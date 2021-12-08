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Смертельное ДТП в Черниговской области: полиция задержала водителя грузовика

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Смертельное ДТП в Черниговской области: полиция задержала водителя грузовика

Полицейские задержали водителя грузовика, причастного к совершению ДТП, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Предварительно известно, что рейсовый автобус сообщением "Борзна-Чернигов" двигался в направлении областного центра. Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете "скорой помощи" и еще один – в больнице.

В медицинские учреждения Чернигова с травмами разных степеней тяжести госпитализировали семерых человек. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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"Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек)", - сказал начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

В настоящее время следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень износа шин транспортных средств.

С целью проведения всестороннего и беспристрастного расследования полиция просит возможных свидетелей и очевидцев ДТП позвонить по телефонам 073-200-12-31, 096-273-21-22 или "102".

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что вчера около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыли в обоих направлениях. Полиция перенаправила транспортные потоки на объездной путь через Городню и Сновск. Нормальное функционирование трассы было возобновлено вчера в 19:45 после завершения комплекса следственно-оперативных мероприятий.

Смертельное ДТП в Черниговской области: полиция задержала водителя грузовика 01

Автор: Анастасія Потіха
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А что с этим чертом. Зелены цепные псы так и не нашли кто был за рулем
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08.12.2021 11:59 Ответить
А ти не розумієш, що ота морда в окулярах, скоїла дтп, від якого її відмазала морда президента ?
Хто тут мерзотник , не підкажеш ?
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08.12.2021 12:34 Ответить
Пропонуєш Трухіну подякувать що нікого не вбив? Так це не його "заслуга", а "щаслива випадковість"! Тут мова про інше іде - про відсутність невідворотності кари за вчинене правопорушення! Водій фури теж надіявся на "авось, пронесёт!"
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08.12.2021 12:41 Ответить
Виродау , там шестеро людей і дитина в лікарню потрапили , а тебе
зебилоід, тільки ,, рошенки" цікавлять 😡
скільки платять за такий наглючий захист слуги урода ?
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08.12.2021 12:49 Ответить
Какое падло! Гнало, вылупивши глаза, на всю катушку. Сколько горя принесло.
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08.12.2021 13:15 Ответить
Не впевнен, але судячи з розташування маршрутки та фури, незрозуміло, хто виїхав на зустрічну смугу.
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08.12.2021 14:38 Ответить
 
 