У Кремлі задоволені перемовинами Путіна та Байдена

У Кремлі висловили задоволення відеоформатом переговорів президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена, але вважають особисті зустрічі продуктивнішими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Відеоконференція - це хороша форма для діалогу, але все-таки особисте спілкування більш значуще", - сказав журналістам помічник глави російської держави Юрій Ушаков.

Він поділився особистою думкою, що очні зустрічі "завжди приносять більше результатів".

При цьому в Кремлі заявили, що підбивати підсумки переговорів поки що рано, оскільки накопичилося стільки проблем, що їх треба вирішувати не один місяць, а можливо, і не один рік.

Говорячи про продовження діалогу двох лідерів, він сказав, що організувати їхнє спілкування досить легко.

"Це легко робиться - організувати навіть не відеоконференцію, закриту відеоконференцію, а просто телефонну розмову. І цим вони теж активно користуються, наші лідери. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", - сказав він.

Ушаков зазначив, що зараз сторонам надійдуть вказівки лідерів готувати команди щодо обговорення чутливих питань.

"Побачимо, як американці відреагують. Якийсь час буде потрібно, звісно, а далі подивимося", - сказав помічник президента РФ.

Зараз, наголосив Ушаков, важко загадувати терміни стосовно подальших контактів Путіна та Байдена, "і просто навіть трішки безглуздо".

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"Проривів поки що немає. Відносини викликають занепокоєння. Я думаю, що ця ситуація не задовольняє ані нас, ані американців. Про це президенти говорили, різких проривів поки що, напевно, важко очікувати, але водночас президенти продемонстрували налаштування на те, щоб продовжувати практичну роботу, розпочати обговорення вельми чутливих питань, які серйозно турбують, зокрема, Москву", - сказав Ушаков.

На запитання, чи очікує він на настання деескалації двосторонніх відносин, Ушаков сказав: "Ми подивимося, як ця розмова буде реалізована у конкретні дії, у конкретні кроки".

"Але я вже згадав, що президент США говорив про можливі санкції, а наш президент про те, що санкції для Росії річ не нова, що вони застосовуються досить тривалий час, але жодного позитивного ефекту ні для США, ні для Росії не дають", - сказав він.

Ушаков зазначив, що розмова двох лідерів була відвертою і мала діловий характер.

"Якщо охарактеризувати розмову, то вона була досить відвертою, мала діловий характер, але водночас, було місце для жартів, обміну компліментами. Тобто - нормальна розмова двох серйозних лідерів, коли обговорюються серйозні питання, в ході якої порушуються і делікатні, і не лише делікатні питання", - сказав він журналістам.

У представника Кремля також поцікавилися, що він мав на увазі, говорячи про те, що під час переговорів Путіна та Байдена був час для жартів.

"З приводу жартів, то коли серйозні розумні люди розмовляють один з одним, вони іноді дають волю, щоб полегшити якусь довгу фразу, надавши їй жартівливого, коротшого характеру, але від цього ситуація стає більш зрозумілою", - пояснив Ушаков.

Він уточнив, що "було кілька жартів, і вони були дуже доречними - і з американського боку, плюс, ​​наш президент теж уміє і любить діяти в такому плані".

Ушаков також розповів, що "під час відеоконференції один з одним спілкувалися виключно два президенти".

За словами Ушакова, переговори тривали рівно дві години.