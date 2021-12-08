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ДТП с 13 погибшими под Черниговом: водителю грузовика сообщено о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ДТП с 13 погибшими под Черниговом: водителю грузовика сообщено о подозрении

Продолжается досудебное расследование страшной аварии, в ходе которой 7 декабря неподалеку от Чернигова погибли 13 человек и 7 получили тяжелые травмы.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователь по согласованию с прокурором вручил 44-летнему водителю грузовика уведомление о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3. ст. 286 УК Украины)", - отметил он.

Кроме того, глава облпрокуратуры пообещал, что по результатам следствия будет дана правовая оценка ВСЕМ без исключения обстоятельствам, приведшим к трагедии на дороге.

Также читайте: Смертельное ДТП в Черниговской области: полиция задержала водителя грузовика

Напомним, что 7 декабря около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыли в обоих направлениях. Полиция перенаправила транспортные потоки на объездной путь через Городню и Сновск. Нормальное функционирование трассы было возобновлено вчера в 19:45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.

ДТП с 13 погибшими под Черниговом: водителю грузовика сообщено о подозрении 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Или убрали, при оформлении дтп, потому-что маршрутки обычно крышуют или копы или чиновники, могу конечно ошибаться.
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08.12.2021 14:15
+2
накануне вроде была инфа что это водитель Спринтера вылетел на встречку
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08.12.2021 14:07
+2
І ніякого співчуття про загибель тринадцяти людей від презедента,( до речі в любій нормальній краіні було б співчуття від керівництва),я вже не кажу що після цієі трагедіі мали б якіс висновки зроблені бути, що ім загиблі люди ,зламані долі для них головне збагачення себе і свого оточення ну і звісно близьких олігархів ,думають що вони вічні.
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08.12.2021 14:49
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Адвокаты обратите внимание на это дтп, и помогите водителю грузовика с защитой, на мой взгляд его хотят сделать стрелочником(могу ошибаться), но все идет к тому, по расположению грузовика похоже что он начал тормозить что бы избежать столкновеия с авто нна своей полосе и его начало складывать, но очень мало фото и информации с точной привязкой к местности.
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08.12.2021 14:06 Ответить
Зверніть увагу Де Знаходиться Полупричип фури! Якщо б фура була на своїй полосі то причіп також,А сам автомобіль з'їхав би у кювет.Було скоріш всього так: Водій фури заснув чи відволікся і виїхав на зустрічну смугу.Водій маршрутки зразу начав "уходити" в ліво,А водій фури коли побачив що "виліз" на зустрічну також крутонув руля вправо щоб уникнути зіткнення.Але було вже пізно....
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08.12.2021 15:56 Ответить
накануне вроде была инфа что это водитель Спринтера вылетел на встречку
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08.12.2021 14:07 Ответить
Домыслы были такие исходя из положений авто после столкновения
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08.12.2021 14:36 Ответить
На сейчас мне кажется, что фуровод вылетел на встречку, выкинул в кювет спринтера (который его, ессно, не остановил (в особенности прицеп)) и проехал дальше уже боком.
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08.12.2021 14:43 Ответить
И что, ни в грузовике, ни в маршрутке не было регика?
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08.12.2021 14:08 Ответить
Или убрали, при оформлении дтп, потому-что маршрутки обычно крышуют или копы или чиновники, могу конечно ошибаться.
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08.12.2021 14:15 Ответить
Спецом спровоцировали аварию
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08.12.2021 14:18 Ответить
На сельских дорогах нет смысла провоцировать, там все происходит само собой.
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08.12.2021 14:26 Ответить
Водителю дадут пожизненное или 15, а подонку, который расстреливал пленных ВСУ дали 3 года
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08.12.2021 14:26 Ответить
Режим труда водителя где?
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08.12.2021 14:37 Ответить
А підозру мусорам які дозволили з вантажного буса зробити пасажирську маршрутку оголосять?
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08.12.2021 14:48 Ответить
Это пассажир был, так что в этом конкретном случае мимо.
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08.12.2021 15:11 Ответить
Какие ваши доказательства, что то он не похож на бус с кондиционером и мягким салоном.
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08.12.2021 15:48 Ответить
Тебе нагуглить видео где из грузовика пассажира делают с мягким салоном? Или сам?

Сказал хозяин, что оригинальный пассажир был 2005 года. Не такие уж они и дорогие.
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08.12.2021 16:11 Ответить
16 годков для междугороднего буса может занадто?
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08.12.2021 17:10 Ответить
Поинтересуйтесь на досуге средним возрастом самолётов - много интересного узнаете.
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09.12.2021 10:55 Ответить
Винесуть догану.
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08.12.2021 15:46 Ответить
І ніякого співчуття про загибель тринадцяти людей від презедента,( до речі в любій нормальній краіні було б співчуття від керівництва),я вже не кажу що після цієі трагедіі мали б якіс висновки зроблені бути, що ім загиблі люди ,зламані долі для них головне збагачення себе і свого оточення ну і звісно близьких олігархів ,думають що вони вічні.
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08.12.2021 14:49 Ответить
Для междугородних перевозок нужно использовать автобусы типа Блю Берд. Чтобы капот был метра 2 и сзади свес метров 5. Дороги в Украине узкие, фур много, скорости высокие. Автобусы типа Спринтеры не должны перевозить больше чем 10 человек. Америка могла помочь Украине такими автобусами в виде подарка. Если нет, то междугородние автобусы можно было делать на базе Краза. Скорость таких автобусов не должна быть больше 80 км
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08.12.2021 16:23 Ответить
В Кременчуге собирали Ивеко, куда они пропали?
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08.12.2021 17:11 Ответить
 
 