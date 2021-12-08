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Польща передала Україні 300 тис. доз вакцини проти коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Польща передала Україні 300 тис. доз вакцини проти коронавірусу

Польща передала Україні 300 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило МЗС Польщі.

"Польща солідарна з Україною. В Україну вирушила чергова партія вакцини проти COVID-19. Завдяки співпраці МЗС з Урядовою агенцією стратегічних резервів Польщі нашому східному сусідові відправлено 300 тис. доз вакцини", - йдеться в повідомленні.

На сайті польського уряду зазначається, що партія вакцини кількістю 300 тис. доз вирушила в Україну 29 листопада.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Поняли что толку с неё немного и решили попиариться
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08.12.2021 14:46
+3
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08.12.2021 15:03
+2
Если Астразеленка, то опять придется утилизировать ее, как прошлый раз. Почему-то именно ей доверия нет. Молодеж колит файзер, старики короновак. Раз поляки от зеленки отказываются, значит с ней что-то не чисто
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08.12.2021 14:36
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Если Астразеленка, то опять придется утилизировать ее, как прошлый раз. Почему-то именно ей доверия нет. Молодеж колит файзер, старики короновак. Раз поляки от зеленки отказываются, значит с ней что-то не чисто
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08.12.2021 14:36 Відповісти
А открыть статистику и почитать?
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08.12.2021 14:38 Відповісти
Что почитать?
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08.12.2021 14:46 Відповісти
статистику
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08.12.2021 14:49 Відповісти
Может ссылку? ПО ссылке на польский сайт я перешел, там не написано, какая именно вакцЫна
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08.12.2021 14:50 Відповісти
в гугле забанили?
но ведь все очень просто, верно?) ты же не из Украины ищешь?)
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08.12.2021 15:42 Відповісти
Все источники будут посылаться на сайт уряду Пильшы. По этому я не вижу смысла вообще гуглить что-то, если то первоисточник
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08.12.2021 15:54 Відповісти
Не правда в Англії це основна вакцина в мене 2 дози і норм.
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08.12.2021 14:58 Відповісти
Не "почему-то", а потому что тромбозов не хотят. Поинтересуйся, Пол, информации в гугле полно. Вводишь "астра зенека запретили" и читаешь. Да хоть на сайте ООН...
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08.12.2021 14:59 Відповісти
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08.12.2021 15:03 Відповісти
Поняли что толку с неё немного и решили попиариться
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08.12.2021 14:46 Відповісти
краще б в африку передали...бо в нас вона здохне
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08.12.2021 14:54 Відповісти
Поляки колотись не хочуть, віддали, щоб не виливати
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08.12.2021 15:01 Відповісти
Так и с техникой и авто, умные поляки умудряются толкнуть.
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08.12.2021 15:27 Відповісти
Знач нада растаможку на вакцЫны как на евробляхи установить, что бы орлы авакова-монастырыща и дальше пилили бабло
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08.12.2021 15:55 Відповісти
Полякам велика людська подяка та шана від України .
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08.12.2021 15:08 Відповісти
В Беларуси удачей считается уколоться российским спутником, ибо местный спутник, который в Беларуси бодажят по лицензии - просто вода. Китайский шмурдяк колят только номенклатуре или по блату. Так что можно было бы беларусам колоть, если граница еще открыта.
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08.12.2021 15:39 Відповісти
опять почти просрочку гонят дабы у себя не утилизировать Значит с февраля по март у нас - я волна,новая волна и бешаные темпы проколов (особенно тех кто с первой дозой).
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08.12.2021 16:04 Відповісти
Шо, прокисает, надо срочно утилизировать?

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08.12.2021 17:57 Відповісти
Діляться з нами добрі сусіди, розуміють, шо самі не закупимо, бо грошей нема.

Не розумію, чому антивакси так верещать, що за їхні податки вакцина закуповується, якщо нам її просто дають бєзвоздмєздно, тоєсь дадом.
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08.12.2021 18:17 Відповісти
В Польше её запретили и что-бы не пропадать "добру" нам, как скотам.
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08.12.2021 19:30 Відповісти
 
 