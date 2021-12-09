РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16286 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8 435 57
Зеленский (16568) парк (170) программа (182) Лерос Гео (377)

Личный фитнес-тренер Зеленского Данильченко является идеологом "Активных парков" президента, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Идеологом и соавтором президентской программы "Активные парки" является личный фитнес-тренер Владимира Зеленского - Вадим Данильченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье "УП".

Как известно, "Активные парки" - часть большей президентской программы "Здоровая страна", которую Зеленский представил в июне этого года на одном из форумов "Украина 30". Она также включает реформу школьного питания и физкультуры.

Отмечается, что идею "Активных парков" Данильченко вынашивал еще до победы Зеленского, а уже после нее в разговоре с помощником Ермака Сергеем Матиенко идея трансформировалась в большой проект с тренировками по QR-кодам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватия официально поддержала вступление Украины в ЕС: "Это – лучший путь"

Установку новых площадок, так называемую инфраструктурную сторону проекта, координирует Офис президента. Средства на их строительство выделяют через субвенцию из Минфина

В этом году построили 600 таких площадок в 6 пилотных областях – Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Полтавской. По данным источника УП, приближенного к проекту, на это ушло 420 миллионов гривен, из них 350 из государственного бюджета и 70 из местных.

До конца 2022 года в Украине должно появиться еще более 9 тысяч таких парков.

Сам Данильченко работает личным фитнес-тренером Зеленского уже 6 лет – делится, что победа его "клиента" на выборах на уровень нагрузок нынешнего президента не отразилась. Каждый день в 7 утра перед работой у президента тренировки.

"У него (Зеленского – ред.) есть четкий график. Он может и штангу 80 килограммов лежа поднять от груди и спокойно подтянуться 15 раз и час делать программу на велотренажере. А может и пройти высокоинтервальную тренировку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет завтра планирует уничтожить 176 га экопарка Осокорки, - депутат Михайлова

Я даже скажу, что на международных встречах ему говорили, что он выглядит хорошо, что у него хорошая физическая форма".

В то же время нардеп Гео Лерос на своей странице в Фейсбук таким образом прокомментировал вышеизложенную информацию: "Любая кухарка может управлять государством", тем более личный фитнес-тренер клоуна или, например, бригадный – героиновый драгдилер с Оболони.

Личный фитнес-тренер Зеленского Данильченко является идеологом Активных парков президента, - СМИ 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Война, огромное скопление расейских войск на границе, по 500 человек ежедневно умирает от ковида, госпредприятия и экономика - банкроты, инфляция в стране и рост цен, обнищание населения усиливается, коррупция и деребан бюджета такой, что янукович обзавидуется, ВСЕ проекты по реформам провалены, к власти вернулись люди януковича, коломойши и кремлевского фуйла...
Всё это ерунда и ен волнует зеленского, главное для него - спортзал, видосики и пиаор для лохов...
особенно любит клован в спортзале "белые дорожки".. обе
7 часов утра - а оно уже их тестирует.. свежие поставки из Аргентины)
показать весь комментарий
09.12.2021 09:11
+17
точно подмеченно американцами:
показать весь комментарий
09.12.2021 09:06
+15
и не говори, любой прохиндей может заставить клована делать все что угодно. Да еще и за бюджетные средства!))
а уж какой из зеЛоха офшорного пестобол - вся Украина видит

показать весь комментарий
09.12.2021 09:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как в анекдоте--,,мамо,звоните сразу в --плен--...спортзал,,
показать весь комментарий
09.12.2021 08:59 Ответить
Война, огромное скопление расейских войск на границе, по 500 человек ежедневно умирает от ковида, госпредприятия и экономика - банкроты, инфляция в стране и рост цен, обнищание населения усиливается, коррупция и деребан бюджета такой, что янукович обзавидуется, ВСЕ проекты по реформам провалены, к власти вернулись люди януковича, коломойши и кремлевского фуйла...
Всё это ерунда и ен волнует зеленского, главное для него - спортзал, видосики и пиаор для лохов...
особенно любит клован в спортзале "белые дорожки".. обе
7 часов утра - а оно уже их тестирует.. свежие поставки из Аргентины)
показать весь комментарий
09.12.2021 09:11 Ответить
Ну главное олег петрович довольный до несхочу
показать весь комментарий
09.12.2021 09:15 Ответить
работа у него такая.. "сосной" быть
показать весь комментарий
09.12.2021 09:16 Ответить
Президент Зеленский обхватил все сферы жизнедеятельности страны и везде получается и не надо обращать внимание на завистников
показать весь комментарий
09.12.2021 09:00 Ответить
"...и везде получается" ОБОСРАТЬСЯ!!!!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:04 Ответить
и не говори, любой прохиндей может заставить клована делать все что угодно. Да еще и за бюджетные средства!))
а уж какой из зеЛоха офшорного пестобол - вся Украина видит

