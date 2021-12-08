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Бустерная доза обеспечивает максимальную защиту от штамма "Омикрон", - Pfizer

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В компании Pfizer заявили, что бустерная доза вакцины против COVID-19 может быть от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

После результатов первых официальных исследований реакции антител на третью дозу вакцины в компании отметили: "Хотя даже две дозы вакцины могут обеспечивать защиту против тяжелого течения болезни, вызванного Омикроном, из наших предварительных результатов следует, что эта защита является максимальной с третьей дозой вакцины".

Выводы Pfizer, объявленные в пресс-релизе, являются предварительными и еще не прошли научный обзор.

Pfizer и BioNTech уже работают над созданием вакцины специально для штамма "Омикрон", если она будет нужна.

Читайте также: Pfizer готов адаптировать свою COVID-вакцину к штамму "Омикрон": понадобится 100 дней, - Еврокомиссия
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Топ комментарии
+8
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08.12.2021 19:53
+6
Видно, цей, що писав вже вколовся третій раз.

"... Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон"
Джерело: https://censor.net/ua/n3304109

"....Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у... " Джерело: https://censor.net/ua/n3304109
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08.12.2021 18:02
+5
Нужно опираться на результаты исследований, чтоб такое заявлять. В противном случае это - манипуляция глупыми или доверчивыми людьми. Обман и шарлатанство.
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08.12.2021 18:40
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Видно, цей, що писав вже вколовся третій раз.

"... Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон"
Джерело: https://censor.net/ua/n3304109

"....Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у... " Джерело: https://censor.net/ua/n3304109
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08.12.2021 18:02 Ответить
Надо же, Ваш пост оказался брехней и довольно старой. Вот статья об этом случае:
Pfizer CEO postponed Israel visit because he isn't fully vaccinated - report Television network says Albert Bourla and members of his delegation not given both doses yet; visit expected in late spring
Визит Альберта Бурлы ПЕРЕНЕСЛИ на более поздний срок, т.к. он не прошел ПОЛНОЙ вакцинации. Т.е. на момент выхода статьи онуже получил одну дозу и ждал второй.
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08.12.2021 18:47 Ответить
А Савик Шустер ждёт пятую
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08.12.2021 19:05 Ответить
Как шустер этот Шустер!
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08.12.2021 19:17 Ответить
От Пупкина странно было бы ждать правды. Он же попкин. По жизни.
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08.12.2021 19:53 Ответить
згоден - але цікаво інше ...., чому сам "виробник" не "проколовся" один із ПЕРШИХ своїм "продуктом"...., що , часу не вистачило за цілий РІК ....- от де питання ....
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08.12.2021 20:00 Ответить
Він одержав вакцину згідно порядку, визначеному місцевими органами охорони здоров"я для його вікової групи в країні, де він проживає. Там не прийнято приходити на склад готової продукції і виколупувати собі дозу, навіть якщо ти голова правління та головний виконавчий директор цієї фірми.
По-перше, там менталітет інший, а по-друге, там такий фокус може коштувати кар"єри.
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09.12.2021 08:07 Ответить
частково погоджуюсь - але тільки частково ....- так як не факт що проколювався та чим - пУтлер теж "коловся" на публіку..., і як правило - виробник повинен першим показати приклад відносно свого продукту - думаю що йому це би ніхто не заборонив ...
відносно менталітету - так , - їх там так занормували , що практично нема цікавості у вільному Житті...- починаючи від того де стати , і куди піти просто в ліс чи до водойми ...- у тій же чудовій Швейцаріїї від такого нудить ..., і багатьох місцевих теж...
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09.12.2021 10:24 Ответить
"і як правило - виробник повинен першим показати приклад відносно свого продукту". Ну не прийнято на Заході перти продукцію з роботи додому. Особливо якщо продукція призначена для порятунку людей. Репутаційні втрати можуть бути колосальні. Це як під час аварії капітану першим стрибнути в рятувальну шлюпку.
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09.12.2021 10:38 Ответить
навіщо перекручувати..... - він би міг як виробник один із перших так би мовити на всеобще обозрение через ТВ, як пУтлер ...- щоб піпл вірив та підтягувався ...
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09.12.2021 14:55 Ответить
Не так і багато людей бажають робити так, як путлер. Він зробив згідно з законом. Так, як в більшості країн Заходу роблять.
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09.12.2021 15:01 Ответить
Не из-за отсутствия, а из-за того, что он на то время получил только одну дозу.
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08.12.2021 19:05 Ответить
Антиваксы очень похожи на вату, брешут всем вокруг и даже сами себе.
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08.12.2021 19:07 Ответить
Так есть хоть одна вакцина от короны, прошедшая все должные испытания?
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08.12.2021 19:20 Ответить
Нет таких вакцин. Недавно в интервью Ляшко сказал, что вакцина экспериментальная и делается только по согласию. У Ляшка в документах все ОК, к нему не придраться.
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08.12.2021 19:25 Ответить
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08.12.2021 19:53 Ответить
короче говоря... как с гриппом...вакцинироваться придется каждый год... единственное отличие - вакцинация от гриппа не строго обязательная (каждый решает сам, надо она ему или нет)
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08.12.2021 18:21 Ответить
Заставляют же) а не сам решает каждый))
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08.12.2021 18:31 Ответить
так и я о том ))) ежегодная вакцинация от гриппа - добровольная.... а ежегодная (скорее всего ежегодная))) от коронавируса - нет...
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08.12.2021 18:35 Ответить
Один сотрудник назвал это: freiwilliger Zwang=>добровольное принудительно…..

