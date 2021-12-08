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Реформа СБУ посилить її можливість захищати держбезпеку, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Реформа СБУ посилить її можливість захищати держбезпеку, -

Реформа Служби безпеки України позбавить її невластивих функцій та посилить можливості стояти на захисті державної безпеки країни.

Про це пише у статті для "Європейської правди" керівниця робочої групи з розробки законопроєкту 3196-д про реформу СБУ, нардеп "Слуги народу" Мар’яна Безугла, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт 3196-д пройшов нескінченну кількість раундів міжвідомчих, парламентських, експертних консультацій, отримав публічну підтримку західних партнерів, в тому числі НАТО, ЄС та США, але й досі оповитий теоріями змов, "зрадами", плітками та взаємовиключними стереотипами", - вказує нардеп.

Так, критикують найчастіше ст. 11 та 13 законопроєкту 3196-д - про повноваження Служби та про збирання й отримання нею інформації. Деякі критики вважають, що законопроєкт аж занадто посилить спецслужбу, деякі - що аж занадто послабить.

Дивіться: Корнієнко про затримку з реформою СБУ: "Інколи потрібен певний час, щоб ще пропрацювати закон. Він тоді краще і швидше "йде". ВIДЕО

Втім, насправді у СБУ заберуть невластиві їй функції, існування яких суттєво підвищувало корупційні ризики. Та натомість буде посилено контррозвідувальний напрямок діяльності Служби.

"Контррозвідка (а тим більше у воюючій державі) не має бути безпорадною. У СБУ повинні зберегтися повноваження, які дозволять їй виконувати свою основну функцію – запобігати загрозам нацбезпеці", - наголосила Безугла.

Також будуть конкретизовані повноваження СБУ. Вона вперше отримає право на контрдиверсійні заходи, боротьбу з кібертероризмом, інформаційні операції та протидію спеціальним інформаційним операціям проти України.

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"Ми вперше дійшли так далеко у реформуванні спецслужби, яка стала нащадком КДБ та зберегла ознаки цієї радянської служби; допустила інфільтрацію в її саму та в українську владу російської агентури за часів Януковича; не запобігла анексії Криму і війні на Сході; заплямована численними корупційними скандалами... Можна ще довго перелічувати. Ми зараз маємо підтримку партнерів по НАТО. Ймовірно, не скоро зможемо повторити складний вже пройдений шлях і здобути таку підтримку, якщо провалимо цей закон", - підсумувала Безугла.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
на жаль, під вашими мохнатими лапами будь-яка реформа - блізир.
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08.12.2021 20:48
+17
Така сама реформа, як і комісія зелених в Раді для виправдання державних зрадників.
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08.12.2021 20:57
+14
Она, кроме того, что подписывает фальшивки еще и фантастику пишет?
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08.12.2021 20:48
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на жаль, під вашими мохнатими лапами будь-яка реформа - блізир.
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08.12.2021 20:48 Відповісти
"Велике рехворматорство" триває !!!Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!! )))
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08.12.2021 21:01 Відповісти
Она, кроме того, что подписывает фальшивки еще и фантастику пишет?
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08.12.2021 20:48 Відповісти
Великий специалист по СБУ, как, впрочем, и по всем правоохранительным органам.
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08.12.2021 22:51 Відповісти
Больная на голову рассказывает о проводимой ею реформе СБУ.
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08.12.2021 20:50 Відповісти
Больная на ВСЮ голову....
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08.12.2021 20:53 Відповісти
Гетманцев про справу ФБР проти Коломойського: "Ми своїх не видаємо".
Патамушта рускіє сваіх нє брасают.
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08.12.2021 20:53 Відповісти
Така сама реформа, як і комісія зелених в Раді для виправдання державних зрадників.
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08.12.2021 20:57 Відповісти
Так Безглуздую только под такие танки и кидают. Типа, ну шо с дебилки взять?
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08.12.2021 21:04 Відповісти
Ох цей чарівний порошок...
https://twitter.com/highlander_free/status/1466809004013801477

https://twitter.com/Doctor_Serzh/status/1467046793464713220
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08.12.2021 21:02 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Тому будь-яка їх діяльність ,це лише імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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08.12.2021 21:03 Відповісти
страна в руках идиотов …
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08.12.2021 21:04 Відповісти
Що поробиш ,все за волею "мудрого наріда " !!!)))
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08.12.2021 21:15 Відповісти
"каждый народ заслуживает той власти, которую имеет". Народ лечить надо.
Если каждый боль-мень разумный подлечит 2 зебилов - зеленой власти конец.
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09.12.2021 00:48 Відповісти
Ага! Баканов аж всирається, так хоче цієї реформи! Он тільки-но бачив сюжет, де співробітники СБУ створи проблему для імпортерів на одному зі складів перепускних пунктів...