показать весь комментарий
09.12.2021 09:05 Ответить
точно подмеченно американцами:
показать весь комментарий
09.12.2021 09:06 Ответить
И это из протзала! Прикиньте,если оно оттуда нвыйдет и наконец начнет заниматься возложенными на него обязанностями...
показать весь комментарий
09.12.2021 09:07 Ответить
нет времени, пусть весь мир подождет - пока клоун развлекается в спортзале с соснами
показать весь комментарий
09.12.2021 09:12 Ответить
Скорее с сосунами
показать весь комментарий
09.12.2021 09:14 Ответить
Из спортзала, он таки периодически выходит чтобы отдохнуть, снять видосик, наесть пузико на отдыхе, а потом опять в спортзал "работать".
Тут другое печалит, что все его "идеи" - не его идеи, а поток мыслей услышанный им от окружения. Не удивлюсь, если идея про "миллиард деревьев", это идея его садовника, который нес эту хрень по пьяни, но рядом оказались уши Зеленского..... А "велике будывництво" появилось когда Равшан и Джемшуд выкладывали ему дорожку к туалету, где найвеличниший сидел после очередного банкета
показать весь комментарий
09.12.2021 09:19 Ответить
Покажіть яв Величніший підтягується 15 раз. А то це тільки слова. Яник теж колись говорив, що щоранку пропливає 15 км))
показать весь комментарий
09.12.2021 09:00 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 09:38 Ответить
це насправді немає ніякого значення. Президент в першу чергу працює головою, і тренувати йому треба неокортекс, а не грудні м'язи чи трицепси.
показать весь комментарий
09.12.2021 10:15 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2021 09:03 Ответить
Не надо недооценивать это существо. По степени нанесенного стране ущерба, его можно смело сравнить с ударом 50 путинских дивизий.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:04 Ответить
Ну так есть же поговорка "простота хуже воровства", которая говорит нам, что ущерб от идиота больше, чем ущерб от умышленного преступления
показать весь комментарий
09.12.2021 09:11 Ответить
Сидит полшестой в спортзале а тут херак, две СМСки пришли! Одна о переводе денег из какой то Англии. А вторая,о пропущенном звонке Байдена.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:05 Ответить
А нее! Перевод пришел роялти за фильмы с лубянки. Из Англии какие то копейки,ошиблись видать.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:13 Ответить
Віолочеліст Ролдугін? А-ха-ха!
показать весь комментарий
09.12.2021 09:10 Ответить
100%...С Путлера все копирует.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:17 Ответить
Все навколо повинне бути "велике" і "здорове".
показать весь комментарий
09.12.2021 09:13 Ответить
і "вперше в Україні"
показать весь комментарий
09.12.2021 12:33 Ответить
А ночные горшки из-под ЗЕ кто выносит?

Было бы интересно узнать, что он в политику и экономику Украины привнес.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:14 Ответить
До дна горшка не долетает--сьедают обожатели налету.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:16 Ответить
У моего дома. во дворе построили классную площадку, современную с тренажерами....ПУСТАЯ!!! Редко кто занимается, к сожалению. А так это распил бабла для тренера Зе...его маленький Гешефт для обогащения.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:16 Ответить
А почему вы не занимаетесь? Кто мешает?
показать весь комментарий
09.12.2021 09:20 Ответить
вас жду....одному скучно.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:23 Ответить
Дык я занимаюсь. У нас, правда, все по-проще, особых тренажеров нет и после спортлайфа как-то довольно примитивно, но все же.
Так что присоединяйтесь
показать весь комментарий
09.12.2021 10:02 Ответить
"******** тренувальний майданчик" - для мене звучить як лайка. Набудують дорогезного безтолокового лайна, на якому неможливо хоч щось тренувати, а потім на них півтори каліки дригаються.
показать весь комментарий
09.12.2021 10:25 Ответить
А у нас построили мини-площадку или как она там называется, можно в мини-футбол играть. Зарыли туда - мама родная, кучу денег. Сначала бульдозером кучу земли выгребли, потом туда песок, гравий, какую-то подложку, искусственное покрытие, потом еще сверху что-то делали. Ну, короче, красоту навели, в зиму входим с выполнением программы "Здорова країна". Уточнение - все это, прихватив кусочек школьного стадиона. На школьном стадионе турникеты, тренажеры, полноценное футбольное поле с естественным покрытием. Разумный хозяин делал бы такое? И да, еще - это в селе.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:04 Ответить
І в Колі Бімби Азірова був власний масажер. Щось "зелені" і "голубі" мають таке сходство, як брати по розуму, малоросійськості і воровитості.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:28 Ответить
Судя по тому, что зелох - наркоман с многолетним стажем, из данильченко тренер - херовый
показать весь комментарий
09.12.2021 09:30 Ответить
Толстозадым изредка ходунам по пенькам с мешком перепрятываемых денег Януковичу и Порошенке этого не грозило