В Германии две недели «строгие» правила=>на работу/транспорт только с «прививкой/выздоровевший/тестом, который каждый день нужно делать=». В магазины, не первой необходимости, только для привитых и выздоровевших…..
В выходные была трагедия=>семья (родители и трое детей:4,8,10) покончили самоубийством, потому что подделали «прививочные паспорта» и спалились=>отец побоялся последствий (тоже строгие) и всё……☹️
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08.12.2021 19:03 Ответить
беда... (ужасное решение )
так хочется чтобы этот кошмар быстрее закончился...
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08.12.2021 19:15 Ответить
а здесь по правилу 3G часто шутят - ґэнэзэн, ґэимпфт, ґэшторбэн ))
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08.12.2021 19:15 Ответить
Здесь тоже такое говорят…….особенно после того, как уже бывший министр здравоохранения Шпан сказал: что до конца зимы «привит/выздоровевший/умерший»……
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08.12.2021 19:43 Ответить
Я читала про цю трагедію. Жах. До чого довели людей. Ці смерті і ця кров на совісті і на руках "борців" та їхніх поплічників.
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08.12.2021 20:42 Ответить
Не знаю как в других странах, но здесь ☹️Фактически у нас Lockdown для не привитых. Люди «дуреют»……

Сейчас новый министр здравоохранения - Лаутербах…… «Радует», что медобразование имеет и хоть какое-то понятие о медицине имеет, НО паникер ужасный…..
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08.12.2021 20:58 Ответить
Я хотіла також Вас запитати, що Ви думаєте про новий уряд та канцлера.

Тут були притихли, бо зосередилися на дітях 5-11.
А це знову оживилися. =Знайшли= 1 випадок ніби омікрону на 8,5 млн населення, то зразу нові обмеження: зібратися можна не більше 20 вколотих, то скасовують Різдвяні корпоративні вечірки, хто мав робити.

3й укол теж рекомендовано вже всім, вчора була прес-конф конкретно по =вакцинах=, не дивилася, скільки вони місяців придумали для =ревакцинації=.

А головний "борець" нові категорії працівників знаходить, на яких хоче поширити примусове =щеплення=.

