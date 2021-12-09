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Особистий фітнес-тренер Зеленського Данильченко є ідеологом "Активних парків" президента, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Особистий фітнес-тренер Зеленського Данильченко є ідеологом

Ідеологом і співавтором президентської програми "Активні парки" є особистий фітнес-тренер Володимира Зеленського – Вадим Данильченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "УП".

Як відомо, "Активні парки" є частиною більшої президентської програми "Здорова країна", яку Зеленський представив у червні цього року на одному з форумів "Україна 30". Вона також охоплює реформу шкільного харчування та фізкультури.

Зазначається, що ідею "Активних парків" Данильченко виношував ще до перемоги Зеленського, а вже після неї в розмові з помічником Єрмака Сергієм Матієнком ідея трансформувалась у великий проєкт з тренуваннями за QR-кодами.

Встановлення нових майданчиків, так звану інфраструктурну сторону проєкту, координує Офіс Президента. Кошти на їхнє будівництво виділяють через субвенцію з Мінфіну. Цьогоріч звели 600 таких майданчиків у 6 пілотних областях – Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Луганській, Донецькій і Полтавській. За даними джерела "УП", наближеного до проєкту, на це пішло 420 мільйонів гривень, з них 350 з державного бюджету і 70 – з місцевих. До кінця 2022 в Україні має з’явитись ще понад 9 тисяч таких парків.

Сам Данильченко працює особистим фітнес-тренером Зеленського вже 6 років. Він поділився з виданням, що перемога його "клієнта" на виборах на рівень навантажень нинішнього президента не вплинула аж ніяк. Щодня о 7 ранку перед роботою у президента тренування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках програми "Здорова Україна" побудують 10 тисяч спортмайданчиків, причому 873 із них - вже цього року, - радник голови ОП Матієнко

"У нього (Зеленського. – Ред.) є чіткий графік. Він може і штангу 80 кілограмів лежачи підняти від грудей і спокійно підтягнутись 15 разів, і годину робити програму на велотренажері. А може і високоінтервальне тренування. Я навіть скажу, що на міжнародних зустрічах йому казали, що він гарно виглядає, що в нього гарна фізична форма", - поділився Данильченко.

Водночас нардеп Гео Лерос на своїй сторінці в фейсбуці таким чином прокоментував вищевикладену інформацію: "Будь-яка кухарка може керувати державою", тим більше особистий фітнес-тренер клоуна або, наприклад, бригадний – героїновий драгдилер з Оболоні".

Особистий фітнес-тренер Зеленського Данильченко є ідеологом Активних парків президента, - ЗМІ 01
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Топ коментарі
+23
Война, огромное скопление расейских войск на границе, по 500 человек ежедневно умирает от ковида, госпредприятия и экономика - банкроты, инфляция в стране и рост цен, обнищание населения усиливается, коррупция и деребан бюджета такой, что янукович обзавидуется, ВСЕ проекты по реформам провалены, к власти вернулись люди януковича, коломойши и кремлевского фуйла...
Всё это ерунда и ен волнует зеленского, главное для него - спортзал, видосики и пиаор для лохов...
особенно любит клован в спортзале "белые дорожки".. обе
7 часов утра - а оно уже их тестирует.. свежие поставки из Аргентины)
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09.12.2021 09:11
+17
точно подмеченно американцами:
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09.12.2021 09:06
+15
и не говори, любой прохиндей может заставить клована делать все что угодно. Да еще и за бюджетные средства!))
а уж какой из зеЛоха офшорного пестобол - вся Украина видит

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09.12.2021 09:05
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Как в анекдоте--,,мамо,звоните сразу в --плен--...спортзал,,
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09.12.2021 08:59 Відповісти
Война, огромное скопление расейских войск на границе, по 500 человек ежедневно умирает от ковида, госпредприятия и экономика - банкроты, инфляция в стране и рост цен, обнищание населения усиливается, коррупция и деребан бюджета такой, что янукович обзавидуется, ВСЕ проекты по реформам провалены, к власти вернулись люди януковича, коломойши и кремлевского фуйла...
Всё это ерунда и ен волнует зеленского, главное для него - спортзал, видосики и пиаор для лохов...
особенно любит клован в спортзале "белые дорожки".. обе
7 часов утра - а оно уже их тестирует.. свежие поставки из Аргентины)
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09.12.2021 09:11 Відповісти
Ну главное олег петрович довольный до несхочу
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09.12.2021 09:15 Відповісти
работа у него такая.. "сосной" быть
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09.12.2021 09:16 Відповісти
Президент Зеленский обхватил все сферы жизнедеятельности страны и везде получается и не надо обращать внимание на завистников
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09.12.2021 09:00 Відповісти
"...и везде получается" ОБОСРАТЬСЯ!!!!
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09.12.2021 09:04 Відповісти
и не говори, любой прохиндей может заставить клована делать все что угодно. Да еще и за бюджетные средства!))
а уж какой из зеЛоха офшорного пестобол - вся Украина видит

