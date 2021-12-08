Польша передала Украине 300 тыс. доз вакцины против коронавируса
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Польша передала Украине 300 тысяч доз вакцины против коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил МИД Польши.
"Польша солидарна с Украиной. В Украину отправилась очередная партия вакцины против COVID-19. Благодаря сотрудничеству МИД с правительственным агентством стратегических резервов Польши нашему восточному соседу отправлено 300 тыс. доз вакцины", - говорится в сообщении.
На сайте польского правительства отмечается, что партия вакцины в количестве 300 тыс. доз отправилась в Украину 29 ноября.
Топ комментарии
+4 Eugen Mk
показать весь комментарий08.12.2021 14:46
+3 Asrarim Bobovixh b2ac1bde
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+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.12.2021 14:36
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но ведь все очень просто, верно?) ты же не из Украины ищешь?)
Не розумію, чому антивакси так верещать, що за їхні податки вакцина закуповується, якщо нам її просто дають бєзвоздмєздно, тоєсь дадом.