Вчора статейка з*явилася з =нової реальності=: як запитати у родичів / друзів, яких запрошено на свята (поки ще не скасували такі зібрання) про аусвайс чи сказати їм пройти тест.
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08.12.2021 21:11 Ответить
Что касается Украины, новое правительство - так себе=>Шольц - от монотонности можно уснуть, министр обороны - женщина очень(!!!) «осторожная», министр иностранных дел - женщина без юристического образования…….Посмотрим…..
Насчет «эпидемической ситуации» - Общество разделено, много ненависти. К тому же не определенность…….не знаешь, что ещё придумают….
Детей пока(!) оставили в покое. С середины марта хотят обязательные прививки для медработников. Для остальных -позже. Но хотят методом голосования всё это «продавить». Перед выборами все партии обещали, что не будет обязаловки. Теперь - «надо».
Многие фирмы отказываются от празднования рождества=>есть сотрудники, которые не привиты, а в рестораны/бары/клубы - привитые или выздоровевшие.

Короче - дурка полная….
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08.12.2021 21:27 Ответить
Дякую за інформацію. Ви пишіть періодично, розказуйте, бо хочеться знати, як де, хоч і читаєш.

Стежитимемо, як новий уряд проявлятиме себе.
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09.12.2021 01:15 Ответить
Насчёт «Booster» - разные цифры=>5 месяцев/9 месяцев……уже все запутались….
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08.12.2021 21:31 Ответить
Хто ж це так залякав тих батьків з приводу вакцин, що вони пішли на злочин? Думаєте, прибічники вакцинації? У Вас з логікою все гаразд?
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09.12.2021 08:18 Ответить
у мну в ваших краях есть знакомый. каждый год, он всей семьёй с детьми регулярно ходил осенью на прививку от гриппа и говорил, что не понимает мну, почему я никогда в жисти от гриппа не прививался и не собирался ))) сейчас он среди антивакцинаторов против ковидных прививок и теперь уже говорит, что не понимает мну, почему я привился и вообще не возмущаюсь по поводу ковидных прививок, ведь это нарушение прав человеков,........ ))) я угораю )))
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08.12.2021 18:35 Ответить
во-во, чувак со своей шизой но справом выбора, а про права свои не забывает
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08.12.2021 18:48 Ответить
есть такие люди...их теории-отсебятины меняют направление, в зависимости от того, во что в данный момент они верят... мой сосед одно время орал-доказывал - яйца есть вредно (вредный холестерин)... завел кур.. фсё, теперь яйца - это универсальный продукт и его надо кушать каждый день))))
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08.12.2021 18:52 Ответить
почти похожая история, но уже здесь. вино тут канешно пьют мама не гарюй, ни дня без ахтеля или фиртеля )) был у камрада, уже его знакомый. вина - в рот не брал! от него, как бы 100 пудов рано или поздно будет цирроз печеньки )) но каждый вечер, годами сьедал по яблоку, как твой сосед яйца )) полезно и от всех болезней. умер лет 8 назад. цирроз печени!! камрад с тех пор яблок вообще не ест! ))) хотя понятно, шо тот цирроз тот мог и не от яблок, а от чего хочеш подцепить )) мир удивительных историй.
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08.12.2021 19:06 Ответить
поправочка. Не год. А каждые 6 мес. Пока 6 мес
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08.12.2021 18:39 Ответить
поживем - увидим...
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08.12.2021 18:46 Ответить
21 июля, когда вторую сделал, считалось на год. с осени - по тесту на антитела, хочеш, делаеш если их мало можеш колоть бустэрную. очень быстро сошлось к - через 6 месяцев, без разницы какой был привит. на той неделе мну пришло из кранкенкассы напоминание, что я принадлежу к особой группе риска и могу уже идти за бустерной дозой. надо будет зарегится и уколоться таки ))
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08.12.2021 19:12 Ответить
У Франції - 3й укольчик через 5 місяців. З 15 грудня анульовуються аусвайси 65+, хто його не отримав протягом 7ми місяців після 2го, з 15 січня - 18+ такі ж умови.
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08.12.2021 20:47 Ответить
нет не единственное - разница в побочке, вакцина от ковид это сплошная побочка
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09.12.2021 00:37 Ответить
Ми вже від однієї наз
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08.12.2021 18:24 Ответить
ви непритомніємо.
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08.12.2021 18:26 Ответить
А теперь сошлось)). Ясно/понятно.
А я то думал, чего так много новостей про бустерную дозу, а следом про "Омикрон"?)
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08.12.2021 18:29 Ответить
Обеспечит максимальную, максимальная есть скрость5 км, 100км, а здесь максимальная защита измеряется в чем? Написали бы, защита повышается на 5 процентов, 50 или совсем на сто, понятней было бы. Внятно объяснить и то не могут.
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08.12.2021 18:29 Ответить
38 кажанів або 1,5 китайця
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08.12.2021 18:51 Ответить
Скоро десь так і буде, а різні "ляшки" ще й абонплату введуть.
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08.12.2021 18:38 Ответить
Судя по заявлению Pfizer/BioNTech, их вакцина примерно так же эффективна против "омикрона", как и против других штаммов коронавируса.

