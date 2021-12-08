РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5307 посетителей онлайн
Новости Общество
3 211 25
вакцина (3815) Польша (7488) AstraZeneca (141)

Польша передала Украине 300 тыс. доз вакцины против коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество

Польша передала Украине 300 тыс. доз вакцины против коронавируса

Польша передала Украине 300 тысяч доз вакцины против коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил МИД Польши.

"Польша солидарна с Украиной. В Украину отправилась очередная партия вакцины против COVID-19. Благодаря сотрудничеству МИД с правительственным агентством стратегических резервов Польши нашему восточному соседу отправлено 300 тыс. доз вакцины", - говорится в сообщении.

На сайте польского правительства отмечается, что партия вакцины в количестве 300 тыс. доз отправилась в Украину 29 ноября.

Также читайте: Почти 40 тыс. доз AstraZeneca утилизируют на Львовщине

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Поняли что толку с неё немного и решили попиариться
показать весь комментарий
08.12.2021 14:46
+3
показать весь комментарий
08.12.2021 15:03
+2
Если Астразеленка, то опять придется утилизировать ее, как прошлый раз. Почему-то именно ей доверия нет. Молодеж колит файзер, старики короновак. Раз поляки от зеленки отказываются, значит с ней что-то не чисто
показать весь комментарий
08.12.2021 14:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если Астразеленка, то опять придется утилизировать ее, как прошлый раз. Почему-то именно ей доверия нет. Молодеж колит файзер, старики короновак. Раз поляки от зеленки отказываются, значит с ней что-то не чисто
показать весь комментарий
08.12.2021 14:36 Ответить
А открыть статистику и почитать?
показать весь комментарий
08.12.2021 14:38 Ответить
Что почитать?
показать весь комментарий
08.12.2021 14:46 Ответить
статистику
показать весь комментарий
08.12.2021 14:49 Ответить
Может ссылку? ПО ссылке на польский сайт я перешел, там не написано, какая именно вакцЫна
показать весь комментарий
08.12.2021 14:50 Ответить
в гугле забанили?
но ведь все очень просто, верно?) ты же не из Украины ищешь?)
показать весь комментарий
08.12.2021 15:42 Ответить
Все источники будут посылаться на сайт уряду Пильшы. По этому я не вижу смысла вообще гуглить что-то, если то первоисточник
показать весь комментарий
08.12.2021 15:54 Ответить
Не правда в Англії це основна вакцина в мене 2 дози і норм.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:58 Ответить
Не "почему-то", а потому что тромбозов не хотят. Поинтересуйся, Пол, информации в гугле полно. Вводишь "астра зенека запретили" и читаешь. Да хоть на сайте ООН...
показать весь комментарий
08.12.2021 14:59 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2021 15:03 Ответить
Поняли что толку с неё немного и решили попиариться
показать весь комментарий
08.12.2021 14:46 Ответить
краще б в африку передали...бо в нас вона здохне
показать весь комментарий
08.12.2021 14:54 Ответить
Поляки колотись не хочуть, віддали, щоб не виливати
показать весь комментарий
08.12.2021 15:01 Ответить
Так и с техникой и авто, умные поляки умудряются толкнуть.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:27 Ответить
Знач нада растаможку на вакцЫны как на евробляхи установить, что бы орлы авакова-монастырыща и дальше пилили бабло
показать весь комментарий
08.12.2021 15:55 Ответить
Полякам велика людська подяка та шана від України .
показать весь комментарий
08.12.2021 15:08 Ответить
В Беларуси удачей считается уколоться российским спутником, ибо местный спутник, который в Беларуси бодажят по лицензии - просто вода. Китайский шмурдяк колят только номенклатуре или по блату. Так что можно было бы беларусам колоть, если граница еще открыта.
показать весь комментарий
08.12.2021 15:39 Ответить
опять почти просрочку гонят дабы у себя не утилизировать Значит с февраля по март у нас - я волна,новая волна и бешаные темпы проколов (особенно тех кто с первой дозой).
показать весь комментарий
08.12.2021 16:04 Ответить
Шо, прокисает, надо срочно утилизировать?

показать весь комментарий
08.12.2021 17:57 Ответить
Діляться з нами добрі сусіди, розуміють, шо самі не закупимо, бо грошей нема.

Не розумію, чому антивакси так верещать, що за їхні податки вакцина закуповується, якщо нам її просто дають бєзвоздмєздно, тоєсь дадом.
показать весь комментарий
08.12.2021 18:17 Ответить
В Польше её запретили и что-бы не пропадать "добру" нам, как скотам.
показать весь комментарий
08.12.2021 19:30 Ответить
 
 