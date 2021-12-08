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ДТП із 13-ма загиблими під Черніговом: водієві вантажівки повідомлено про підозру

Новини Цензор.НЕТ Події

ДТП із 13-ма загиблими під Черніговом: водієві вантажівки повідомлено про підозру

Триває досудове розслідування страшної аварії, під час якої 7 грудня неподалік Чернігова загинули 13 людей і 7 отримали тяжкі травми.

Про це повідомив у фейсбуці керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні слідчий за погодженням з прокурором вручив 44-річному водієві вантажівки повідомлення про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3. ст. 286 КК України)", - зазначив він.

Крім того очільник облпрокуратури пообіцяв, що за результатами слідства буде надано правову оцінку УСІМ без виключення обставинам, що призвели до трагедії на дорозі.

Також читайте: Смертельна ДТП на Чернігівщині: поліція затримала водія вантажівки

Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

ДТП із 13-ма загиблими під Черніговом: водієві вантажівки повідомлено про підозру 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Или убрали, при оформлении дтп, потому-что маршрутки обычно крышуют или копы или чиновники, могу конечно ошибаться.
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08.12.2021 14:15
+2
накануне вроде была инфа что это водитель Спринтера вылетел на встречку
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08.12.2021 14:07
+2
І ніякого співчуття про загибель тринадцяти людей від презедента,( до речі в любій нормальній краіні було б співчуття від керівництва),я вже не кажу що після цієі трагедіі мали б якіс висновки зроблені бути, що ім загиблі люди ,зламані долі для них головне збагачення себе і свого оточення ну і звісно близьких олігархів ,думають що вони вічні.
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08.12.2021 14:49
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Адвокаты обратите внимание на это дтп, и помогите водителю грузовика с защитой, на мой взгляд его хотят сделать стрелочником(могу ошибаться), но все идет к тому, по расположению грузовика похоже что он начал тормозить что бы избежать столкновеия с авто нна своей полосе и его начало складывать, но очень мало фото и информации с точной привязкой к местности.
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08.12.2021 14:06 Відповісти
Зверніть увагу Де Знаходиться Полупричип фури! Якщо б фура була на своїй полосі то причіп також,А сам автомобіль з'їхав би у кювет.Було скоріш всього так: Водій фури заснув чи відволікся і виїхав на зустрічну смугу.Водій маршрутки зразу начав "уходити" в ліво,А водій фури коли побачив що "виліз" на зустрічну також крутонув руля вправо щоб уникнути зіткнення.Але було вже пізно....
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08.12.2021 15:56 Відповісти
накануне вроде была инфа что это водитель Спринтера вылетел на встречку
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08.12.2021 14:07 Відповісти
Домыслы были такие исходя из положений авто после столкновения
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08.12.2021 14:36 Відповісти
На сейчас мне кажется, что фуровод вылетел на встречку, выкинул в кювет спринтера (который его, ессно, не остановил (в особенности прицеп)) и проехал дальше уже боком.
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08.12.2021 14:43 Відповісти
И что, ни в грузовике, ни в маршрутке не было регика?
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08.12.2021 14:08 Відповісти
Или убрали, при оформлении дтп, потому-что маршрутки обычно крышуют или копы или чиновники, могу конечно ошибаться.
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08.12.2021 14:15 Відповісти
Спецом спровоцировали аварию
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08.12.2021 14:18 Відповісти
На сельских дорогах нет смысла провоцировать, там все происходит само собой.
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08.12.2021 14:26 Відповісти
Водителю дадут пожизненное или 15, а подонку, который расстреливал пленных ВСУ дали 3 года
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08.12.2021 14:26 Відповісти
Режим труда водителя где?
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08.12.2021 14:37 Відповісти
А підозру мусорам які дозволили з вантажного буса зробити пасажирську маршрутку оголосять?
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08.12.2021 14:48 Відповісти
Это пассажир был, так что в этом конкретном случае мимо.
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08.12.2021 15:11 Відповісти
Какие ваши доказательства, что то он не похож на бус с кондиционером и мягким салоном.
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08.12.2021 15:48 Відповісти
Тебе нагуглить видео где из грузовика пассажира делают с мягким салоном? Или сам?

Сказал хозяин, что оригинальный пассажир был 2005 года. Не такие уж они и дорогие.
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08.12.2021 16:11 Відповісти
16 годков для междугороднего буса может занадто?
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08.12.2021 17:10 Відповісти
Поинтересуйтесь на досуге средним возрастом самолётов - много интересного узнаете.
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09.12.2021 10:55 Відповісти
Винесуть догану.
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08.12.2021 15:46 Відповісти
І ніякого співчуття про загибель тринадцяти людей від презедента,( до речі в любій нормальній краіні було б співчуття від керівництва),я вже не кажу що після цієі трагедіі мали б якіс висновки зроблені бути, що ім загиблі люди ,зламані долі для них головне збагачення себе і свого оточення ну і звісно близьких олігархів ,думають що вони вічні.
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08.12.2021 14:49 Відповісти
Для междугородних перевозок нужно использовать автобусы типа Блю Берд. Чтобы капот был метра 2 и сзади свес метров 5. Дороги в Украине узкие, фур много, скорости высокие. Автобусы типа Спринтеры не должны перевозить больше чем 10 человек. Америка могла помочь Украине такими автобусами в виде подарка. Если нет, то междугородние автобусы можно было делать на базе Краза. Скорость таких автобусов не должна быть больше 80 км
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08.12.2021 16:23 Відповісти
В Кременчуге собирали Ивеко, куда они пропали?
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08.12.2021 17:11 Відповісти
 
 