При этом в документе сказано, что двух доз вакцины Pfizer/BioNTech может быть недостаточно для защиты от инфицирования штаммом "омикрон"

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на достаточную эффективность имеющихся вакцин, компании продолжат разработку специальной вакцины против штамма "омикрон". Предположительно, эта новая вакцина будет доступна с марта 2022 года.

Примерно также эффективна! Больше вам нечего совать свой нос, поднимайте рукав, колоть будем! Но к марту 2022г мы её ещё улучшим, и будем колоть по новой!
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08.12.2021 18:38 Ответить
Нужно опираться на результаты исследований, чтоб такое заявлять. В противном случае это - манипуляция глупыми или доверчивыми людьми. Обман и шарлатанство.
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08.12.2021 18:40 Ответить
Вранці була новина про "вчоних", які провели "дослідження" аж на 12-ти людях.

Але заголовок такий "солідний": "вчені з'ясували".

Панімать нада 😀
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08.12.2021 19:30 Ответить
Айдин Кескинер, президент Clinical Research of West Florida, исследовательской компании из Тампа-Бэй, которая также является подрядчиком Pfizer.
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas

«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем. Мы говорим им на все 100% - вы принимаете эту штуку и ваша рука отваливается или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".
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08.12.2021 19:46 Ответить
Омикрон - покемон
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08.12.2021 18:43 Ответить
Не "бустерна доза", а "бастерна", або навіть "мазафакерна"
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08.12.2021 18:57 Ответить
Я вранці саме про це писала.
Бустер + бовтушка для омікрончика.

