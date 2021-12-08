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Польща передала Україні 300 тис. доз вакцини проти коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Польща передала Україні 300 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило МЗС Польщі.
"Польща солідарна з Україною. В Україну вирушила чергова партія вакцини проти COVID-19. Завдяки співпраці МЗС з Урядовою агенцією стратегічних резервів Польщі нашому східному сусідові відправлено 300 тис. доз вакцини", - йдеться в повідомленні.
На сайті польського уряду зазначається, що партія вакцини кількістю 300 тис. доз вирушила в Україну 29 листопада.
Топ коментарі
+4 Eugen Mk
показати весь коментар08.12.2021 14:46
+3 Asrarim Bobovixh b2ac1bde
показати весь коментар08.12.2021 15:03
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.12.2021 14:36
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но ведь все очень просто, верно?) ты же не из Украины ищешь?)
Не розумію, чому антивакси так верещать, що за їхні податки вакцина закуповується, якщо нам її просто дають бєзвоздмєздно, тоєсь дадом.