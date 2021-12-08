УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12884 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 375 21
війна (56641) Інститут нацпам'яті (227) смерть (6558) Донбас (21733) військовослужбовці (3951) втрати (3827) ЗСУ (5730)

З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових, - Інститут нацпам'яті

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових, - Інститут нацпам'яті

З початку російської агресії внаслідок поранень загинули 4 тис. 488 українських військових. До цього переліку увійшли не лише загиблі безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.

Про це на прес-конференції заявив головний спеціаліст відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Владислав Куценко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він підкреслив, що до сформованого інститутом переліку входять не лише військові, які загинули безпосередньо на фронті, а й ті, які померли згодом внаслідок отриманих поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 16 місяців перемир’я внаслідок дій військ РФ Україна втратила 66 воїнів, ще 275 зазнали поранення

"Тому наша цифра точно не співпадає з цифрою Міноборони... Це 4 тис. 488 загиблих", - зазначив Куценко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Слава Україні !
Героям Слава !

Пам'ятаймо кожного
показати весь коментар
08.12.2021 17:16
+10
Слава Українським воїнам.
показати весь коментар
08.12.2021 17:24
+8
Золотий генофонд України втратили.

Слава українським захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!
показати весь коментар
08.12.2021 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні !
Героям Слава !

Пам'ятаймо кожного
показати весь коментар
08.12.2021 17:16 Відповісти
Слава Українським воїнам.
показати весь коментар
08.12.2021 17:24 Відповісти
При таких потерях ЗЕлена шмаркля блеет, что война у него в голове звкончилась.
показати весь коментар
08.12.2021 17:41 Відповісти
Золотий генофонд України втратили.

Слава українським захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!
показати весь коментар
08.12.2021 18:21 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 19:01 Відповісти
Я дуже вибачаюсь, але 14000 - 4488 = 9512, це хто?
показати весь коментар
08.12.2021 19:06 Відповісти
Читаем внимательно: "С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных. В этот перечень вошли не только погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений."
Так понятно?
И что Вы написали?
Откуда ноги растут про 9512? Из предыдущего поста? Так там, ляпнуть ляпнули, тоже нихрена не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО, но зато вспомнили за 14000 ОБЩИХ ПОТЕРЬ.
Общие потери военных и гражданских.
Опять таки, кто реально посчитал гражданских? Из серии ППП. Пол-палец-потолок.
показати весь коментар
08.12.2021 20:18 Відповісти
согласен... перечитал... (пробовал по-своему анализировать цифры...неудачно)
показати весь коментар
08.12.2021 20:26 Відповісти
https://memorybook.org.ua/
показати весь коментар
08.12.2021 20:04 Відповісти
Там есть неточности.
Не все погибшие указаны.
показати весь коментар
08.12.2021 20:26 Відповісти
Общий список погибших на Донбассе российских военнослужащих и добровольных наемников до 2018 года. Ну там намного больше погибших....

http://gruz200.zzz.com.ua/
показати весь коментар
08.12.2021 19:55 Відповісти
Вечная и светлая память погибшим…….
показати весь коментар
08.12.2021 19:58 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 19:59 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 20:09 Відповісти
.

за смерть Українських Героїв, Українських захисникiв неодмiнно буде помста icторична-

розпад азiопського Мордору, розпад паРашi!


i неодмiнно - вступ України до європейської сім'ї народів та вступ до НАТО!

Cмерть азiопськiй рашi-паРашi !




показати весь коментар
08.12.2021 20:24 Відповісти
Воїни віддали життя, пожертвували собою захищаючи Батьківщину.

Вічна їм шана і пам'ять !
показати весь коментар
09.12.2021 05:01 Відповісти
 
 