Але що говорити про Баканова, якщо його "патрон" з "чиєюсь рукою" в своїй дупі, пробачає тій "руці" 9млрд боргу тільки за останній місяць!

"Боротьба з олігархами" виливається в їхнє збагачення у кілька разів, "боротьба з контрабандою" не приносить ніяких прибутків до державного бюджету, "нові ініціативи" загнали третину економіки в тінь, "Боротьба з ковід" вивела Україну на "почесне" друге місце по смертності в Європі, заяви 74-разового "япрезидента" на його кокс-конференції обрушили акції більше ніж 100 українських компаній більше 10% (а деяких більш ніж на 20%), менше, ніж за пів доби....

Яких ще реформ вам не вистачає???
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08.12.2021 21:06 Відповісти
При последних трех презах СБУ отсутствовала, была личная, карманная охрана интереов и теоа, прежде чем реформировать что то, ее надо создаь..
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08.12.2021 21:08 Відповісти
Єдине, що від безмозглої так може чититати по папірцю ну і писати трохи більше двух слів
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08.12.2021 21:10 Відповісти
Ця Безмозгла собі вже не на оди термін наробила та набазікала,при дієвій проукраїнській владі ця діячка повинна сісти надовго,саме через потурання зрадникам України і з метою безпеки України.
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08.12.2021 21:17 Відповісти
Мені одному здається, що їй в дитинстві не вистачало йоду в раціоні ???

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08.12.2021 21:18 Відповісти
Как может Безумная защитить нашу безопасность?
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08.12.2021 21:21 Відповісти
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08.12.2021 21:43 Відповісти
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08.12.2021 23:37 Відповісти
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08.12.2021 21:19 Відповісти
Я конечно далёк от мысли, что Украина наконец-то избавилась от схемы "друзьям всё, врагам-закон". К сожалению нет, и не было никогда "закон, одинаков для всех". Поэтому богатые и бедные граждане Украины, будут уезжать из страны. Поэтому и инвесторы не придут (кроме мутных спекулянтов- черных любителей мутной воды из Запада). Увы, Зе не Ли Куан Ю- "Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что"
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08.12.2021 21:21 Відповісти
Реформа СБУ началась с назначения Баканова ее главой. СБУ Баканов закончит своей дебильной реформой. Сообщила об этом шлюга нарида Безмозглая.
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08.12.2021 21:23 Відповісти
Вы верите, что долларовые миллионеры-генералы СБУ так просто сдадут свой бизнес на беззаконии, на продаже госсекретов и тайн; откажутся от крышевания бизнеса и сотрудничества с криминалом, в том числе международным?
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08.12.2021 21:24 Відповісти
Гордона арестуют в пятницу - СБУ лютует по команде Зеленского

https://www.youtube.com/watch?v=6Cl_FL9Xuwg
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08.12.2021 21:24 Відповісти
Что не день, то новый анекдот😁
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08.12.2021 21:35 Відповісти
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08.12.2021 21:41 Відповісти
СБУ служит Президенту, а не Закону.
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08.12.2021 21:49 Відповісти
Пока СБУ руководят дружбаны президента , она будет защищать президента а не безопасность Украины!
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08.12.2021 22:04 Відповісти
как может медик и руководитель квартала что-то путное придумать про сбу. это невозможно
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08.12.2021 22:23 Відповісти
Ну не знаю. СБУ воспитало в своих рядах целого президента ЛНР, комбата "Востока" и плеяду выдающихся кротов, крышевателей и предателей. Как такое чудо реформировать?
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08.12.2021 22:29 Відповісти
Безумну слухати та обговорювати, себе не поважати ….
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08.12.2021 23:42 Відповісти
Безугла мала б сховатися і ніколи вже не світилася перед пресою. Да взагалі передпритомними людьми. Бо сором за ТСК по вагнергейту ніколи їй не відмити. Це пожиттєво. .Дурне , корисливе дівчисько.
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09.12.2021 00:37 Відповісти
Тупую Безуглу кидают под танки все кому не лень
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09.12.2021 01:52 Відповісти
Дійсно, що "дійшли далеко", не в силах вже терпіти коли "дійдете".
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09.12.2021 07:11 Відповісти
Это вместо третей прививки будет?
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09.12.2021 09:35 Відповісти
 
 