.
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07.12.2021 21:54 Відповісти
джабаров старая лиса, ветеран 2 главка КГБ (контразведка) вещует о политике, ему все кажутся интриги и т.д. Можно біло бі поверить, но тройка не дает верить его слову.
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07.12.2021 21:55 Відповісти
Ясно...а зекрысе рассказывать все не собирается
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07.12.2021 22:05 Відповісти
У Білому домі оприлюднили заяву за підсумками переговорів президентів РФ та США Володимира Путіна та Джозефа Байдена.

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому 7 грудня.

Відомо, що Байден під час розмови з Путіним заявив, що США та союзники відповідатимуть жорсткими економічними заходами у разі військової ескалації щодо України.

«Президент Джозеф Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань американо-російського порядку денного. Президент Байден висловив глибоке занепокоєння США та наших європейських союзників з приводу ескалації Росією сил навколо України і ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники відповідатимуть рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії», - зазначається у заяві Білого дому.

У Білому домі зазначили, що, окрім України, президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, проблему хакерських атак та програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, зокрема щодо Ірану.
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07.12.2021 22:24 Відповісти
Байден отказался от Олимпиады в Китае...

Сидзинпинь в шоке..., следом за США отказаться могут ведущие страны Мира...
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07.12.2021 22:37 Відповісти
Спортсмены США будут участвовать.Бойкот только дипломатический.Сейчас ГА ведет обширную онлайн трансляцию по итогам переговоров и Сенаторы допрашивают Нуланд по политике Кремля и помощи Украине.Феноменальное обсуждение обстановки в Украине.
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07.12.2021 22:46 Відповісти
 
 