Бустерна доза забезпечує максимальний захист від штаму "Омікрон", - Pfizer
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У компанії Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у компанії зазначили: "Хоча навіть дві дози вакцини можуть забезпечувати захист проти важкого перебігу хвороби, викликаного Омікроном, з наших попередніх результатів випливає, що цей захист є максимальним із третьою дозою вакцини".
Висновки Pfizer, оголошені в пресрелізі, є попередніми і ще не пройшли наукового огляду.
Pfizer і BioNTech вже працюють над створенням вакцини спеціально для штаму "Омікрон", якщо вона знадобиться.
Топ коментарі
+8 joker avto
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"... Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон"
Джерело: https://censor.net/ua/n3304109
"....Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у... " Джерело: https://censor.net/ua/n3304109
Pfizer CEO postponed Israel visit because he isn't fully vaccinated - report Television network says Albert Bourla and members of his delegation not given both doses yet; visit expected in late spring
Визит Альберта Бурлы ПЕРЕНЕСЛИ на более поздний срок, т.к. он не прошел ПОЛНОЙ вакцинации. Т.е. на момент выхода статьи онуже получил одну дозу и ждал второй.
По-перше, там менталітет інший, а по-друге, там такий фокус може коштувати кар"єри.
відносно менталітету - так , - їх там так занормували , що практично нема цікавості у вільному Житті...- починаючи від того де стати , і куди піти просто в ліс чи до водойми ...- у тій же чудовій Швейцаріїї від такого нудить ..., і багатьох місцевих теж...
В Германии две недели «строгие» правила=>на работу/транспорт только с «прививкой/выздоровевший/тестом, который каждый день нужно делать=». В магазины, не первой необходимости, только для привитых и выздоровевших…..
В выходные была трагедия=>семья (родители и трое детей:4,8,10) покончили самоубийством, потому что подделали «прививочные паспорта» и спалились=>отец побоялся последствий (тоже строгие) и всё……☹️
так хочется чтобы этот кошмар быстрее закончился...
Сейчас новый министр здравоохранения - Лаутербах…… «Радует», что медобразование имеет и хоть какое-то понятие о медицине имеет, НО паникер ужасный…..
Тут були притихли, бо зосередилися на дітях 5-11.
А це знову оживилися. =Знайшли= 1 випадок ніби омікрону на 8,5 млн населення, то зразу нові обмеження: зібратися можна не більше 20 вколотих, то скасовують Різдвяні корпоративні вечірки, хто мав робити.
3й укол теж рекомендовано вже всім, вчора була прес-конф конкретно по =вакцинах=, не дивилася, скільки вони місяців придумали для =ревакцинації=.
А головний "борець" нові категорії працівників знаходить, на яких хоче поширити примусове =щеплення=.
Вчора статейка з*явилася з =нової реальності=: як запитати у родичів / друзів, яких запрошено на свята (поки ще не скасували такі зібрання) про аусвайс чи сказати їм пройти тест.
Насчет «эпидемической ситуации» - Общество разделено, много ненависти. К тому же не определенность…….не знаешь, что ещё придумают….
Детей пока(!) оставили в покое. С середины марта хотят обязательные прививки для медработников. Для остальных -позже. Но хотят методом голосования всё это «продавить». Перед выборами все партии обещали, что не будет обязаловки. Теперь - «надо».
Многие фирмы отказываются от празднования рождества=>есть сотрудники, которые не привиты, а в рестораны/бары/клубы - привитые или выздоровевшие.
Короче - дурка полная….
Стежитимемо, як новий уряд проявлятиме себе.
А я то думал, чего так много новостей про бустерную дозу, а следом про "Омикрон"?)
При этом в документе сказано, что двух доз вакцины Pfizer/BioNTech может быть недостаточно для защиты от инфицирования штаммом "омикрон"
В заявлении подчеркивается, что, несмотря на достаточную эффективность имеющихся вакцин, компании продолжат разработку специальной вакцины против штамма "омикрон". Предположительно, эта новая вакцина будет доступна с марта 2022 года.
Примерно также эффективна! Больше вам нечего совать свой нос, поднимайте рукав, колоть будем! Но к марту 2022г мы её ещё улучшим, и будем колоть по новой!
Але заголовок такий "солідний": "вчені з'ясували".
Панімать нада 😀
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas
«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем. Мы говорим им на все 100% - вы принимаете эту штуку и ваша рука отваливается или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".
Бустер + бовтушка для омікрончика.
Обколють піпл, тоді бустер + бовтушка для пі-, і т.д., і т.п.
Лікуйтесь лопухами та кропивою !
Поза тим, вакцинція не має передбачати наявність у всііх людей постійно високої кількості антитіл в крові. Позаяк, постійна підтримка її рівня має низку побічних ефектів. Перший - розширення аутоімунних реакцій, які можуть підвищувати ризики інших (мабуть, перш за все, судинних ) хвороб. Другий - відволікання механізму на загрозу, яка має (ненульову) ймовірність, але коштом обмеженого ресурсу. Через це, аутоімунні реакції можуть (!) знижувати свою ефективність проти інших антигенів. Що саме може бути загрозою в перспективі.
Сезонне зниження антитіл до короновірусу - це нормальний процес. Водночас, кампанія за бустерну вакцинацію, на мій погляд, має комерційну природу. Я маю на увазі не лише зиск виробників. Хоча Phizer зріс в 4 рази, а Moderna більше ніж в десятеро з весни 20 го. Мова про те, що у бустерній вакцинації зацікавлені уряди, які бажають пришвидшення постпандемічного економічного зростання, через зростання активності населення. Це було б доброю тактикою, якби досягалось через економічні і соціальні механізми, а не через медичні. Тобто шляхом стимулювання штучного підвищення рівня антитіл в усій популяції, без проведення широких досліджень з цього приводу.
Як на мене, ревакцинація протягом ще певної кількості років все одно може бути корисна, хоча ризик/користь після другої дози має суттєво знижуватись. Тож, якщо відкинути немедичні цілі, бустер, мабуть, варто робити через рік, що відповідає усталеному сезонному циклу реакцій. А ще за pік - раз на два роки, якщо вірус персистує. Або у інший виправданий термін. І то, новими відповідними вакцинами.
https://www.youtube.com/watch?v=TKQ1W0TdT4w&ab_channel=Satori
(Интервью на полтора часа.)
Вони або ізгої, або брехуни. Сидять собі двічі або тричі вакциновані і тролять нас.
Вакцинированы ли они сами, и чем конкретно - история умалчивает.
Но сертификаты у них есть, и они нагло лезут в частную жизнь других.
ДОПОможе? НЕ ДОПОможе? або наприкінці "І НЕДОПОМОГТИ"? ЗАШКОДИТИ?
Шо вы там курите?