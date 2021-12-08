З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових, - Інститут нацпам'яті
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових. До цього переліку увійшли не лише загиблі безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.
Про це на прес-конференції заявив головний спеціаліст відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Владислав Куценко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він підкреслив, що до сформованого інститутом переліку входять не лише військові, які загинули безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.
"Тому наша цифра точно не співпадає з цифрою Міноборони... Це 4 тис. 488 загиблих", - зазначив Куценко.
Топ коментарі
+13 Nataliia Mykhailova a5732138
показати весь коментар08.12.2021 17:16
+10 Yan Pastars
показати весь коментар08.12.2021 17:24
+8 irenka ko
показати весь коментар08.12.2021 18:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Героям Слава !
Пам'ятаймо кожного
Слава українським захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!
Так понятно?
И что Вы написали?
Откуда ноги растут про 9512? Из предыдущего поста? Так там, ляпнуть ляпнули, тоже нихрена не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО, но зато вспомнили за 14000 ОБЩИХ ПОТЕРЬ.
Общие потери военных и гражданских.
Опять таки, кто реально посчитал гражданских? Из серии ППП. Пол-палец-потолок.
Не все погибшие указаны.
http://gruz200.zzz.com.ua/
за смерть Українських Героїв, Українських захисникiв неодмiнно буде помста icторична-
розпад азiопського Мордору, розпад паРашi!
i неодмiнно - вступ України до європейської сім'ї народів та вступ до НАТО!
Cмерть азiопськiй рашi-паРашi !
Вічна їм шана і пам'ять !