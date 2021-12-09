Личный фитнес-тренер Зеленского Данильченко является идеологом "Активных парков" президента, - СМИ
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Идеологом и соавтором президентской программы "Активные парки" является личный фитнес-тренер Владимира Зеленского - Вадим Данильченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "УП".
Как известно, "Активные парки" - часть большей президентской программы "Здоровая страна", которую Зеленский представил в июне этого года на одном из форумов "Украина 30". Она также включает реформу школьного питания и физкультуры.
Отмечается, что идею "Активных парков" Данильченко вынашивал еще до победы Зеленского, а уже после нее в разговоре с помощником Ермака Сергеем Матиенко идея трансформировалась в большой проект с тренировками по QR-кодам.
Установку новых площадок, так называемую инфраструктурную сторону проекта, координирует Офис президента. Средства на их строительство выделяют через субвенцию из Минфина
В этом году построили 600 таких площадок в 6 пилотных областях – Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Полтавской. По данным источника УП, приближенного к проекту, на это ушло 420 миллионов гривен, из них 350 из государственного бюджета и 70 из местных.
До конца 2022 года в Украине должно появиться еще более 9 тысяч таких парков.
Сам Данильченко работает личным фитнес-тренером Зеленского уже 6 лет – делится, что победа его "клиента" на выборах на уровень нагрузок нынешнего президента не отразилась. Каждый день в 7 утра перед работой у президента тренировки.
"У него (Зеленского – ред.) есть четкий график. Он может и штангу 80 килограммов лежа поднять от груди и спокойно подтянуться 15 раз и час делать программу на велотренажере. А может и пройти высокоинтервальную тренировку.
Я даже скажу, что на международных встречах ему говорили, что он выглядит хорошо, что у него хорошая физическая форма".
В то же время нардеп Гео Лерос на своей странице в Фейсбук таким образом прокомментировал вышеизложенную информацию: "Любая кухарка может управлять государством", тем более личный фитнес-тренер клоуна или, например, бригадный – героиновый драгдилер с Оболони.
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Всё это ерунда и ен волнует зеленского, главное для него - спортзал, видосики и пиаор для лохов...
особенно любит клован в спортзале "белые дорожки".. обе
7 часов утра - а оно уже их тестирует.. свежие поставки из Аргентины)
а уж какой из зеЛоха офшорного пестобол - вся Украина видит
Тут другое печалит, что все его "идеи" - не его идеи, а поток мыслей услышанный им от окружения. Не удивлюсь, если идея про "миллиард деревьев", это идея его садовника, который нес эту хрень по пьяни, но рядом оказались уши Зеленского..... А "велике будывництво" появилось когда Равшан и Джемшуд выкладывали ему дорожку к туалету, где найвеличниший сидел после очередного банкета
Было бы интересно узнать, что он в политику и экономику Украины привнес.
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ну ок
9000 парков х 700000 = 6,3 млрд грн!!!!
народ они точно ипанутые
мало того что тренер рулит программой президента за наши деньги так еще вместо закупки оружия они устанавливают в парках экраны для того чтобы каждый желающий посмотрел как именно потап и настя каменских вертят жопой!
Короче, надо с бюджета выделить деньги, и создать институт по "усовершенствованию президента".
оцените! в селе! спорткомплекс. круто конечно, но кто в него будет ходить и кто его будет содержать?