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09.12.2021 09:05 Відповісти
точно подмеченно американцами:
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09.12.2021 09:06 Відповісти
И это из протзала! Прикиньте,если оно оттуда нвыйдет и наконец начнет заниматься возложенными на него обязанностями...
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09.12.2021 09:07 Відповісти
нет времени, пусть весь мир подождет - пока клоун развлекается в спортзале с соснами
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09.12.2021 09:12 Відповісти
Скорее с сосунами
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09.12.2021 09:14 Відповісти
Из спортзала, он таки периодически выходит чтобы отдохнуть, снять видосик, наесть пузико на отдыхе, а потом опять в спортзал "работать".
Тут другое печалит, что все его "идеи" - не его идеи, а поток мыслей услышанный им от окружения. Не удивлюсь, если идея про "миллиард деревьев", это идея его садовника, который нес эту хрень по пьяни, но рядом оказались уши Зеленского..... А "велике будывництво" появилось когда Равшан и Джемшуд выкладывали ему дорожку к туалету, где найвеличниший сидел после очередного банкета
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09.12.2021 09:19 Відповісти
Покажіть яв Величніший підтягується 15 раз. А то це тільки слова. Яник теж колись говорив, що щоранку пропливає 15 км))
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09.12.2021 09:00 Відповісти
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09.12.2021 09:38 Відповісти
це насправді немає ніякого значення. Президент в першу чергу працює головою, і тренувати йому треба неокортекс, а не грудні м'язи чи трицепси.
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09.12.2021 10:15 Відповісти
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09.12.2021 09:03 Відповісти
Не надо недооценивать это существо. По степени нанесенного стране ущерба, его можно смело сравнить с ударом 50 путинских дивизий.
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09.12.2021 09:04 Відповісти
Ну так есть же поговорка "простота хуже воровства", которая говорит нам, что ущерб от идиота больше, чем ущерб от умышленного преступления
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09.12.2021 09:11 Відповісти
Сидит полшестой в спортзале а тут херак, две СМСки пришли! Одна о переводе денег из какой то Англии. А вторая,о пропущенном звонке Байдена.
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09.12.2021 09:05 Відповісти
А нее! Перевод пришел роялти за фильмы с лубянки. Из Англии какие то копейки,ошиблись видать.
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09.12.2021 09:13 Відповісти
Віолочеліст Ролдугін? А-ха-ха!
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09.12.2021 09:10 Відповісти
100%...С Путлера все копирует.
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09.12.2021 09:17 Відповісти
Все навколо повинне бути "велике" і "здорове".
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09.12.2021 09:13 Відповісти
і "вперше в Україні"
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09.12.2021 12:33 Відповісти
А ночные горшки из-под ЗЕ кто выносит?

Было бы интересно узнать, что он в политику и экономику Украины привнес.
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09.12.2021 09:14 Відповісти
До дна горшка не долетает--сьедают обожатели налету.
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09.12.2021 09:16 Відповісти
У моего дома. во дворе построили классную площадку, современную с тренажерами....ПУСТАЯ!!! Редко кто занимается, к сожалению. А так это распил бабла для тренера Зе...его маленький Гешефт для обогащения.
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09.12.2021 09:16 Відповісти
А почему вы не занимаетесь? Кто мешает?
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09.12.2021 09:20 Відповісти
вас жду....одному скучно.
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09.12.2021 09:23 Відповісти
Дык я занимаюсь. У нас, правда, все по-проще, особых тренажеров нет и после спортлайфа как-то довольно примитивно, но все же.
Так что присоединяйтесь
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09.12.2021 10:02 Відповісти
"******** тренувальний майданчик" - для мене звучить як лайка. Набудують дорогезного безтолокового лайна, на якому неможливо хоч щось тренувати, а потім на них півтори каліки дригаються.
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09.12.2021 10:25 Відповісти
А у нас построили мини-площадку или как она там называется, можно в мини-футбол играть. Зарыли туда - мама родная, кучу денег. Сначала бульдозером кучу земли выгребли, потом туда песок, гравий, какую-то подложку, искусственное покрытие, потом еще сверху что-то делали. Ну, короче, красоту навели, в зиму входим с выполнением программы "Здорова країна". Уточнение - все это, прихватив кусочек школьного стадиона. На школьном стадионе турникеты, тренажеры, полноценное футбольное поле с естественным покрытием. Разумный хозяин делал бы такое? И да, еще - это в селе.
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09.12.2021 12:04 Відповісти
І в Колі Бімби Азірова був власний масажер. Щось "зелені" і "голубі" мають таке сходство, як брати по розуму, малоросійськості і воровитості.
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09.12.2021 09:28 Відповісти
Судя по тому, что зелох - наркоман с многолетним стажем, из данильченко тренер - херовый
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09.12.2021 09:30 Відповісти
Толстозадым изредка ходунам по пенькам с мешком перепрятываемых денег Януковичу и Порошенке этого не грозило