показать весь комментарий
09.12.2021 09:32 Ответить
Олег петрович после приема аргентинской муки.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:37 Ответить
Толи дело мелкий крыс
показать весь комментарий
09.12.2021 09:39 Ответить
Украину 30 разворовывали ОГРОМНЫЕ и жирные крысы

показать весь комментарий
09.12.2021 11:24 Ответить
Не "ОГРОМНЫЕ", а Веховные . Одна из них Зелёная
показать весь комментарий
09.12.2021 12:36 Ответить
Зеленському б тренера для мізків найняти,але боюсь,що ту мишцУ Зеленого Йолопа натренувати не вдасться.
показать весь комментарий
09.12.2021 09:39 Ответить
он тоже в доле
показать весь комментарий
09.12.2021 09:44 Ответить
А личная уборщича идеолог чистых радов СН. Идиотизм полный. Нах мне нужны такие новости ЦН хватит рыться в га...не
показать весь комментарий
09.12.2021 09:51 Ответить
420 млн / 600 = 700000 на парк. за что?
ну ок
9000 парков х 700000 = 6,3 млрд грн!!!!

народ они точно ипанутые
мало того что тренер рулит программой президента за наши деньги так еще вместо закупки оружия они устанавливают в парках экраны для того чтобы каждый желающий посмотрел как именно потап и настя каменских вертят жопой!
показать весь комментарий
09.12.2021 10:26 Ответить
Ему еще нужен личный психолог,психотерапевт и логопед. Не мешало бы и окулиста, может у него астигматизм, и поэтому в его глазах искаженные картинки.)
Короче, надо с бюджета выделить деньги, и создать институт по "усовершенствованию президента".
показать весь комментарий
09.12.2021 10:30 Ответить
Первый врачь должен быть нарколог.Остальное потом
показать весь комментарий
09.12.2021 10:58 Ответить
Остальные ветиринары всмысле.
показать весь комментарий
09.12.2021 11:01 Ответить
вчера зебараны в своих паблика радовались вот этому чуду
оцените! в селе! спорткомплекс. круто конечно, но кто в него будет ходить и кто его будет содержать?

показать весь комментарий
09.12.2021 10:31 Ответить
Мені в селі бензопили, сокири та хазяйства для тренувань вистачає.
показать весь комментарий
09.12.2021 11:45 Ответить
Не, ну это тоже было бы неплохо, если бы это было последним, чего нам не хватает. В селе работы не хватает и элементарной инфраструктуры, а не елочек вокруг спортзала.
показать весь комментарий
09.12.2021 12:19 Ответить
Захід об'єднався у захисті країни від кацпів, а потерпевшЕму ніколи, він весь в персональних тренерах.
показать весь комментарий
09.12.2021 10:50 Ответить
Байден подивися, що бубочка в спортзалі був потім пішов кашку їсти, тому і не зателефонував. Не хотів "дрібязковими проблемами" відволікати найвеличнішого. Він може штангу... велосипед...підтягнутися. А керувати країною, на жаль блазень не може! Шкода що зебіли цього не зрозуміли. Зебіли ви це зробили разом! Сотні мільйонів з бюдженту в кишені фітнестренера....
показать весь комментарий
09.12.2021 14:55 Ответить
Может хоть от сахара у зебилов начнутся мыслительные полцессы. . Хотя вряд ли они вообще начнутся
показать весь комментарий
10.12.2021 16:47 Ответить
По уровню шуток вы видно поклонник квартала? Пробовал весь из вами перечисленного. Рошеновский составит конкуренцию всем.Бельгийский вообще переоцененный,как и Швейцарский. Любимый Lindt, "Excellence" Dark Chocolate, 99%.
показать весь комментарий
10.12.2021 18:17 Ответить
Как ни странно Французский.
показать весь комментарий
10.12.2021 18:24 Ответить
 
 