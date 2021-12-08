Польша передала Украине 300 тыс. доз вакцины против коронавируса

Польша передала Украине 300 тысяч доз вакцины против коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил МИД Польши.

"Польша солидарна с Украиной. В Украину отправилась очередная партия вакцины против COVID-19. Благодаря сотрудничеству МИД с правительственным агентством стратегических резервов Польши нашему восточному соседу отправлено 300 тыс. доз вакцины", - говорится в сообщении.

На сайте польского правительства отмечается, что партия вакцины в количестве 300 тыс. доз отправилась в Украину 29 ноября.

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