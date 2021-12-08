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Новости За рубежом
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В Кремле удовлетворены переговорами Путина и Байдена

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле удовлетворены переговорами Путина и Байдена

В Кремле выразили удовлетворение видеоформатом переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, но считают личные встречи более продуктивными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Видеоконференция - это хорошая форма для диалога, но все-таки, личное общение более значимо", - сказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он поделился личным мнением, что очные встречи "всегда приносят больше результатов".

При этом в Кремле заявили, что подводить итоги состоявшихся переговоров пока рано, так как накопилось столько проблем, что предстоит их решать не один месяц, а возможно, и не один год, добавил Ушаков.

Говоря о продолжении диалога двух лидеров, он сказал, что организовать их общение достаточно легко.

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"Это легко делается - организовать даже не видеоконференцию, закрытую видеоконференцию, а просто телефонный разговор. И этим они тоже активно пользуются, наши лидеры. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

Ушаков отметил, что сейчас сторонам поступят указания лидеров готовить команды по обсуждению чувствительных вопросов. "Посмотрим, как американцы отреагируют. Какое-то время потребуется, естественно, а дальше посмотрим", - сказал помощник президента.

Сейчас, подчеркнул Ушаков, трудно загадывать сроки дальнейших контактов Путина и Байдена, "и просто даже немножко глуповато".

"Прорывов пока что нет. Отношения вызывают озабоченность. Я думаю, что эта ситуация не удовлетворяет ни нас, ни американцев. Об этом президенты говорили, резких прорывов пока, наверное, трудно ожидать, но вместе с тем президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу, начать обсуждение весьма чувствительных вопросов, которые серьезно волнуют, в частности, Москву", - сказал Ушаков.

На вопрос, ожидает ли он наступления деэскалации двусторонних отношений, Ушаков сказал: "Мы посмотрим, как этот разговор будет реализован в конкретные действия, в конкретные шаги".

"Но я уже упомянул, что президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент о том, что санкции для России вещь не новая, что они применяются достаточно длительное время, но никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают", - сказал он.

Ушаков указал, что разговор двух лидеров был откровенным и имел деловой характер.

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"Если охарактеризовать разговор, то он был достаточно откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем, было место для шуток, обмена комплиментами. То есть - нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные вопросы, в ходе которого затрагиваются и щепетильные, и не только щепетильные вопросы", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля также поинтересовались, что он имел в виду, говоря о том, что в ходе переговоров Путина и Байдена было время для шуток.

"По поводу шуток, то, когда серьезные умные люди разговаривают друг с другом, они иногда дают волю, чтобы облегчить какую-то длинную фразу, придав ей шуточный, более короткий характер, но от этого ситуация становится более понятной", - пояснил Ушаков.

Он уточнил, что "было несколько шуток, и они были очень уместными - и с американской стороны, плюс, естественно, наш президент умеет и любит действовать в таком плане".

Ушаков также рассказал, что "в ходе видеоконференции друг с другом общались исключительно два президента".

По словам Ушакова, переговоры длились ровно два часа.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
***** задоволене вже тим що президент Америки говорив з ним.
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08.12.2021 09:54
+20
Отак інформують українців про перемовини. Нашій владі не довіряють і не поважають - таке ставлення розповсюджується на всю країну. Обрали ідіотика - майте тепер.
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08.12.2021 09:57
+20
А уявіть,що десь в цей самий час,
Щоб наші вщент ********** страждання,
Цей мудозвін записує для нас
Своє гидотне новорічне привітання ...
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08.12.2021 10:05
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а наша кротоферма з Банкової примовкла і немає нічого від інформциган Зеленського, ждуть указівок від Ла-ла. і Єрмак інструкцій з Кремля, А там, на мокшанських болотах, "з глубоким удовлетворением констатирует факт" шо іх , в лице Путена, послали далеко і надовго.
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08.12.2021 11:29 Ответить
***** серйозный ***** это да.
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08.12.2021 11:31 Ответить
Моє побажання Московії як імперії - ЗДОХНИ і поскоріше
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08.12.2021 11:39 Ответить
Як важливо для моральної нікчеми, щоб з нею поговорив хтось з великих. Заради цього вона готова на все.
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08.12.2021 12:06 Ответить
Дуже тупий заголовок бо зовсім не відповідає змісту статті: в Кремлі задоволені ФОРМАТОМ перемовин, а не самими (результатом) поремовинами.
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08.12.2021 12:13 Ответить
москалям кранты! Байден даже по телефону их может загнуть буквой Зю! Жаль не было очно, от окурка бы один пепел полетел. Надо бует забрать московские электрички в качестве контрибуции на заменить киевскую городскую, а то що то она какая - то убогая
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08.12.2021 12:14 Ответить
Ой, не брешіть, що ви задоволені перемовинами Байдена та ху#ла. Хіба ж це перемовини, коли стільки свідків поряд. От перемовинами з Трампаксом ви реально були задоволені, він навіть перекладачів своїх виганяв, щоб тільки не було жодного свідка їхніх з ху#лом шури-мур.
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08.12.2021 13:16 Ответить
Дурень думкою багатіє!
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08.12.2021 14:34 Ответить
А якщо ви тоді..ооо, то ми тоді... УУУ!
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08.12.2021 14:52 Ответить
Наконец-то, обратили внимание на больного, бункерного деда Вову Путина, США и другие страны. Не забывают старого козла Воффку Путина. Одинокому бункерному деду Путину, такое внимание - льстит.
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08.12.2021 15:20 Ответить
Было время, в Мире каждая собака знала Воффку Путина. Вот так всех держал! А щас...забыли, и просто ржут!

Не беда, что дед Вова Путин в трудном возрасте, и умом уж тронулся.

Дед Вова Путин ещё ого-го, ого-го!
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08.12.2021 15:21 Ответить
нормальный разговор двух серьезных лидеров, когда обсуждаются серьезные вопросы, в ходе которого затрагиваются и щепетильные, и не только щепетильные вопросы Источник: https://censor.net/ru/n3303960


Что несет что кремлевское ЧМО? Похоже что аргентинский порошок окончательно разрушил сознание кремлёвских обезьян.
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08.12.2021 15:29 Ответить
Когда-то санкции помогли ссср почить в бозе.
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08.12.2021 15:50 Ответить
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