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Новий технологічний університет, який інвестуватиме в стартапи студентів, запустять наступного року, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

Новий технологічний університет, який інвестуватиме в стартапи студентів, запустять наступного року, - Мінцифри

Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців, тоді як, за оцінками учасників ринку, реальна потреба становить понад 30 тисяч на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової траснформації.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час презентації щодо запуску SET University зазначив, що Україна має потенціал стати найбільшим IT-хабом у Східній Європі.

"У нас має з’являтися ще більше "єдинорогів", таких як GitLab чи Grammarly. Одна з цілей Мінцифри - до 2024 року збільшити частку IT у ВВП країни до 10%. Тому ми створюємо додаткові стимули від держави для розвитку сфери. Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців. Тому ініціативи щодо інноваційної та якісної підготовки ІТ-фахівців є надзвичайно актуальними", - пояснив голова Мінцифри.

Як дипломну роботу випускники презентуватимуть ідею або проєкт власного стартапу. Найкращі проєкти отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.

Наразі університет аналізує потреби абітурієнтів та ІТ-ринку, щоб визначити фінальний список напрямів навчання, але вже відомо, що великий акцент робитиметься на новітніх технологіях. Зараз університет розглядає такі дисципліни: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data та Internet of Things. Навчати студентів будуть професори з провідних українських та закордонних університетів і топ-менеджери українських і міжнародних ІТ-компаній. Зокрема, ті зможуть стати менторами студентів та презентувати реальні ІТ-кейси, щоб студенти долучалися до їх вирішення.

Університет запустять у 2022 році. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
в лесу из миллиарда деревьев
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08.12.2021 12:42
+3
А де університет майбутнього ім.Бубачки?
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08.12.2021 12:32
+2
А де студентів візьмеш? В останні роки всі існуючі університети заявляють про недобір студентів, бо кількість випускників шкіл з року в рік скорочується.
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08.12.2021 12:41
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А де університет майбутнього ім.Бубачки?
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08.12.2021 12:32 Відповісти
в лесу из миллиарда деревьев
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08.12.2021 12:42 Відповісти
от - уже і фото зроблене - Омікрончик )), а за пару місяців файзер та інші і вакцину виготовлять...

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08.12.2021 12:32 Відповісти
Хотят склепать новую структуру, через которую сливать бабло, на какие-то свои проекты
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08.12.2021 12:34 Відповісти
калька параши, там и роботов создают и прочую муть ,которая в мире нах не нужна
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08.12.2021 12:44 Відповісти
А де студентів візьмеш? В останні роки всі існуючі університети заявляють про недобір студентів, бо кількість випускників шкіл з року в рік скорочується.
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08.12.2021 12:41 Відповісти
Мало Университетов??? Эти нормально финансируйте ублюдки!
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08.12.2021 12:57 Відповісти
А бубочкин папачка наверное будут рэктором а мамачка будет яго замом?????
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08.12.2021 13:05 Відповісти
Після підписання Зеленським Закону України "Про внесння змін до Закону України "Про культуру", стосовно загальних основ надання населенню культурних послуг" № 1432-IX, в музикальних магазинах з"явилися збірники нот "Для гри членом на роялі, піаніно та інших музичних інструментах".
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08.12.2021 13:28 Відповісти
Прямо Массачусетский Технологический Институт в США...,ждем Лауреатов Нобелевской премии...Айтишников...
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08.12.2021 13:05 Відповісти
Дайошь уневирсетет освоения Плутона!
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08.12.2021 13:07 Відповісти
И там миллиард деревьев!
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08.12.2021 13:08 Відповісти
"велике ІТівництво " ? нє?
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08.12.2021 13:09 Відповісти
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…

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08.12.2021 13:15 Відповісти
Тєхнолоґічєскій кажете? Одна, дюже сурйозна на половину державна компанія, шукає інженера. Пропонує йому АЖ!!! 10000 гривень зарплати!!! А вони, ледарі, не хотятьйти на цю "гіднооплачуваємую" должность...
Які технології??? Турборежимного "освоєнія" запозичених до державного бюджету коштів, хіба що...
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08.12.2021 13:20 Відповісти
- Ни одно дерево не будет уничтожено при строительстве президентского Университета будущего на ВДНХ, - Шкарлет.

- А скільки "дубів" буде вирощено в його стінах!!! І вони будуть "впарювать" нам «липу"...

*
Зеленский:
- В Украине будет создан президентский университет, который будет готовить людей будущего!
- Володимире Олександровичу, і на якого біса нам у майбутньому стільки клоунів і блазнів? Ви і самі, зі своїм "95-м кварталом", непогано справляєтеся...
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08.12.2021 13:30 Відповісти
Не знаю за следующий год, а вот через два вас запустят в свободное плавание, это точно, не ходи к бабке.
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08.12.2021 13:31 Відповісти
 
 