Обколють піпл, тоді бустер + бовтушка для пі-, і т.д., і т.п.
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08.12.2021 19:25 Ответить
Не ходіть до лікарів. Вони хочуть витягти з людей гроші. Хвороби не лікують, а лише дурять.
Лікуйтесь лопухами та кропивою !
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08.12.2021 21:32 Ответить
Це той випадок, що потребує аргументованих поясненнь. Логіка вакцинації полягає в штучному тренуванні імунної системи задля генерування нею антитіл до замінників антигену. Досліди доводять, що антитіла до білкових компонентів ефективно працюють і проти вірусу. Тому перша вакцинація має високий коефіцієнт ризик/користь. Друга вакцинація покликана зафіксувати очікувану реакцію на антиген і стимулювати механізм пам'яті задля пришвидшення реакції вироблення нових антитіл, коли така необхідність виникне. Робота імунної пам'яті складна, тому ефективність другої вакцинації суттєво різниться у конкретного пацієнта. І поза тим співвідношення ризик/користь все ще високе.
Поза тим, вакцинція не має передбачати наявність у всііх людей постійно високої кількості антитіл в крові. Позаяк, постійна підтримка її рівня має низку побічних ефектів. Перший - розширення аутоімунних реакцій, які можуть підвищувати ризики інших (мабуть, перш за все, судинних ) хвороб. Другий - відволікання механізму на загрозу, яка має (ненульову) ймовірність, але коштом обмеженого ресурсу. Через це, аутоімунні реакції можуть (!) знижувати свою ефективність проти інших антигенів. Що саме може бути загрозою в перспективі.
Сезонне зниження антитіл до короновірусу - це нормальний процес. Водночас, кампанія за бустерну вакцинацію, на мій погляд, має комерційну природу. Я маю на увазі не лише зиск виробників. Хоча Phizer зріс в 4 рази, а Moderna більше ніж в десятеро з весни 20 го. Мова про те, що у бустерній вакцинації зацікавлені уряди, які бажають пришвидшення постпандемічного економічного зростання, через зростання активності населення. Це було б доброю тактикою, якби досягалось через економічні і соціальні механізми, а не через медичні. Тобто шляхом стимулювання штучного підвищення рівня антитіл в усій популяції, без проведення широких досліджень з цього приводу.
Як на мене, ревакцинація протягом ще певної кількості років все одно може бути корисна, хоча ризик/користь після другої дози має суттєво знижуватись. Тож, якщо відкинути немедичні цілі, бустер, мабуть, варто робити через рік, що відповідає усталеному сезонному циклу реакцій. А ще за pік - раз на два роки, якщо вірус персистує. Або у інший виправданий термін. І то, новими відповідними вакцинами.
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09.12.2021 00:01 Ответить
Всюди мав на увазі обернений коефіцієнт "користь/ризик".
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09.12.2021 00:06 Ответить
Бустер від простуди? Що за маячня?
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08.12.2021 19:33 Ответить
В прошлом применяли термин "бустер" в вакцинации" или это новейшие открытия?
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08.12.2021 19:46 Ответить
Кэтрин Остин Фиттс, американский инвестиционный банкир и бывший государственный чиновник - что на самом деле происходит в мире.
https://www.youtube.com/watch?v=TKQ1W0TdT4w&ab_channel=Satori
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08.12.2021 19:51 Ответить
Принимаются заявки на вакцинные поставки

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08.12.2021 19:51 Ответить
Они лезут со "вакциной", только молчат, что одно из "побочных следствий" - смерть. Ну "побочка" себе, подумаешь, все когда-тоумрут. Так лучше принести прибыль.... На канале ДНК - Вадим Шегалов о том, что спрятали от глаз народа на видном месте.

(Интервью на полтора часа.)
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08.12.2021 20:10 Ответить
Не уявляю собі життя антивакса десь у Європі чи Америці.

Вони або ізгої, або брехуни. Сидять собі двічі або тричі вакциновані і тролять нас.
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08.12.2021 20:58 Ответить
Судячи з усього , така особина вас заспамила ))
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08.12.2021 21:31 Ответить
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08.12.2021 21:41 Ответить
Гуляйте лесом.
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08.12.2021 21:29 Ответить
штамм омикрон настолько слабый что многие пациенты не имеют симптомов или не ярко выраженные . С таком же успехом Файзер мог сказать что аспирин дает 100% защиту от штамма омикрон .
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08.12.2021 21:30 Ответить
Главное не сила штамма, а сила истерики, которую нагнетают ваксерманы.
Вакцинированы ли они сами, и чем конкретно - история умалчивает.
Но сертификаты у них есть, и они нагло лезут в частную жизнь других.
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09.12.2021 03:15 Ответить
Напрягаюсь понять эту фразу: "У компанії Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон"...
ДОПОможе? НЕ ДОПОможе? або наприкінці "І НЕДОПОМОГТИ"? ЗАШКОДИТИ?
Шо вы там курите?
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09.12.2021 07:07 Ответить
 
 