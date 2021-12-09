Особистий фітнес-тренер Зеленського Данильченко є ідеологом "Активних парків" президента, - ЗМІ
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Ідеологом і співавтором президентської програми "Активні парки" є особистий фітнес-тренер Володимира Зеленського – Вадим Данильченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "УП".
Як відомо, "Активні парки" є частиною більшої президентської програми "Здорова країна", яку Зеленський представив у червні цього року на одному з форумів "Україна 30". Вона також охоплює реформу шкільного харчування та фізкультури.
Зазначається, що ідею "Активних парків" Данильченко виношував ще до перемоги Зеленського, а вже після неї в розмові з помічником Єрмака Сергієм Матієнком ідея трансформувалась у великий проєкт з тренуваннями за QR-кодами.
Встановлення нових майданчиків, так звану інфраструктурну сторону проєкту, координує Офіс Президента. Кошти на їхнє будівництво виділяють через субвенцію з Мінфіну. Цьогоріч звели 600 таких майданчиків у 6 пілотних областях – Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Луганській, Донецькій і Полтавській. За даними джерела "УП", наближеного до проєкту, на це пішло 420 мільйонів гривень, з них 350 з державного бюджету і 70 – з місцевих. До кінця 2022 в Україні має з’явитись ще понад 9 тисяч таких парків.
Сам Данильченко працює особистим фітнес-тренером Зеленського вже 6 років. Він поділився з виданням, що перемога його "клієнта" на виборах на рівень навантажень нинішнього президента не вплинула аж ніяк. Щодня о 7 ранку перед роботою у президента тренування.
"У нього (Зеленського. – Ред.) є чіткий графік. Він може і штангу 80 кілограмів лежачи підняти від грудей і спокійно підтягнутись 15 разів, і годину робити програму на велотренажері. А може і високоінтервальне тренування. Я навіть скажу, що на міжнародних зустрічах йому казали, що він гарно виглядає, що в нього гарна фізична форма", - поділився Данильченко.
Водночас нардеп Гео Лерос на своїй сторінці в фейсбуці таким чином прокоментував вищевикладену інформацію: "Будь-яка кухарка може керувати державою", тим більше особистий фітнес-тренер клоуна або, наприклад, бригадний – героїновий драгдилер з Оболоні".
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Всё это ерунда и ен волнует зеленского, главное для него - спортзал, видосики и пиаор для лохов...
особенно любит клован в спортзале "белые дорожки".. обе
7 часов утра - а оно уже их тестирует.. свежие поставки из Аргентины)
а уж какой из зеЛоха офшорного пестобол - вся Украина видит
Тут другое печалит, что все его "идеи" - не его идеи, а поток мыслей услышанный им от окружения. Не удивлюсь, если идея про "миллиард деревьев", это идея его садовника, который нес эту хрень по пьяни, но рядом оказались уши Зеленского..... А "велике будывництво" появилось когда Равшан и Джемшуд выкладывали ему дорожку к туалету, где найвеличниший сидел после очередного банкета
Было бы интересно узнать, что он в политику и экономику Украины привнес.
Так что присоединяйтесь
ну ок
9000 парков х 700000 = 6,3 млрд грн!!!!
народ они точно ипанутые
мало того что тренер рулит программой президента за наши деньги так еще вместо закупки оружия они устанавливают в парках экраны для того чтобы каждый желающий посмотрел как именно потап и настя каменских вертят жопой!
Короче, надо с бюджета выделить деньги, и создать институт по "усовершенствованию президента".
оцените! в селе! спорткомплекс. круто конечно, но кто в него будет ходить и кто его будет содержать?