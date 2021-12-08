Реформа СБУ посилить її можливість захищати держбезпеку, - "слуга народу" Безугла
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Реформа Служби безпеки України позбавить її невластивих функцій та посилить можливості стояти на захисті державної безпеки країни.
Про це пише у статті для "Європейської правди" керівниця робочої групи з розробки законопроєкту 3196-д про реформу СБУ, нардеп "Слуги народу" Мар’яна Безугла, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт 3196-д пройшов нескінченну кількість раундів міжвідомчих, парламентських, експертних консультацій, отримав публічну підтримку західних партнерів, в тому числі НАТО, ЄС та США, але й досі оповитий теоріями змов, "зрадами", плітками та взаємовиключними стереотипами", - вказує нардеп.
Так, критикують найчастіше ст. 11 та 13 законопроєкту 3196-д - про повноваження Служби та про збирання й отримання нею інформації. Деякі критики вважають, що законопроєкт аж занадто посилить спецслужбу, деякі - що аж занадто послабить.
Втім, насправді у СБУ заберуть невластиві їй функції, існування яких суттєво підвищувало корупційні ризики. Та натомість буде посилено контррозвідувальний напрямок діяльності Служби.
"Контррозвідка (а тим більше у воюючій державі) не має бути безпорадною. У СБУ повинні зберегтися повноваження, які дозволять їй виконувати свою основну функцію – запобігати загрозам нацбезпеці", - наголосила Безугла.
Також будуть конкретизовані повноваження СБУ. Вона вперше отримає право на контрдиверсійні заходи, боротьбу з кібертероризмом, інформаційні операції та протидію спеціальним інформаційним операціям проти України.
"Ми вперше дійшли так далеко у реформуванні спецслужби, яка стала нащадком КДБ та зберегла ознаки цієї радянської служби; допустила інфільтрацію в її саму та в українську владу російської агентури за часів Януковича; не запобігла анексії Криму і війні на Сході; заплямована численними корупційними скандалами... Можна ще довго перелічувати. Ми зараз маємо підтримку партнерів по НАТО. Ймовірно, не скоро зможемо повторити складний вже пройдений шлях і здобути таку підтримку, якщо провалимо цей закон", - підсумувала Безугла.
Будь ласка, зачекайте...
Патамушта рускіє сваіх нє брасают.
https://twitter.com/highlander_free/status/1466809004013801477
https://twitter.com/Doctor_Serzh/status/1467046793464713220
Если каждый боль-мень разумный подлечит 2 зебилов - зеленой власти конец.
Але що говорити про Баканова, якщо його "патрон" з "чиєюсь рукою" в своїй дупі, пробачає тій "руці" 9млрд боргу тільки за останній місяць!
"Боротьба з олігархами" виливається в їхнє збагачення у кілька разів, "боротьба з контрабандою" не приносить ніяких прибутків до державного бюджету, "нові ініціативи" загнали третину економіки в тінь, "Боротьба з ковід" вивела Україну на "почесне" друге місце по смертності в Європі, заяви 74-разового "япрезидента" на його кокс-конференції обрушили акції більше ніж 100 українських компаній більше 10% (а деяких більш ніж на 20%), менше, ніж за пів доби....
Яких ще реформ вам не вистачає???
https://www.youtube.com/watch?v=6Cl_FL9Xuwg