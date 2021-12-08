Польща передала Україні 300 тис. доз вакцини проти коронавірусу

Польща передала Україні 300 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило МЗС Польщі.

"Польща солідарна з Україною. В Україну вирушила чергова партія вакцини проти COVID-19. Завдяки співпраці МЗС з Урядовою агенцією стратегічних резервів Польщі нашому східному сусідові відправлено 300 тис. доз вакцини", - йдеться в повідомленні.

На сайті польського уряду зазначається, що партія вакцини кількістю 300 тис. доз вирушила в Україну 29 листопада.

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