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09.12.2021 09:32 Відповісти
Олег петрович после приема аргентинской муки.
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09.12.2021 09:37 Відповісти
Толи дело мелкий крыс
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09.12.2021 09:39 Відповісти
Украину 30 разворовывали ОГРОМНЫЕ и жирные крысы

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09.12.2021 11:24 Відповісти
Не "ОГРОМНЫЕ", а Веховные . Одна из них Зелёная
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09.12.2021 12:36 Відповісти
Зеленському б тренера для мізків найняти,але боюсь,що ту мишцУ Зеленого Йолопа натренувати не вдасться.
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09.12.2021 09:39 Відповісти
он тоже в доле
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09.12.2021 09:44 Відповісти
А личная уборщича идеолог чистых радов СН. Идиотизм полный. Нах мне нужны такие новости ЦН хватит рыться в га...не
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09.12.2021 09:51 Відповісти
420 млн / 600 = 700000 на парк. за что?
ну ок
9000 парков х 700000 = 6,3 млрд грн!!!!

народ они точно ипанутые
мало того что тренер рулит программой президента за наши деньги так еще вместо закупки оружия они устанавливают в парках экраны для того чтобы каждый желающий посмотрел как именно потап и настя каменских вертят жопой!
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Ему еще нужен личный психолог,психотерапевт и логопед. Не мешало бы и окулиста, может у него астигматизм, и поэтому в его глазах искаженные картинки.)
Короче, надо с бюджета выделить деньги, и создать институт по "усовершенствованию президента".
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09.12.2021 10:30 Відповісти
Первый врачь должен быть нарколог.Остальное потом
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09.12.2021 10:58 Відповісти
Остальные ветиринары всмысле.
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09.12.2021 11:01 Відповісти
вчера зебараны в своих паблика радовались вот этому чуду
оцените! в селе! спорткомплекс. круто конечно, но кто в него будет ходить и кто его будет содержать?

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09.12.2021 10:31 Відповісти
Мені в селі бензопили, сокири та хазяйства для тренувань вистачає.
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09.12.2021 11:45 Відповісти
Не, ну это тоже было бы неплохо, если бы это было последним, чего нам не хватает. В селе работы не хватает и элементарной инфраструктуры, а не елочек вокруг спортзала.
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09.12.2021 12:19 Відповісти
Захід об'єднався у захисті країни від кацпів, а потерпевшЕму ніколи, він весь в персональних тренерах.
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09.12.2021 10:50 Відповісти
Байден подивися, що бубочка в спортзалі був потім пішов кашку їсти, тому і не зателефонував. Не хотів "дрібязковими проблемами" відволікати найвеличнішого. Він може штангу... велосипед...підтягнутися. А керувати країною, на жаль блазень не може! Шкода що зебіли цього не зрозуміли. Зебіли ви це зробили разом! Сотні мільйонів з бюдженту в кишені фітнестренера....
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09.12.2021 14:55 Відповісти
Может хоть от сахара у зебилов начнутся мыслительные полцессы. . Хотя вряд ли они вообще начнутся
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10.12.2021 16:47 Відповісти
По уровню шуток вы видно поклонник квартала? Пробовал весь из вами перечисленного. Рошеновский составит конкуренцию всем.Бельгийский вообще переоцененный,как и Швейцарский. Любимый Lindt, "Excellence" Dark Chocolate, 99%.
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10.12.2021 18:17 Відповісти
Как ни странно Французский.
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10.12.2021 18:24 Відповісти
 
 